Mia Ceran torna su Rai 3: “La televisione è meritocratica” – Il ritorno di Tv Talk e una riflessione sul piccolo schermo italiano





Mia Ceran si prepara a tornare alla conduzione di Tv Talk su Rai 3 dal 26 settembre 2026. In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, la conduttrice lancia una dichiarazione che sorprende molti:





«La televisione è meritocratica»

. Un’affermazione che lei stessa definisce impopolare, ma che motiva sottolineando l’importanza di esperienza, professionalità e anni di gavetta nel settore audiovisivo italiano.

Nell’intervista, Mia Ceran affronta vari aspetti della sua carriera e della vita personale: dal futuro della televisione al rapporto con la famiglia e al compagno, passando per la passione per il surf. Il filo conduttore resta il valore della competenza, che per Ceran conta più di scorciatoie o raccomandazioni. Secondo la conduttrice, la permanenza sullo schermo è il risultato di un mestiere costruito sul campo, dove nulla è lasciato al caso.

La visione sul futuro e la funzione collettiva della TV

Ceran rimarca come chi emerge e resta in televisione non sia mai frutto del caso: dietro ai grandi protagonisti del piccolo schermo italiano c’è sempre un solido bagaglio di competenze.

«In uno show conta tutto, dalla scenografia ai tempi, dalla luce al lavoro di squadra»

, afferma, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e dell’eccellenza tecnica. Sul futuro della TV italiana non ha dubbi, convinta che nei prossimi vent’anni il mezzo continuerà a cambiare profondamente, pur mantenendo un ruolo centrale nella costruzione di momenti collettivi.

Per il pubblico italiano, questo significa una televisione sempre più attenta ai linguaggi, alle tendenze e alla programmazione, tra streaming e trasmissioni tradizionali, con un occhio rivolto anche alle grandi produzioni europee.

Ritorno di “Tv Talk” e squadra confermata

Tv Talk tornerà su Rai 3 ogni sabato attorno alle 15.00, con diretta streaming su RaiPlay. In studio, accanto a Mia Ceran, rimangono Sebastiano Pucciarelli, Cinzia Bancone e Silvia Motta. Il programma continuerà ad analizzare i meccanismi della comunicazione televisiva, affrontando ascolti, linguaggi e casi mediatici della settimana.

Il palinsesto di Tv Talk parte sempre dall’attualità, dalle fiction come Montalbano ai film di prima serata, passando per gli eventi speciali trasmessi dalle reti Rai.

ai film di prima serata, passando per gli eventi speciali trasmessi dalle reti Rai. Il format, rinnovato dalla guida di Ceran a partire dal 2024, resta un faro per chi vuole comprendere davvero la televisione italiana, i suoi linguaggi e le sue dinamiche di produzione.

Una carriera tra esperienze internazionali e passione per il surf

Nell’intervista Ceran cita i grandi professionisti del settore come Antonella Clerici e Maria De Filippi, sottolineando come la cura per ogni dettaglio sia ciò che distingue chi resta a lungo sullo schermo. Per quanto riguarda i suoi gusti televisivi, cita il reality Temptation Island come «un format perfetto» dal punto di vista narrativo e tecnico.

La sua storia personale attraversa esperienze internazionali: uno stage alla CNN negli Stati Uniti avrebbe potuto portarla ad Atlanta, ma Ceran ha scelto di restare in Italia. Nata a Treviri nel 1986, con radici bosniache e tedesche, ha maturato esperienze anche a Mediaset, LA7 e, naturalmente, in Rai, dove ha condotto trasmissioni come Agorà, Unomattina Estate, Quelli che il calcio e Rai dire Niùs. Parla cinque lingue e conduce podcast come The Essential e Now What?.

Vita privata, educazione e nuove passioni

Sul piano familiare, Ceran si racconta come una madre rigorosa ma meno severa di quanto lo sia stata la propria madre.

«Non tutti i no vanno spiegati a un bimbo piccolo»,

afferma, convinta che regole e limiti aiutino i figli a sentirsi più sicuri. Massima riservatezza, invece, sulla relazione con Federico Ferrari, suo compagno, di cui parla con affetto ma anche con un pizzico di scaramanzia.

Tra le novità nella sua vita, la passione per il surf, scoperta pochi anni fa, che la porta a viaggiare spesso a Fuerteventura insieme alla famiglia.

«Nel surf non sei nessuno, non vieni da una città che ti riconosce»

, racconta, definendo l’oceano uno spazio dove lasciar andare le pressioni del lavoro e ricaricare le energie.

Il commento sul ruolo della TV nel panorama italiano

Il ritorno di Tv Talk con Mia Ceran non segna solo una continuità, ma anche l’evoluzione di un programma centrale per chi vuole comprendere la televisione italiana. Confrontarsi con i maestri del piccolo schermo europeo, per la Rai e gli spettatori italiani, è una sfida che si gioca ogni giorno sul talento, la professionalità e la capacità di reinventarsi davanti a un pubblico sempre più esigente.

Visualizzazioni: 2



