Non solo pioggia: nella previsione dell’Aeronautica Militare temporali con attività elettrica e raffiche di vento il 20-21 ottobre

Bollettino emesso il: Bollettino Aeronautica Militare: temporali intensi il 20-21 ottobre 2026 e piogge localmente eccezionali su Liguria, Piemonte e Toscana.





Bollettino emesso il 19 ottobre alle 12:00 UTC: piogge intense e temporali tra martedì 20 e mercoledì 21, con possibili accumuli localmente eccezionali su Liguria, Piemonte e Toscana (specie a nord).





Tra martedì 20 e mercoledì 21 ottobre 2026 diverse regioni italiane sono attese da una fase di maltempo con temporali e piogge intense. La previsione arriva dall’Aeronautica Militare, che in un bollettino emesso lunedì 19 ottobre alle 12:00 UTC segnala la possibilità di accumuli pluviometrici localmente eccezionali soprattutto su Liguria, Piemonte e Toscana, con particolare attenzione al settore settentrionale toscano.

Il quadro descritto indica inoltre temporali accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, elementi che possono aumentare l’impatto dei fenomeni, specie dove le precipitazioni dovessero concentrarsi in poco tempo.

Bollettino emesso il: Il bollettino dell’Aeronautica: quando parte il peggioramento e dove

La scansione temporale riportata nella previsione dell’Aeronautica Militare colloca l’avvio dei fenomeni più significativi nella giornata di martedì 20 ottobre, con una progressione che coinvolge più aree del Paese nell’arco di circa 36 ore.

Un primo fronte di precipitazioni intense è previsto sulla Sardegna, con interessamento indicato soprattutto per il settore orientale: secondo il bollettino, i fenomeni dovrebbero svilupparsi dal tardo mattino di martedì 20 e proseguire fino alle prime ore di mercoledì 21 ottobre.

Nello stesso intervallo di martedì, l’Aeronautica colloca anche l’inizio delle precipitazioni intense su Liguria e Piemonte. In queste due regioni la fase perturbata viene descritta come più persistente: i fenomeni, infatti, sono previsti fino alla serata di mercoledì 21, con quantitativi che potrebbero localmente assumere carattere di eccezionalità. È questo uno dei punti centrali dell’avviso, perché lega non solo la presenza dei temporali ma anche la durata e la possibilità di picchi di pioggia elevati in aree circoscritte.

Dal pomeriggio di martedì 20 ottobre, il peggioramento dovrebbe estendersi anche alla Valle d’Aosta e all’Emilia-Romagna occidentale, con fenomeni indicati fino al primo mattino di mercoledì 21.

Sempre dal pomeriggio di martedì, la previsione include precipitazioni intense in Lombardia e in Toscana, in questo caso con una finestra più lunga che arriva fino alla serata di mercoledì 21. Per la Toscana l’Aeronautica sottolinea in modo specifico il settore settentrionale, dove gli accumuli possono risultare localmente eccezionali.

Infine, la serata di martedì 20 viene indicata come il momento in cui i fenomeni temporaleschi potrebbero interessare anche il Lazio, con persistenza prevista fino alla serata di mercoledì 21 ottobre.

Liguria, Piemonte e Toscana: perché sono le regioni più esposte secondo la previsione

Nel bollettino dell’Aeronautica Militare, il riferimento più netto a precipitazioni “localmente eccezionali” riguarda Liguria, Piemonte e Toscana. Non si tratta di un’informazione che valga in modo uniforme su tutto il territorio regionale: l’espressione “localmente” segnala che i valori più elevati potrebbero concentrarsi in alcune aree, a seconda di come e dove si svilupperanno le celle temporalesche.

La previsione evidenzia anche una differenza di durata tra le varie zone: per Liguria e Piemonte la persistenza fino alla serata del 21 ottobre indica una fase potenzialmente prolungata, mentre per altre regioni la finestra è più contenuta (per esempio Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna occidentale, fino al primo mattino del 21).

Per la Toscana, l’attenzione al settore settentrionale è un elemento esplicito nel bollettino: la possibilità di accumuli elevati viene associata proprio a quell’area. È un dettaglio utile per leggere la previsione non come un allarme indistinto, ma come un avviso che individua porzioni di territorio potenzialmente più interessate dall’intensità delle piogge.

Attività elettrica e raffiche di vento: cosa può accompagnare i temporali

Oltre alla pioggia, l’Aeronautica Militare specifica che i temporali attesi nelle regioni indicate potrebbero essere associati a frequente attività elettrica e a forti raffiche di vento. Questi due elementi rientrano spesso nella dinamica dei temporali intensi e contribuiscono a definire il tipo di fenomeno previsto, non limitato alle precipitazioni.

Dal punto di vista della comunicazione meteo, la menzione dell’attività elettrica suggerisce temporali strutturati, con fulminazioni che possono risultare diffuse durante i passaggi più attivi. Le raffiche di vento, invece, possono presentarsi in concomitanza con i fronti temporaleschi o con i rovesci più intensi, rendendo il quadro più variabile e rapido nei cambiamenti, anche nello stesso territorio.

La previsione resta, per sua natura, una stima basata sui modelli e sugli aggiornamenti disponibili al momento dell’emissione (in questo caso alle 12:00 UTC del 19 ottobre): l’evoluzione reale dipenderà da traiettorie e intensità dei sistemi in arrivo. Per questa ragione, in presenza di finestre temporali così definite (tardo mattino, pomeriggio, serata) e con fenomeni che possono risultare “localmente” molto intensi, gli aggiornamenti successivi diventano parte integrante della lettura del quadro complessivo.

Come seguire gli aggiornamenti: orari e bollettini

Il punto fermo della notizia è il bollettino dell’Aeronautica Militare, che colloca i fenomeni principali tra martedì 20 e mercoledì 21 ottobre 2026, e segnala aree con possibile impatto maggiore, in particolare Liguria, Piemonte e Toscana (settore settentrionale).

Per consultare i canali ufficiali e verificare gli aggiornamenti meteo pubblicati dall’Aeronautica Militare, è possibile fare riferimento al portale meteoam.it. Il bollettino citato nella fonte è stato emesso alle 12:00 UTC di lunedì 19 ottobre: nelle ore successive, come avviene normalmente in questi casi, l’evoluzione può essere affinata con nuove emissioni e indicazioni più dettagliate sulle aree e sulle fasce orarie.

Resta infine la distinzione essenziale tra previsione e osservazione: la prima descrive lo scenario atteso, la seconda sarà confermata solo dal riscontro sul territorio durante le giornate di martedì e mercoledì. Nel frattempo, la mappa delineata dal bollettino individua una fase di maltempo diffuso e a tratti intenso, con un’estensione che dalla Sardegna può coinvolgere progressivamente nord-ovest, parte del nord e il centro, fino al Lazio.

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