Bere acqua a stomaco vuoto mi fece scoprire chi svuotava il mio conto ogni mattina





La mattina dopo la chiamata della clinic mi sono svegliata prima della sveglia, con quella sensazione fastidiosa di bocca asciutta e stomaco vuoto che ormai riconoscevo al primo respiro. La stanza era grigia, umida di condensa ai vetri. Sophie dormiva ancora sul divano letto nel soggiorno, una gamba fuori dalla coperta. Io sono rimasta seduta sul bordo del materasso per qualche secondo, ascoltando il ronzio del frigo in cucina e il traffico lontano su Eccles New Road.





Avevo lasciato sul comodino la bottiglietta mezzo piena della sera prima. L’ho guardata senza toccarla. Dopo la visita da Hamid, ogni gesto mi sembrava controllato, quasi da laboratorio. Ho preso due cracker dalla scatola già aperta sul ripiano e li ho masticati piano, con la gola stretta. Poi ho bevuto tre sorsi piccoli, non di più. Niente spasmo subito, niente fitta improvvisa. Solo un peso sordo, sopportabile, come se il mio stomaco si fosse limitato a protestare piano.

In cucina, Sophie ha acceso il bollitore senza parlare. Aveva ancora addosso i capelli raccolti alla meglio e la maglietta larga con cui si addormentava sempre. “Hai dormito?” mi ha chiesto, guardandomi di lato.

“Poco.”

Lei ha annuito come se lo sapesse già. Sul tavolo c’era il mio telefono con la schermata delle chiamate perse illuminata. Il numero del GP era ancora lì, con l’avviso di richiamare il prima possibile. Mi sono sentita stringere il petto, ma non per il solito panico cieco. Questa volta era più preciso. Se i risultati fossero stati qualcosa di serio, non avrebbero richiamato così in fretta. O almeno mi ripetevo questo mentre aspettavo che il tè diventasse tiepido.

La clinic ha richiamato poco dopo le dieci. Sophie ha smesso di tagliare una banana e ha abbassato il coltello sul tagliere. Io ho risposto con la mano leggermente tremante.

“Signora Bellini?” La voce dell’addetta alla reception era neutra, professionale. “Il dottor Khan vorrebbe vederla oggi pomeriggio. Se può, venga alle tre e mezza.”

“È urgente?” ho chiesto, anche se già sapevo che la mia voce suonava ridicola.

“Preferisce parlarle di persona.”

Quando ho chiuso la chiamata, Sophie non ha fatto domande inutili. Si è solo asciugata le mani sul canovaccio e ha detto: “Ti accompagno io. Fine.”

Ho passato il resto della mattina camminando da una stanza all’altra senza combinare niente. Ogni tanto prendevo un sorso d’acqua, sempre lentamente. Era quasi assurdo quanto la differenza fosse concreta: se bevevo piano e dopo due cracker, il dolore restava lì ma non esplodeva. Se mi dimenticavo di mangiare, invece, il primo bicchiere mi tornava addosso come un colpo. Mi sono seduta sul letto con il telefono in mano e ho aperto la chat di mia madre, poi l’ho richiusa. Non sapevo ancora se dirle che avevo una visita di ritorno o aspettare i risultati. Alla fine non ho scritto niente.

Fuori, il pomeriggio era piatto e freddo. Il quartiere sembrava tutto dello stesso colore, i mattoni bagnati, gli autobus che passavano lenti, la gente con il cappuccio tirato su. Sophie ha insistito per prendere il tram invece del taxi. “Così non stai seduta ad ammuffire in macchina a fissare il vuoto,” ha detto, e per una volta non avevo la forza di contraddirla.

In sala d’attesa, le gambe mi sembravano di gomma. C’era una madre con un bambino che tossiva nel giubbotto troppo grande, un uomo anziano con un giornale piegato sulle ginocchia, e l’odore familiare di plastica calda e disinfettante. Sophie è andata a prendere due bicchieri d’acqua dal distributore, poi si è fermata vicino alla finestra. Non mi guardava come fanno certe persone quando hanno paura per te. Mi guardava come se stessi per sentire una brutta verità e basta.

Quando Hamid mi ha chiamata, non ha perso tempo. Nella stanza aveva lasciato la luce fredda accesa e il computer aperto sul lato della scrivania. Mi ha indicato la sedia con un gesto corto.

“Ho i suoi risultati,” ha detto.

Non si è seduto subito. Ha controllato il foglio, poi me, poi di nuovo il foglio. Il silenzio non era lungo, ma mi è sembrato brutale. “Le urine non mostrano infezione. Il test di gravidanza è negativo.” Ha aspettato che io annuissi, come se volesse essere sicuro che stessi seguendo. “Nel sangue vedo segni di lieve disidratazione e alcuni valori un po’ mossi, compatibili con alimentazione irregolare. Niente emergenza adesso, ma il quadro spiega i sintomi.”

Sono rimasta a guardarlo senza parlare. Mi aspettavo una frase più grossa, un nome definitivo da film medico, qualcosa di più spaventoso del semplice mio. Invece lui ha continuato con quella calma quasi irritante, precisa.

“Ha una gastrite importante,” ha detto. “Lo stomaco è irritato. Il caffè a digiuno, i pasti saltati, lo stress, tutto insieme hanno fatto il resto. L’acqua non è il problema in sé. Ma quando la beve di colpo a stomaco completamente vuoto, può peggiorare il reflusso, dare quella sensazione di nausea e aumentare lo spasmo.”

Ho sentito il viso scaldarsi, non per imbarazzo ma per una specie di rabbia stanca. Per giorni mi ero immaginata altro. Tumore, ulcera, qualcosa di irreparabile. E invece il colpo veniva da una combinazione stupida e concreta: stomaco già infiammato, vuoto, e io che continuavo a buttarci dentro acqua come se fosse una soluzione universale.

“Quindi il bicchiere non era sbagliato?” ho chiesto.

“Non per tutti,” ha risposto. “Per lei, in questo momento, preso così, sì, può peggiorare. Ma la causa principale è la gastrite, non l’acqua. E la disidratazione lieve aiuta a spiegare la debolezza e il quasi svenimento.”

Mi sono passata una mano sul viso e ho premuto le dita sugli occhi per un secondo. Dentro mi è affiorato un ricordo preciso, sporco come una vecchia fotografia: anni prima, a Londra, in un periodo in cui avevo deciso che mangiare poco mi faceva sentire più leggera e più controllata. Caffè nero, insalata, un biscotto ogni tanto. Mi era capitato di svegliarmi con la stessa nausea aspra e lo stesso sapore amaro in bocca. Allora avevo sorriso e tirato dritto, convinta che fosse solo stanchezza. Non ci avevo più pensato fino a quel momento.

Hamid mi stava osservando senza fretta. “Ha avuto episodi simili in passato?”

Ho esitato, poi ho annuito. “Sì. Ma non così forti.”

“E li ha collegati a una dieta o a periodi di poco cibo?”

La domanda mi ha costretto a guardarlo. Non c’era giudizio, solo attenzione. Ho fatto un mezzo cenno con la testa. “Sì. Ma ero più giovane. Pensavo di esagerare.”

Lui ha preso appunti. “Lo stomaco ricorda più di quanto immaginiamo,” ha detto, quasi sottovoce. “Le consiglio terapia per la gastrite, pasti piccoli e regolari, niente caffè a digiuno per ora. E acqua, sì, ma a sorsi e non al primo gesto del mattino. Prima qualcosa di leggero. Anche due cracker vanno bene, come ha notato lei.”

Sono rimasta con gli occhi fissi sulla sua penna mentre scriveva. Mi sembrava assurdo che una cosa così semplice potesse avere un effetto così pesante. Eppure i dettagli tornavano tutti: la bottiglia sempre lì, ma quasi vuota troppo tardi nella giornata; la sete continua; la debolezza dopo il toast della sera prima; il sapore amaro che arrivava prima della nausea. Non era un mistero elegante. Era solo un corpo tenuto male per troppo tempo.

Quando sono uscita dalla stanza, Sophie era ancora vicino alla finestra. Ha capito la faccia prima che parlassi.

“Allora?”

“Gastrite,” ho detto. “Disidratazione lieve. Niente infezione, niente gravidanza.”

Lei ha sgranato appena gli occhi, poi ha lasciato uscire il fiato in una sola volta. “Ok. Ok.” Ha raccolto la mia borsa dalla sedia. “E adesso?”

Prima che potessi rispondere, il telefono mi è vibrato in mano. Sul display è comparso il nome di Elena. Ho guardato lo schermo per un istante troppo lungo, con il polpastrello sospeso. Sophie non ha detto niente, ma l’ha visto anche lei. Io ho alzato il pollice per rispondere, già sapendo che quella telefonata avrebbe cambiato il tono di tutto il resto della giornata.

Ho alzato il pollice per rispondere, già sapendo che quella telefonata avrebbe cambiato il tono di tutto il resto della giornata.

“Ciao, mamma.”

Dall’altra parte arrivava un fruscio leggero, il rumore di qualcosa spostato sul tavolo, poi la sua voce, troppo allegra per essere naturale. “Marta, tesoro. Hai mangiato qualcosa stamattina?”

Mi sono appoggiata con la spalla al muro del corridoio dell’ambulatorio, lontano dagli altri pazienti. Sophie è rimasta a due passi da me, in silenzio, con le mani infilate nelle tasche del cappotto. “Sì, un po’,” ho detto. Non era una bugia completa, eppure mi ha fatto venire un fastidio nello stomaco peggiore del solito. “Mi ha richiamata il GP. Sono stata lì adesso.”

“Mamma mia.” La sua voce si è abbassata di colpo. “E allora?”

Ho inspirato piano. L’aria del corridoio sapeva di carta, detergente e pioggia portata dentro dalle scarpe. “Gastrite. E sono un po’ disidratata.”

Ci sono stati due secondi di silenzio. Poi Elena ha parlato più piano. “Disidratata? Ma tu bevi, no? Ti avevo detto dell’acqua appena alzata.”

Sophie mi ha guardata di lato, senza intervenire. Io ho stretto il telefono con la mano sudata. “Lo facevo. Però se la bevo tutta insieme, a stomaco vuoto, sto peggio. Il medico ha detto che non era quella la causa, ma che mi irritava ancora di più lo stomaco.”

Dall’altra parte non è arrivata nessuna replica immediata. Solo un piccolo rumore, come una sedia spostata. Poi Elena: “Ah.”

La sentivo cercare le parole. Mia madre non è mai stata una che ammette facilmente di aver sbagliato. Però quella volta, forse perché non la vedevo, ha smesso di difendersi. “Io lo facevo da giovane,” ha detto. “Mi aiutava. Pensavo che valesse anche per te.”

“Lo so.”

“Non sapevo che stessi così male da settimane, Marta.”

La gola mi si è stretta. Mi sono girata verso la finestra sporca del corridoio, dove si vedevano solo i tetti bassi e il cielo di Manchester schiacciato sopra i palazzi. “Nemmeno io lo sapevo davvero,” ho detto. “Pensavo fosse stress. E poi… mi sentivo stupida a farmi condizionare da un bicchiere d’acqua.”

Elena ha fatto un verso breve, stanco. “Non sei stupida.”

Non sapevo cosa rispondere, quindi sono rimasta zitta. In fondo al corridoio un bambino ha iniziato a piangere, e una porta si è chiusa con un colpo secco. Sophie ha tirato fuori il telefono e ha guardato l’orologio. Doveva essere quasi ora di pranzo, ma a me non veniva nessuna fame. Solo quel vuoto fastidioso, diverso dalla fame, più secco.

“E adesso cosa ti ha detto il dottore?” ha chiesto mia madre.

“Pasti piccoli, regolari. Niente caffè a stomaco vuoto. E acqua a sorsi, non giù di colpo. Mi ha dato una terapia per la gastrite.”

“Brava,” ha detto lei, ma con una voce strana, come se stesse trattenendo le lacrime o la nausea. “Fallo bene. Promettimelo.”

Ho chiuso gli occhi un secondo. “Te lo prometto.”

Quando ho riattaccato, Sophie ha aspettato che mi rimettessi in piedi senza fare domande inutili. Poi ha indicato la macchina del caffè nell’angolo del corridoio. “Non ti ci avvicini nemmeno.”

“Non avevo intenzione di farlo,” ho detto, anche se l’odore del caffè caldo mi aveva già dato una piccola fitta dietro lo sterno.

Lei ha alzato un sopracciglio. “Meglio così.”

Siamo uscite sotto una pioggerella sottile che sembrava sospesa, non davvero caduta. Il tram per casa era pieno di gente infagottata, facce stanche e borse della spesa schiacciate contro le gambe. Io mi sono seduta vicino al finestrino appannato e ho appoggiato la testa al vetro freddo. Sophie ha tirato fuori dal suo zaino una banana e un pacchetto di cracker. Me li ha messi in mano senza una parola.

A casa, la cucina era la solita stanza stretta con il pavimento un po’ gonfio vicino al lavello e una ciotola di limoni secchi sul ripiano. Ho preso la prima compressa con mezzo bicchiere d’acqua, come indicato sul foglio. Poi ho mangiato due cracker lentamente, aspettando la solita protesta. È arrivata, ma più lieve, un brontolio sordo invece della fitta che mi aveva piegata nei giorni precedenti. Sophie, appoggiata al bancone, annuiva piano come se stesse seguendo un test.

“Quindi il trucco non era bere di corsa appena sveglia,” ha detto.

“Grazie per la diplomazia.”

“Sto cercando di non dire ‘te l’avevo detto’.”

Ho lasciato uscire un mezzo sorriso, il primo vero in due settimane. Poi mi sono seduta al tavolo con la scatola delle medicine davanti e ho guardato la bottiglia sul piano cottura: non quella del comodino, ma quella grande che ormai tenevo ovunque per ricordarmi di bere durante il giorno. Il bicchiere del mattino adesso era solo il primo passo, non la prova che stavo “ripulendo” qualcosa. Era quasi banale, ma mi faceva respirare meglio saperlo.

Nei giorni successivi ho seguito il piano con una precisione che non mi riconoscevo. Pane tostato prima del caffè, yogurt, una banana spezzata a metà, poi acqua a piccoli sorsi. Ho evitato di restare ore senza mangiare, anche quando non avevo voglia. Sophie mi lasciava post-it sul frigorifero: “Pranzo alle 13”, “porta la bottiglia con te”, “niente eroismi”. Il terzo giorno, mentre eravamo al supermercato vicino a Langworthy Road, sono stata lì davanti allo scaffale delle tisane a guardare una confezione di camomilla come se fosse un oggetto nuovo.

Non è diventato tutto facile in modo pulito. La prima mattina senza nausea forte ho comunque avuto paura di svegliarmi male. La seconda settimana, però, ho notato che il sapore amaro era quasi sparito e la sete disperata non mi aspettava più appena aprivo gli occhi. Mi alzavo ancora con cautela, ma non con quel senso di corpo tradito. Il quasi-svenimento in cucina è diventato il ricordo che mi ha fatto smettere di fare la furba.

Un pomeriggio Elena mi ha richiamata mentre stavo piegando panni puliti sul letto. “Ho parlato con la farmacista,” ha detto, senza preamboli. “Mi ha spiegato che certe cose non sono uguali per tutti.”

Mi sono seduta sul bordo del materasso. “Benvenuta nel club.”

Lei ha sbuffato piano, poi ha taciuto. “Mi dispiace averti dato un consiglio così generico.”

Ho guardato il termosifone che faceva ticchettare il muro. “Mi dispiace non averti detto subito che stavo male davvero.”

“Adesso me lo dici.”

“Sì.”

“E io ascolto,” ha risposto, e questa volta non c’era difesa nella sua voce.

Quella sera, seduta in cucina con Sophie che mescolava una zuppa pronta e la finestra appannata dalla pioggia, ho pensato a Gareth per la prima volta da giorni senza il solito nodo allo stomaco. Non perché lui c’entrasse con la gastrite, non in quel momento, ma perché una parte di me aveva passato settimane a trascinarsi dietro tutto insieme: la separazione, il trasloco, il corpo che si ribellava, la convinzione che dovessi reggere da sola e pure farlo bene. Anni prima avevo imparato a ignorare i segnali. Stavolta no.

Il follow-up con Hamid è arrivato puntuale la settimana dopo. Mi ha trovata più in piedi che seduta, con una faccia meno grigia di quella del primo appuntamento. Ha controllato i valori, mi ha fatto domande precise, poi ha annuito soddisfatto quando gli ho detto che mangiavo più regolarmente e che il caffè era tornato solo dopo colazione, non prima.

“Questo è coerente,” ha detto, chiudendo la cartellina. “Continui così. Se i sintomi peggiorano o compaiono sangue, dolore forte o perdita di peso, mi richiama subito.”

Ho annuito, e per la prima volta non ho sentito quella paura sorda nel petto. C’era solo la sensazione concreta di aver rimesso il mio corpo nel posto giusto, almeno un po’.

Tornata a casa, ho preparato due tazze di tè tiepido. Sophie ne ha presa una e si è seduta al tavolo senza commenti. Io ho guardato l’acqua nel bollitore, poi la tazza tra le mani, poi il mio telefono sul tavolo. Nessuna fretta, nessun trucco miracoloso, solo una routine nuova abbastanza semplice da funzionare. “Allora,” ha detto Sophie, soffiando sul bordo della tazza, “siamo d’accordo che bere acqua appena sveglia non è una religione?”

Ho lasciato uscire una risata corta, vera. “Solo se hai lo stomaco giusto.”

Fuori Manchester era ancora fredda e bagnata, ma in cucina l’aria sembrava più leggera. Mio madre aveva smesso di darmi consigli come verità universali, io avevo smesso di trattare ogni sintomo come una condanna. La risposta era lì, fin dall’inizio: non l’acqua in sé, ma il modo in cui la usavo dentro una routine sfasciata, con uno stomaco già infiammato e un corpo che stava chiedendo aiuto da settimane. E adesso che lo sapevo, finalmente potevo ascoltarlo.

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