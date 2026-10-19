Lite nel parcheggio, poi i fendenti: 13enne operato al Santobono dopo l’aggressione a Marcianise





Un 13enne ferito a coltellate nel parcheggio del centro commerciale Campania: operato al Santobono, due arresti per tentato omicidio.





Un ragazzo di 13 anni è stato accoltellato nel parcheggio del centro commerciale Campania, a Marcianise (Caserta), al termine di una discussione che, secondo la prima ricostruzione, sarebbe degenerata in pochi istanti. L’episodio viene collocato nella serata di sabato 17 ottobre (nell’articolo di fonte non è indicato l’anno). Il minore è stato soccorso in condizioni giudicate subito molto gravi ed è ora ricoverato con prognosi riservata dopo un intervento chirurgico.

Sull’aggressione indagano i carabinieri. Due uomini, un 34enne e un 20enne, entrambi residenti a Caivano e già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati e portati in carcere con l’accusa di tentato omicidio aggravato in concorso. Gli accertamenti proseguono per chiarire in modo puntuale dinamica e responsabilità.

Un 13enne ferito: Che cosa è accaduto nel parcheggio del centro commerciale

Il fatto, stando alle informazioni disponibili, si è verificato nell’area parcheggio del centro commerciale Campania di Marcianise, uno dei luoghi di maggiore afflusso della provincia. In un contesto abitualmente legato allo svago e allo shopping, la situazione sarebbe precipitata in breve tempo fino a trasformarsi in un’aggressione armata.

La vittima è un ragazzino di 13 anni. La ricostruzione iniziale attribuita ai militari dell’Arma parla di un diverbio nato tra il tredicenne e un altro minorenne. È in quel momento che, sempre secondo quanto ricostruito nella fase preliminare, sarebbero intervenuti i due indagati, ritenuti dagli investigatori i presunti esecutori materiali dell’accoltellamento.

L’aggressione sarebbe stata particolarmente violenta: vengono riferiti ripetuti fendenti e, tra le ferite, un colpo profondo al torace. Il ragazzo sarebbe crollato a terra sanguinante, circostanza che ha fatto scattare immediatamente la richiesta di soccorsi.

Trattandosi di un’indagine in corso, gli elementi sulla sequenza degli eventi restano, allo stato, quelli di una prima ricostruzione: eventuali conferme o smentite arriveranno dagli approfondimenti investigativi e dalle valutazioni della magistratura. Per altri casi di cronaca sul territorio è possibile consultare la sezione Cronaca del nostro sito.

I soccorsi e il trasferimento tra Frattamaggiore e Napoli

Dopo l’allarme, il tredicenne è stato trasportato in urgenza all’ospedale di Frattamaggiore. Le sue condizioni, però, avrebbero richiesto un livello di assistenza specialistica ulteriore: per questo i medici hanno disposto il trasferimento al Santobono di Napoli, struttura di riferimento per la cura pediatrica.

Al Santobono, sempre secondo quanto riportato, il ragazzo è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Al momento risulta ricoverato e la prognosi viene indicata come riservata, formula che in genere accompagna quadri clinici delicati e ancora instabili. Non sono stati diffusi altri dettagli sanitari e, in assenza di ulteriori comunicazioni ufficiali, non è possibile descrivere oltre l’evoluzione delle sue condizioni.

Nel racconto di episodi di questo tipo, un aspetto centrale è anche la rapidità della filiera dei soccorsi: la scelta di un primo accesso in pronto soccorso e la successiva decisione di trasferimento presso un presidio specialistico sono passaggi che, nei casi più gravi, dipendono dalla valutazione immediata del trauma e dal bisogno di competenze e attrezzature dedicate.

L’indagine dei carabinieri e l’accusa di tentato omicidio

Le indagini sono state condotte dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Marcianise. In base a quanto riferito, l’attività investigativa avrebbe consentito di identificare e bloccare in tempi rapidi due persone ritenute coinvolte nell’aggressione: un 34enne e un 20enne, entrambi residenti a Caivano.

I due sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio aggravato in concorso. L’ipotesi contestata, per come riportata, indica che gli inquirenti ritengono sussistenti elementi tali da ricondurre l’azione a una condotta diretta a uccidere, non riuscita per cause diverse dalla volontà degli aggressori, e compiuta da più persone insieme. Resta inteso che si tratta di contestazioni nella fase iniziale del procedimento e che la ricostruzione definitiva dipenderà dagli sviluppi giudiziari.

Dopo le manette, i due indagati sono stati trasferiti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove risultano a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Per approfondimenti su temi di sicurezza e territorio si può consultare anche la sezione Attualità.

I punti ancora da chiarire: dal litigio alle responsabilità

Il nodo investigativo, come spesso accade nei casi che si consumano in contesti affollati e in pochi minuti, è ricostruire con precisione che cosa abbia trasformato un diverbio in un’aggressione con arma da taglio. Gli inquirenti stanno lavorando per definire:

l’esatto sviluppo della lite e le persone coinvolte fin dall’inizio, incluso il minorenne menzionato nella prima ricostruzione;

e le persone coinvolte fin dall’inizio, incluso il minorenne menzionato nella prima ricostruzione; il ruolo attribuito ai due indagati e le condotte contestate a ciascuno;

e le condotte contestate a ciascuno; i motivi che avrebbero portato all’escalation di violenza;

che avrebbero portato all’escalation di violenza; le circostanze dell’accoltellamento, anche per quanto riguarda luogo preciso, tempi e eventuali testimoni.

La fonte parla di “pesanti indizi di colpevolezza” a carico dei due uomini, ma non dettaglia quali siano gli elementi raccolti. Saranno gli atti d’indagine e le decisioni successive della magistratura a chiarire quali riscontri siano stati messi a verbale e come si consoliderà l’impianto accusatorio. In generale, in episodi avvenuti in aree pubbliche come un parcheggio di un centro commerciale, un ruolo rilevante può essere giocato dalle testimonianze e dagli eventuali accertamenti tecnico-investigativi, che però non vengono descritti nel materiale a disposizione.

Resta, intanto, il dato più drammatico: un tredicenne ferito gravemente in un luogo frequentato da famiglie e giovanissimi. La vicenda riporta al centro dell’attenzione il tema della violenza tra ragazzi e adulti innescata da contrasti minimi, ma ogni valutazione più ampia richiede prudenza: i contorni del caso sono ancora oggetto di accertamento e, al momento, i fatti disponibili restano quelli ricostruiti nelle prime ore dalle forze dell’ordine.

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