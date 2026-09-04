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Ceuta l’orrore dei marocchino contro un piccolo delfino: portato in trionfo come un trofeo dopo averlo ucciso a bastonate

Emanuela B.
04/09/2026
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Ceuta, l’0rrore degli immigrati contro un delfino: il video che indigna il mondo



Un video che sta facendo il giro del web e che sarebbe oggetto di una denuncia alla Guardia Civil. In un filmato, forse risalente al 2 settembre, si vedono alcuni immigrati che sulla spiaggia del Trampolìn a Ceuta, catturano e sfoggiano come trofeo un piccolo delfino. Nelle immagini si vede un uomo con guanti e gilet ad alta visibilità che sembra ispezionare l’esemplare arenato sul bagnasciuga. Un migrante poco distante solleva l’animale e lo mostra alle altre persone in spiaggia, ignorando i richiami dell’uomo in gilet a rimetterlo sulla sabbia. Lo farà solo qualche istante dopo, a seguito di ulteriori richiami da parte dei presenti.

“Orrore a Ceuta – commenta indignato su X Alessandro Morelli -. Un gruppo di clandestini è stato ripreso sulla spiaggia del Trampolín con un cucciolo di delfino che, mentre stava nuotando vicino alla riva, è stato tirato fuori dall’acqua e colpito alla testa con un bastone, morendo poco dopo. Queste ‘risorse’ hanno poi festeggiato mostrando il loro trofeo nei vari video presenti online. Una crudeltà inaccettabile. È davvero questo quello che la sinistra vuole per l’Italia?”. Lo stesso Morelli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio nonché senatore della Lega, è stato nell’exclave spagnola per documentare l’emergenza vissuta dai cittadini.

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