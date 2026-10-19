Palinsesto tv 19 ottobre 2026: dal G20 su Italia 1 a The Last Duel, cosa vedere in prima serata

Palinsesto tv 19 ottobre 2026: i film in prima serata, i programmi di attualità e l’intrattenimento su Rai, Mediaset e La7.





Lunedì 19 ottobre 2026 tra action, grandi classici, cinema d’autore e programmi di attualità: guida agli appuntamenti in chiaro, con orari e reti.





“la verità non ha importanza, esiste solo il potere degli uomini”: è la frase che accompagna la presentazione di The Last Duel su Iris, uno dei titoli che spiccano nel palinsesto tv 19 ottobre. Lunedì 19 ottobre 2026 la prima serata mette insieme action, grandi classici, film d’autore, inchieste e show più leggeri: una di quelle notti in cui scegliere cosa vedere diventa quasi un secondo programma.

Il quadro che emerge dalle principali reti generaliste e tematiche è chiaro: il cinema resta il motore dell’offerta, ma accanto ai film ci sono diversi appuntamenti riconoscibili per chi preferisce attualità, intrattenimento, sport o documentari. Di seguito una guida ragionata ai titoli e ai programmi in onda, con orari e canali indicati dal palinsesto della serata.

palinsesto tv 19 ottobre: Film in prima serata: adrenalina, avventura e thriller

Per chi vuole iniziare con un ritmo da blockbuster, su Italia 1 alle 21:25 va in onda G20, un action ambientato a Cape Town. La trama ruota attorno alla presidente statunitense Danielle Sutton, in viaggio con famiglia e delegazione per il vertice delle grandi potenze: la situazione precipita quando un ex soldato dà il via a un attentato. L’elemento politico fa da cornice a una storia che punta sulla tensione e sulla sopravvivenza.

Chi preferisce un’avventura più “familiare” può spostarsi su Canale 20, dove alle 21:10 c’è Viaggio nell’isola misteriosa: spedizione, isola sconosciuta e ricerca di un nonno scomparso sono il cuore del racconto, con i personaggi di Sean Anderson e Hank. Lo stesso canale prosegue alle 22:55 con Run All Night – Una Notte Per Sopravvivere, thriller urbano dai toni più cupi, con Liam Neeson nei panni di un ex killer chiamato a fare i conti con il passato per proteggere il figlio.

Ancora azione, ma con un’impronta diversa, su Rai 4: alle 21:20 c’è Prisoner of War, dramma bellico ambientato durante la Seconda guerra mondiale con un ufficiale britannico catturato dall’esercito giapponese e costretto a resistere in condizioni brutali. Alle 23:15 la seconda parte della serata vira sul muscolare con Gunner, che parte dal rapimento dei figli e segue la reazione di un veterano delle forze speciali contro un cartello della droga.

Il richiamo dei classici e il cinema d’autore: dal western di Leone a Ridley Scott

Nel palinsesto tv 19 ottobre non mancano le scelte per chi cerca un titolo “da rivedere” o un film costruito su storia e personaggi. Su Rai Movie alle 21:10 è in programma Il buono, il brutto e il cattivo, un classico assoluto firmato da Sergio Leone: tre uomini, un tesoro e una caccia che è diventata immaginario collettivo anche grazie a una colonna sonora entrata nella storia del cinema.

La nostalgia anni Ottanta e Novanta passa invece da Twenty Seven: alle 21:15 torna Ritorno al futuro – Parte II, mentre alle 23:25 arriva Una spia e mezzo, commedia d’azione che gioca sul ribaltamento dei ruoli nel mondo dello spionaggio.

Per chi preferisce un film storico con un impianto da grande produzione, su Iris alle 21:10 c’è The Last Duel di Ridley Scott, ambientato nella Francia medievale e centrato su un duello giudiziario che tira in ballo potere, onore e violenza in un contesto dominato dagli uomini. È una delle proposte più “cinematografiche” della serata in chiaro, per scala e ambizione del racconto.

Il versante d’autore incontra la storia anche su Rai 5. Alle 21:20 va in onda Cari compagni!, ambientato nell’URSS del 1962 durante la repressione di uno sciopero operaio. Alle 23:20 prosegue con Come prima, che porta lo spettatore nell’estate 1956 e segue due fratelli, Fabio e Andrè, in un viaggio di ritorno in Italia, a Procida.

Commedie e romance: tra Aldo Giovanni e Giacomo e i film “da prima serata”

Chi ha voglia di ridere trova un titolo diventato simbolo della comicità italiana di fine anni Novanta: su Cine34 alle 21:00 c’è Tre uomini e una gamba, con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Nella seconda parte della serata, alle 23:25, lo stesso canale propone Caccia al tesoro, altra commedia che mescola precarietà, affetti e piccoli espedienti quotidiani.

Sul fronte sentimentale, l’offerta si divide tra atmosfere romantiche e gialli leggeri. Rai Premium alle 21:20 manda in onda Colpo di fulmine a Natale, mentre alle 23:05 propone Omicidi a Mystery Island – Il vincitore prende tutto, un giallo “da consumo serale” ambientato in un resort dedicato ai giochi investigativi. Su La 5 alle 21:20 c’è invece Le parole che non ti ho detto, storia di una donna segnata dalla fine del matrimonio che ritrova nella scrittura e in un incontro inatteso un possibile nuovo inizio.

Attualità, politica e approfondimenti: dal prime time alle seconde serate

Chi vuole restare sull’informazione e sul racconto del presente ha diversi sbocchi, distribuiti tra prima e seconda serata. Su Rai 1 la serata parte alle 20:35 con Affari tuoi, ambientato nel nuovo studio di Milano. Alle 21:30 e alle 22:15 arrivano due episodi di I casi di Teresa Battaglia – Figlia della Cenere, con un’indagine che, secondo la traccia di puntata, intreccia omicidi, piste cliniche e segreti. In chiusura, alle 23:40, torna Cose nostre, programma che racconta storie di persone che si sono opposte alle mafie pagando un prezzo altissimo.

Su Rai 2 alle 21:00 c’è Tg2 Post, spazio di approfondimento che spazia tra politica, cronaca e cultura. Alle 21:20 parte Formidabile!, con Elenoire Casalegno, un viaggio nella memoria televisiva di Rai 2. E per chiudere la giornata sportiva, alle 23:50 va in onda Il Processo del Lunedì, appuntamento dedicato al calcio e al dibattito del post weekend.

Su Rai 3 alle 21:15 è previsto Lo stato delle cose, programma che si propone di leggere gli snodi della contemporaneità. Su Rete 4 alle 21:35 c’è Quarta Repubblica con Nicola Porro, orientato su politica, economia e attualità. E su La7 alle 21:15 parte M – Il figlio del Secolo, serie che ripercorre l’ascesa del fascismo dalla fondazione dei Fasci italiani nel 1919 fino al discorso del 1925 dopo l’omicidio di Giacomo Matteotti; la serata prosegue alle 23:45 con il Tg La7 e alle 23:55 con Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber.

Intrattenimento e documentari: satira, reality e Pompei in prima serata

Chi vuole qualcosa di più leggero può orientarsi su TV8 dove alle 21:40 (e indicato anche alle 21:50) torna GialappaShow, con la Gialappa’s Band e Mago Forest tra clip, ospiti e imitazioni. Su Canale 5 alle 21:20 spazio al reality con Grande Fratello – Vip, condotto da Ilary Blasi, con la consueta dinamica di diretta, verdetti e commenti in studio.

Il filone “viaggio e gara” è rappresentato da Pechino Express su Cielo alle 21:15: la rotta indicata attraversa Indonesia, Cina e Giappone con il racconto affidato a Costantino della Gherardesca e la presenza degli inviati Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda.

Per chi sceglie i documentari, Focus alle 21:20 propone Ultime Ore Di Pompei – Quello Che Non è Stato Detto, che riporta lo spettatore al disastro del 79 d.C.; la serata prosegue alle 22:20 con Storie segrete e alle 23:20 con Predatori e prede – L’eterna sfida. Su Tv 2000, alle 21:10 va in onda I Santi. Un viaggio con Martin Scorsese (puntata su San Tommaso Becket e il rapporto tra Stato e Chiesa), seguito alle 21:50 dal film King David con Richard Gere e, alle 23:40, da Indagine ai confini del sacro condotto da David Murgia.

Completano la serata alcuni titoli sui canali tematici: su La7 Cinema alle 21:15 c’è Anaconda, mentre alle 23:00 è previsto Money Train. E per chi resta sul crime seriale, in seconda serata su Italia 1 alle 23:40 c’è Cold Case – Delitti irrisolti; su Giallo alle 21:10 parte Delitti e misteri a Gibsons (con un nuovo episodio anche alle 22:20) e alle 23:20 arriva Le indagini di Roy Grace. Su Real Time alle 21:40 torna Vite al limite – Storie di rinascita, con un secondo appuntamento alle 22:40, e alle 23:35 prosegue Vite al limite.

In sintesi, il palinsesto tv 19 ottobre disegna una prima serata a due velocità: da un lato film e grandi classici per chi cerca una storia chiusa e riconoscibile; dall’altro informazione, satira e reality per chi preferisce la diretta del dibattito e dell’intrattenimento contemporaneo, con molte seconde serate pensate per chi fa tardi.

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