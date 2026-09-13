Sulmona, donna salvata dai carabinieri fuori servizio dopo essere stata chiusa in auto dal compagno che voleva ucciderla.

Un drammatico tentativo di femminicidio è stato sventato in Abruzzo, dove un uomo ha cercato di eliminare la propria compagna, una donna di 37 anni, costringendola a salire in auto e aggredendola durante il tragitto. L’aggressore, un 55enne di Sulmona, aveva pianificato di portarla in una zona isolata ai piedi del monte Morrone, lontano da occhi indiscreti.





Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Centro, le indagini condotte dalla Procura hanno portato all’arresto dell’uomo, attualmente detenuto nel carcere di Pescara. La sequenza degli eventi culminò nel maggio 2026, quando l’uomo ha costretto la vittima a entrare nella sua vettura e ha iniziato a picchiarla. La donna, soccorsa con evidenti lesioni al volto, ha raccontato il terrore vissuto, dichiarando: “Voleva portarmi ai piedi del Morrone per uccidermi”.

Fortunatamente, l’intervento tempestivo di alcuni carabinieri liberi dal servizio, che hanno notato il comportamento sospetto dell’uomo alla guida, ha interrotto la situazione prima che potesse degenerare. Questo episodio richiama alla mente il recente caso di Lorena Isceri, 45enne uccisa il 3 settembre in provincia di Firenze dopo essere stata rinchiusa nel bagagliaio dell’auto dal suo ex compagno. A Sulmona, però, l’intervento delle forze dell’ordine ha evitato una tragedia.

Tuttavia, il calvario della donna non è finito con il salvataggio. Dopo essersi allontanata per timore di ritorsioni, è stata nuovamente aggredita a luglio in un’abitazione della provincia di Pescara, dove l’uomo le ha estorto con la forza una somma di denaro, aggiungendo l’accusa di tentata estorsione a quella di maltrattamenti in famiglia.

Il profilo dell’indagato rivela una preoccupante recidiva: nel 2024, era già stato condannato a quattro anni di carcere per violenze e maltrattamenti nei confronti della stessa vittima, costringendola persino ad acquistare sostanze stupefacenti per suo conto.