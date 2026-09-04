Bombolo Crosetto seppellito dagli insulti! Costretto a chiudere i commenti dopo aver annunciato l’ennesima riunione con il criminale Ucraino di turno

Un post di 17 ore fa che aveva avuto 2.400 interazioni e c’erano fino a tre ore fa 500 commenti TUTTI contrari all’azione di supporto del governo itaGliano alla Ucraina. Tutti non qualcuno.

TESTO

“Ho avuto oggi il mio primo colloquio in videoconferenza con il collega e Ministro della Difesa ucraino Yevhenii Khmara. È stato un incontro estremamente cordiale nel quale ci siamo confrontati a lungo e in modo approfondito sulle principali problematiche e sugli ultimi sviluppi sul terreno.

Abbiamo parlato anche della drammatica condizione della popolazione civile. L’ultimo mese è stato particolarmente duro per l’Ucraina, con un numero elevatissimo di vittime civili.

Ho ricevuto il suo vivo ringraziamento per il sostegno che l’Italia continua ad assicurare all’Ucraina e al suo popolo. Gli ho ribadito che continueremo a fare la nostra parte, insieme agli alleati e alla comunità internazionale, per sostenere l’Ucraina e contribuire a costruire le condizioni per una pace giusta e duratura. Al termine abbiamo convenuto di mantenere un contatto costante e diretto”. Così il Ministro Guido Crosetto

QUESTI I COMMENTI DEGLI ITALIANI