Bambino di un anno e mezzo travolto da un furgone a Villatora: è morto dopo quasi 48 ore





Un bambino di un anno e mezzo travolto da un furgone a Villatora è deceduto all’ospedale di Padova nella serata di domenica 4 ottobre, a quasi quarantotto ore dall’incidente avvenuto nel cortile di una casa della frazione di Noventa Padovana. L’episodio, verificatosi venerdì sera, è ora al centro degli accertamenti della Procura di Padova, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e disposto il sequestro della salma.





Bambino di un anno e mezzo travolto da un furgone a Villatora: dinamica e prime ricostruzioni

Secondo le prime ricostruzioni disponibili, al momento dell’incidente il bambino si trovava nel cortile insieme al padre e al fratello maggiore. La famiglia era tornata a casa di amici quando, durante una manovra del conducente del furgone — indicato dagli investigatori come un amico di famiglia — la ruota posteriore del mezzo avrebbe colpito il piccolo. Soccorso immediatamente, il bambino è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Padova in condizioni definite disperate; nonostante gli interventi sanitari, è deceduto dopo quasi due giorni di ricovero.

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Non sono emersi elementi pubblici che segnalino altre persone ferite nell’incidente oltre ai familiari presenti e al conducente del furgone. Le autorità giudiziarie e i carabinieri stanno cercando di chiarire con precisione la posizione del bambino e quella del mezzo al momento della manovra, la traiettoria dell’impatto e ogni altro elemento utile alla ricostruzione della dinamica.

Cosa prevedono gli accertamenti della Procura di Padova

La Procura di Padova ha qualificato il fascicolo come omicidio colposo e ha disposto il sequestro della salma per consentire accertamenti tecnico-medici. L’apertura del fascicolo è l’atto procedurale con cui gli inquirenti avviano le indagini: non determina automaticamente l’imputazione di una persona, ma consente di acquisire prove e compiere i rilievi necessari.

Tra gli accertamenti annunciati figurano esami tecnico-meccanici sul furgone, rilievi planimetrici nel cortile della casa e la raccolta di testimonianze da parte di chi era presente. La salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuale autopsia e per valutazioni medico-legali che saranno decisive per ricostruire le cause del decesso e il quadro lesivo.

Le condizioni cliniche del bambino al momento del ricovero sono state descritte come gravissime, ma le fonti ufficiali non hanno fornito dettagli clinici ulteriori. Non risultano, al momento, comunicazioni pubbliche da parte della famiglia né dichiarazioni rese da testimoni diverse da quelle verbalizzate nelle fasi iniziali dell’indagine.

L’incidente nel cortile di una proprietà privata rientra nella casistica degli eventi stradali avvenuti in ambito domestico, dove le dinamiche possono risultare complesse e richiedere rilievi accurati per stabilire responsabilità e cause effettive. Per questo motivo gli inquirenti privilegiano una raccolta sistematica di elementi tecnici e testimoniali prima di assumere decisioni definitive sul piano giudiziario.

Sul luogo dell’accaduto intervennero immediatamente i mezzi di soccorso che effettuarono il trasporto d’emergenza verso Padova. Le autorità sanitarie dell’ospedale hanno poi confermato il decesso nella serata di domenica 4 ottobre, a quasi quarantotto ore dall’arrivo del bambino al nosocomio.

La comunità locale di Villatora e l’amministrazione comunale di Noventa Padovana sono venute a conoscenza dell’accaduto tramite i soccorsi e la successiva comunicazione del decesso; al momento non risultano iniziative pubbliche o note ufficiali dall’ente comunale relative al caso.

Gli sviluppi dell’indagine dipenderanno dagli esiti delle verifiche tecniche sul veicolo, dai rilievi planimetrici nel cortile e dagli accertamenti medico-legali sulla salma. Solo al termine di queste attività la Procura potrà valutare eventuali responsabilità penali e adottare provvedimenti conseguenti.

Rimangono per ora confermati i punti salienti della vicenda: venerdì sera il bambino è stato investito durante una manovra di un furgone nel cortile di una casa a Villatora; è stato portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Padova in condizioni gravissime; è deceduto domenica 4 ottobre dopo quasi 48 ore; la Procura di Padova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e la salma è stata posta sotto sequestro per gli accertamenti sulla dinamica.

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