Bergamo: un nigeriano si barrica sul tetto di un ex asilo, ci sono volute 8 ore per catturarlo





Un intervento di polizia si è concluso con l’arresto di un 25enne nigeriano che, dopo aver forzato l’ingresso di un ex asilo in via Paleocapa, ha aggredito gli agenti, ferendo un poliziotto, e si è rifugiato sul tetto. La situazione ha generato panico nel quartiere, con traffico bloccato e residenti in stato di allerta.





L’intervento è avvenuto nella serata di ieri, quando la Polizia, allertata da una segnalazione, ha trovato l’uomo, nato nel 1993 e regolarmente soggiornante in Italia. Sin dall’inizio, ha mostrato un atteggiamento aggressivo nei confronti degli agenti, arrivando ad aggredirli e minacciarli.

Dopo essersi rifugiato sul tetto di un’abitazione disabitata, è stata attivata la Squadra di Negoziazione della Polizia di Stato, supportata dalle Unità di Pronto Intervento e dalle Volanti. Anche i Vigili del Fuoco sono intervenuti, collaborando al coordinamento delle operazioni.

Per diverse ore, il negoziatore ha tentato di instaurare un dialogo con l’uomo per convincerlo a scendere. Tuttavia, il nigeriano ha mantenuto un comportamento ostile, lanciando oggetti e materiali dal tetto, aumentando il rischio per le forze dell’ordine e per i residenti.

Alla fine, è stata elaborata una strategia operativa: gli agenti hanno simulato un allontanamento, facendo credere all’uomo che l’area fosse libera. La manovra ha avuto successo; convinto di poter fuggire indisturbato, il nigeriano è sceso dal tetto ed è stato immediatamente bloccato dalle UOPI e arrestato dagli investigatori della Squadra Mobile, dopo 8 ore di tensione.

🚨 BERGAMO, 8 ORE DI PAURA.

25enne nigeriano forza l’ex asilo di via Paleocapa, aggredisce gli agenti, ferisce un poliziotto e si barrica sul tetto.

Quartiere bloccato, traffico in tilt, residenti in tensione.

Chi mette in pericolo cittadini e agenti deve pagarne le conseguenze. https://t.co/HJ7A5XH520 — Lara Magoni (@LaraMagoni) September 13, 2026

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