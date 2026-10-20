Dal gaming all’omicidio di Breck Bednar: l’appello della madre e il documentario in arrivo su Prime

La madre di Breck Bednar rilancia l’appello sulla sicurezza online dopo l’omicidio del 2014 e parla di social, limiti ai minori e della Breck Foundation.





Dopo l’omicidio del 2014, Lorin LaFave racconta l’adescamento online e il lavoro della Breck Foundation, mentre su Prime arriva il documentario sul caso.





A dodici anni di distanza dall’omicidio di Breck Bednar, la madre Lorin LaFave torna a lanciare un appello pubblico: non lasciare che i ragazzi restino soli davanti a schermi e piattaforme, e non sottovalutare i segnali di un possibile adescamento online. LaFave, che da anni porta avanti iniziative sulla sicurezza in rete, racconta di aver chiesto aiuto più volte nei mesi precedenti la morte del figlio, senza ottenere risposte che riteneva adeguate.

Breck Bednar: Dalla chat ai cambiamenti in famiglia: i mesi prima del delitto

Secondo quanto ricostruito nel racconto della madre, Breck Bednar aveva 14 anni e viveva nel Surrey. Faceva parte del 135 Squadron Air Training Corps e, dopo aver iniziato a comunicare online con Lewis Daynes, avrebbe mostrato un cambiamento netto nelle abitudini: rifiutava di andare in chiesa, metteva in discussione la scuola e arrivava a scontrarsi con la famiglia.

LaFave sostiene di aver maturato timori crescenti e di aver segnalato la situazione anche alle autorità, convinta che dietro quel rapporto virtuale potesse esserci un “predatore” online. Il suo messaggio oggi parte da lì: l’adescamento, spiega, può presentarsi in modo graduale e confondersi con dinamiche che, a un primo sguardo, sembrano solo amicizie nate su internet.

La vicenda, come riportato, si concluse tragicamente quando Breck venne attirato nell’appartamento di Daynes in Essex. In quell’occasione il ragazzo avrebbe mentito su dove si trovava prima di essere ucciso. Dopo la morte, furono scattate fotografie del corpo e, sempre secondo la ricostruzione citata, quelle immagini vennero condivise con persone della comunità di gaming frequentata online.

Il caso giudiziario: l’adescamento e la condanna

Nel procedimento giudiziario citato, Lewis Daynes – descritto dai vicini come “reclusivo” – avrebbe adescato Breck per 13 mesi, arrivando a comprargli telefoni da tenere nascosti e prospettandogli un futuro di “grande ricchezza”. L’omicidio di Breck Bednar risale al 17 febbraio 2014.

In aula, sempre secondo quanto riportato, emersero elementi che indicavano la presenza di attività sessuale tra i due poco prima dell’uccisione, oltre ai dettagli dell’aggressione: il ragazzo fu colpito con una coltellata al collo. Daynes, ingegnere informatico, aveva 19 anni al momento della condanna all’ergastolo; il tribunale stabilì un minimo di 25 anni da scontare.

Negli anni successivi, LaFave ha continuato a intervenire nel dibattito pubblico sui rischi della rete, sostenendo la necessità di riforme e maggiore consapevolezza. La nuova attenzione sul caso è legata anche a un’uscita televisiva: la donna è stata intervistata in vista della messa in onda del documentario From Minecraft to Murder: The Killing of Breck Bednar, previsto su Prime per martedì 20 ottobre 2026.

La Breck Foundation e la battaglia per la consapevolezza

LaFave racconta che, all’epoca, aveva contattato più volte vari interlocutori – inclusa la polizia – perché convinta che il figlio fosse vittima di un percorso di manipolazione online. Nelle sue parole, si sarebbe scontrata con “muri” e con una difficoltà diffusa nel riconoscere la gravità dell’adescamento, soprattutto quando le vittime sono ragazzi.

Da quel dolore, spiega, è nata la Breck Foundation, creata per lavorare su prevenzione e formazione: programmi rivolti a giovani, genitori e scuole, con l’obiettivo di aumentare l’attenzione verso i rischi di sfruttamento online, dinamiche tossiche nelle community di gioco e abuso digitale.

Nel racconto, LaFave sostiene che condividere storie reali aiuti a rendere più riconoscibili i segnali d’allarme: non per “spaventare”, ma per costruire familiarità con concetti come grooming ed exploit, in modo che i più piccoli imparino a dare un nome a comportamenti inappropriati e, col tempo, a interpretarli.

Alla base del suo messaggio c’è anche una distinzione su cui insiste: gli “amici online” non coincidono necessariamente con le amicizie della vita reale, e le relazioni digitali possono essere manipolate più facilmente attraverso promesse, segreti e isolamento progressivo dalla famiglia.

La fondazione, si legge, lavora anche per far emergere che la tecnologia cambia in fretta e che i percorsi educativi devono aggiornarsi di continuo: nuovi utenti, nuovi genitori e nuovi insegnanti si affacciano ogni anno a piattaforme e dispositivi, mentre le modalità di contatto e di persuasione evolvono.

Social e minori: tra restrizioni e “cambiamento culturale”

Nella sua presa di posizione, LaFave interviene anche sul quadro normativo: sottolinea l’importanza dell’online safety act e di limiti più chiari per gli utenti più giovani, pur dicendosi contraria a un divieto totale. Il governo del Regno Unito, viene ricordato, ha annunciato all’inizio del 2026 un piano per impedire l’accesso ai social ai minori di 16 anni, con applicazione mirata alla primavera 2027; la misura, tuttavia, non riguarderebbe tutte le piattaforme.

LaFave lega il tema delle regole a un aspetto più ampio: anche con restrizioni e controlli, sostiene, i ragazzi determinati a eludere i limiti potrebbero riuscirci. Per questo il suo invito si sposta su un terreno educativo e culturale, che riguarda tempi, modalità d’uso e consapevolezza dei rischi legati a contenuti, algoritmi e meccanismi di dipendenza.

Il cuore dell’appello è rivolto a genitori e caregiver: evitare che bambini e adolescenti restino “incollati” ai dispositivi e provare, per quanto possibile, a restituire spazio alla quotidianità fuori dagli schermi. LaFave non nega che i ragazzi possano coltivare rapporti anche online, ma insiste sull’importanza di osservare che tipo di interazioni avvengono e quanto tempo viene assorbito dalle piattaforme.

Nella sua lettura, non esiste una soluzione perfetta e definitiva, ma un cambiamento di abitudini collettive: più dialogo, più attenzione ai bisogni dei minorenni e meno normalizzazione dell’idea che a 13 anni si debba vivere costantemente connessi.

LaFave aggiunge anche un’altra difficoltà: parlare di questi temi senza “alienare” chi ascolta, soprattutto quando il confronto coinvolge generazioni diverse. Ma, afferma, l’obiettivo resta far sì che la storia di Breck Bednar venga compresa per ciò che rappresenta, definendola “every parent’s worst nightmare”, il peggior incubo di ogni genitore.

Nell’articolo vengono indicati anche contatti di supporto nel Regno Unito per chi fosse coinvolto in situazioni simili: NSPCC (0808 800 5000, 10-20 dal lunedì al venerdì) e Childline (0800 1111, 24 ore su 24). Sono citate inoltre informazioni disponibili tramite il sito della Breck Foundation.

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