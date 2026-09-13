Il sindaco di Modena difende la sua posizione e critica il Giornale per le accuse di terrorismo





A Modena, il sindaco è intervenuto in merito alle recenti affermazioni del quotidiano Il Giornale, che ha descritto gli eventi avvenuti nella città come parte di un contesto jihadista. In risposta, il sindaco ha accusato il giornale di diffondere informazioni fuorvianti.





Secondo Il Giornale, le evidenze presentate indicano che quanto accaduto a Modena è legato a fenomeni jihadisti, mentre il sindaco ha contestato queste affermazioni, sostenendo che la narrazione del giornale non rispecchia la realtà. Ha dichiarato: “La nostra narrazione si basa sui fatti. Non possiamo tollerare che si difenda un terrorista islamista.”

La polemica ha sollevato interrogativi sul ruolo della stampa nella rappresentazione di temi delicati come il terrorismo e la radicalizzazione, con il sindaco che insiste sulla necessità di proteggere l’immagine della città e promuovere un dialogo costruttivo.

A Modena la jihad è di casa ma il sindaco accusa il Giornale. Sinistra complice dell’islamismo https://t.co/KvaglgHF2A — Tommaso Cerno (@Tommasocerno) September 13, 2026

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