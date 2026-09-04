Controllore preso a testate in faccia in pieno giorno: aveva osato chiedere il biglietto a due ragazzine





Un altro grave episodio di violenza a bordo di un autobus. Stavolta accade a bordo della linea A+ di Autolinee Toscane, in via Guido Monaco, nel pieno centro di Arezzo. Un verificatore della società Holacheck, incaricato dei controlli dei titoli di viaggio, è stato brutalmente aggredito da un uomo ed è finito in ospedale con una prognosi di 20 giorni. (VIDEO)





Stando a quanto ricostruito da Autolinee Toscane, l’aggressione sarebbe la scia di un precedente intervento avvenuto poco prima in via Crispi. Durante quella verifica, il controllore aveva sorpreso due minorenni sprovviste di regolare biglietto.

Una delle giovani avrebbe quindi telefonato all’uomo per chiedergli di intervenire. Quest’ultimo ha raggiunto il bus a bordo di una bicicletta, ha sbarrato la strada al mezzo pubblico e vi è salito sopra, scagliandosi immediatamente contro il lavoratore e colpendolo con un pugno e una testata al volto.

Dopo il raptus di violenza, l’aggressore si è dato alla fuga riprendendo la bicicletta e facendo perdere le proprie tracce. Il verificatore ha sporto formale denuncia ai Carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dell’uomo.

Un aiuto fondamentale per gli investigatori arriverà dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate a bordo dell’autobus, già consegnate alle forze dell’ordine. Un filmato che riprende la scena ha inoltre iniziato a circolare sui canali social.

Visualizzazioni: 1



