Daniel Maldini coinvolto in un incidente stradale a Milano: trasportato in ospedale per accertamenti.





Daniel Maldini è stato coinvolto in un incidente automobilistico avvenuto all’alba a Milano, poche ore dopo aver segnato un gol decisivo per il Cagliari nella partita contro l’Atalanta. Il 24enne attaccante, autore del rigore che ha permesso alla sua squadra di vincere a Bergamo, si trovava nel capoluogo lombardo per trascorrere la serata con alcuni amici.





L’incidente è accaduto intorno alle 5:15 del mattino in via Caracciolo, coinvolgendo due veicoli e sei persone in totale. Oltre a Maldini, erano presenti tre giovani di 19, 20 e 21 anni e due ragazze di 20 e 22 anni. Fortunatamente, tutti i coinvolti hanno riportato ferite lievi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tre equipaggi del 118 e un’automedica. Uno dei feriti è stato medicato sul posto, mentre gli altri cinque, compreso Maldini, sono stati portati in ospedale per ulteriori accertamenti. Il calciatore è stato trasportato al Fatebenefratelli in codice giallo, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

La Polizia Locale di Milano è intervenuta per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Daniel Maldini, che ha già realizzato due gol nelle prime quattro giornate di campionato con il Cagliari, ha avuto un impatto immediato nella sua nuova squadra. Il suo ultimo gol è stato decisivo per il successo per 2-1 contro l’Atalanta sabato sera.

Il suo allenatore, Fabio Pisacane, ha elogiato le sue prestazioni, sottolineando l’importanza della concentrazione durante tutta la partita. “Daniel ha bisogno di rimanere concentrato. È normale che quest’anno abbia un compito significativo anche in fase di non possesso. La mia missione è di parlargli spesso per evitare cali di attenzione. Ho un gioiello tra le mani”, ha dichiarato Pisacane nel post partita.

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