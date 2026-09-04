Volkswagen verso il fallimento: 100mila licenziamenti, fine del marchio Seat e cessione della Ducati. Mezza industria italiana dipende da loro





Volkswagen ha annunciato che la dirigenza e i sindacati hanno raggiunto un accordo per il taglio di ulteriori 50.000 posti di lavoro in tutto il mondo entro la fine del decennio. Questo portera’ il numero totale di posti di lavoro eliminati a 100.000, nella piu’ grande ristrutturazione mai intrapresa nell’industria automobilistica globale.





“E’ essenziale adattare sistematicamente i livelli di personale alle realta’ economiche”, ha dichiarato Volkswagen in un comunicato. L’azienda ha approvato il piano per “ridurre di circa 50.000 posti di lavoro” in aggiunta ai 50.000 gia’ concordati.

La piu’ grande casa automobilistica europea e’ stata colpita dai dazi statunitensi, dalla domanda altalenante di veicoli elettrici e, soprattutto, dalla forte concorrenza in Cina e dalla Cina.

L’azienda, che oltre a Volkswagen comprende marchi come Audi e Porsche, ridurra’ la sua forza lavoro globale del 15%. Volkswagen ha dichiarato che sia la direzione che i sindacati hanno concordato sul fatto che il futuro di quattro stabilimenti tedeschi – ad Hannover, Emden, Zwickau e Neckarsulm – non sia garantito oltre il 2030. La chiusura di questi stabilimenti rappresenterebbe la prima volta che Volkswagen chiude impianti su larga scala nel suo paese d’origine.

L’approvazione dei piani da parte del consiglio di sorveglianza di Volkswagen, composto da rappresentanti sia dei lavoratori che degli azionisti, pone fine, almeno per ora, a delicate trattative tra le due parti. “Il consiglio di sorveglianza ha approvato all’unanimita’ il piano per il futuro presentato dal consiglio di amministrazione”, ha dichiarato l’amministratore delegato Oliver Blume. “E’ un segnale forte per il futuro del Gruppo Volkswagen”.

AUTO: MEDIA, VOLKSWAGEN VALUTA STOP A SEAT ENTRO LA FINE DEL 2029

(LaPresse) – Volkswagen potrebbe ritirare dal mercato il marchio spagnolo Seat entro la fine del 2029, concentrando la propria strategia sulla consorella Cupra. Lo riferisce Wirtschaftswoche, citando una decisione del consiglio di amministrazione del gruppo che dovrebbe essere esaminata venerdì dal consiglio di sorveglianza.

Secondo il rapporto, Seat non figurerebbe più nei piani del gruppo per il 2030. Volkswagen punta a ridurre i costi e semplificare i processi, concentrando le risorse sulla crescita di Cupra, che ha ormai superato Seat nelle vendite. Nel primo semestre del 2026 Cupra ha consegnato 170.100 vetture, contro le 129.600 di Seat. Nei documenti citati da Wirtschaftswoche si legge che mantenere Seat nella sua forma attuale “richiederebbe risorse aggiuntive”, mentre il gruppo intende concentrare lo sviluppo strategico all’interno della famiglia di marchi Cupra.

Il possibile addio a Seat si inserisce nel più ampio piano di riorganizzazione di Volkswagen. Il consiglio di sorveglianza dovrebbe discutere venerdì anche del futuro di quattro stabilimenti tedeschi e di un possibile ulteriore taglio di decine di migliaia di posti di lavoro nel mondo. Tra gli impianti sotto osservazione figurano quelli di Zwickau, Emden e Hannover e lo stabilimento Audi di Neckarsulm. I rappresentanti dei lavoratori e il governo del Land della Bassa Sassonia hanno già annunciato la loro opposizione a possibili ridimensionamenti.

VOLKSWAGEN RISCHIA IL RATING SPAZZATURA

Andrea Boeris per “MF”

La battaglia sul futuro di Volkswagen si sposta anche sul debito. Union Investment, uno dei maggiori gestori patrimoniali tedeschi, avverte che il rating del gruppo potrebbe scivolare fino al livello «junk» se non riuscirà a ridurre drasticamente i costi e recuperare redditività. Un allarme che aumenta la pressione sul consiglio di sorveglianza chiamato oggi a confrontarsi sul maxi-piano di ristrutturazione del ceo Oliver Blume.

Union Investment possiede appena lo 0,1% di Volkswagen, ma detiene circa 1 miliardo di euro di obbligazioni del gruppo. In una lettera al presidente Hans Dieter Pötsch, visionata dal Financial Times, il gestore avverte che senza un miglioramento finanziario i bond potrebbero scivolare nel segmento high yield, aumentando i costi di finanziamento e riducendo le risorse per gli investimenti.

S&P e Moody’s collocano oggi Vw tre gradini sopra il livello non-investment grade, Fitch quattro. L’intervento arriva nel pieno dello scontro sul piano di Blume, che potrebbe comportare fino a 100 mila tagli occupazionali in Germania e la chiusura di quattro stabilimenti. Contrari i rappresentanti dei lavoratori e la Bassa Sassonia, titolare del 20% dei diritti di voto.

Union Investment chiede invece al consiglio di non ostacolare il management.

Il confronto decisivo andrà in scena oggi, anche se un accordo sembra lontano. Senza compromesso Volkswagen potrebbe valutare un’assemblea straordinaria, anche se la Bassa Sassonia dispone di fatto anche lì di un potere di veto sulle decisioni più importanti.

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