Denis Boytsov morto a 40 anni: era il pugile che doveva affrontare Tyson Fury nel 2012

Denis Boytsov è morto a 40 anni: la conferma del padre e la storia del pugile che doveva affrontare Tyson Fury nel 2012.





Il padre Nicolai conferma la morte del peso massimo russo: la carriera, il match saltato con Fury nel 2012 e le conseguenze dell’aggressione in metropolitana a Berlino.





La morte Denis Boytsov è stata confermata dal padre del pugile russo, Nicolai: Boytsov è morto a 40 anni, dopo una lunga convivenza con le conseguenze di gravi lesioni riportate in un’aggressione avvenuta a Berlino anni fa. Il genitore, citato dall’agenzia russa TASS, ha riferito che la causa sarebbe stata il distacco di un coagulo di sangue e che i soccorsi non avrebbero potuto intervenire in tempo.

Denis Boytsov: La conferma della famiglia e il racconto degli ultimi minuti

Secondo quanto riportato da TASS e ripreso da media britannici, Nicolai Boytsov ha descritto un peggioramento improvviso avvenuto in casa, mentre il figlio era con la moglie. Il padre ha parlato di un episodio rapidissimo, sostenendo che i medici non sarebbero riusciti ad aiutarlo. Nel suo racconto, la crisi sarebbe durata pochissimo: «Tre minuti e basta», ha detto, ricostruendo attimi concitati culminati nel decesso.

È importante distinguere i piani: la notizia della morte arriva da una conferma familiare e il dettaglio sulla causa immediata (il coagulo di sangue) è un’informazione attribuita al padre nell’intervista citata. Non vengono forniti, nel materiale disponibile, ulteriori elementi clinici o documenti medici.

Una carriera interrotta e il match saltato con Tyson Fury

Boytsov era un peso massimo che, a inizio anni 2010, era entrato nel giro degli incontri di alto profilo. In particolare, era stato indicato come avversario di Tyson Fury in un incontro previsto per dicembre 2012, match poi saltato perché Boytsov si ritirò dalla sfida prima che si disputasse.

Nella ricostruzione pubblicata, Boytsov era arrivato a essere considerato molto in alto nel ranking dei pesi massimi: viene citato come secondo nella categoria prima che la sua parabola sportiva subisse un arresto definitivo. La sua storia, dunque, resta legata a un “what if” della boxe europea: un pugile accreditato e vicino a un incrocio importante, fermato da eventi successivi e drammatici.

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L’aggressione a Berlino e le conseguenze: coma e riabilitazione

Il punto di svolta arriva con quanto accaduto a Berlino: Boytsov, secondo i dati riportati, fu aggredito in metropolitana e riportò ferite tali da cambiare in modo radicale la sua vita. Il materiale colloca l’episodio nel 2015 (undici anni prima della notizia della morte pubblicata il 18 ottobre 2026), indicandolo come l’evento che pose fine alla carriera.

La gravità delle lesioni viene descritta attraverso alcuni elementi: Boytsov avrebbe subito seri traumi alla testa e, dopo il ricovero, sarebbe stato posto in coma farmacologico per sette settimane. Terminata la fase più acuta, la gestione quotidiana sarebbe passata alla famiglia.

Tra i dettagli riferiti, c’è anche un forte calo di peso durante la degenza: viene indicata una perdita di 70 kg, con l’impossibilità di alimentarsi e muoversi senza assistenza, compreso l’uso di un sondino. Sono informazioni che restituiscono la dimensione della disabilità conseguente ai traumi e spiegano, almeno in parte, perché Boytsov fosse uscito definitivamente dal circuito agonistico.

Le parole del fratello Maxim e il ricordo di David Price

Nel materiale viene richiamato anche un precedente aggiornamento sulle condizioni del pugile, attribuito al fratello Maxim Boytsov. Maxim avrebbe spiegato che la comunicazione era molto limitata: Boytsov non riusciva a parlare e rispondeva con cenni, pur comprendendo ciò che accadeva intorno a lui. È una descrizione che evidenzia una consapevolezza preservata, almeno in parte, a fronte di una pesante compromissione fisica.

A completare il quadro c’è un ricordo sportivo che arriva dal Regno Unito. Nel 2023 l’ex peso massimo britannico David Price ha citato Boytsov parlando di uno sparring svolto in Germania: lo ha descritto come un pugile molto potente. Nello stesso passaggio, Price ha collegato l’interruzione della carriera alle violenze subite, sottolineando che dopo quell’episodio Boytsov non poté più tornare a combattere. Si tratta, in questo caso, di una testimonianza personale sull’atleta e sulle sue qualità sul ring, non di un documento ufficiale sull’aggressione o sulle sue dinamiche.

La morte di Boytsov chiude così una vicenda rimasta sospesa tra sport e cronaca: da un lato le prospettive interrotte di un peso massimo che era arrivato vicino a un appuntamento significativo (la sfida con Fury), dall’altro le conseguenze di un’aggressione che lo aveva lasciato con danni permanenti. Gli elementi disponibili, al momento, si basano sulla conferma del padre e sui racconti già pubblici negli anni: eventuali ulteriori precisazioni su cause e circostanze dipenderanno da comunicazioni successive della famiglia o da riscontri ufficiali che nel materiale non compaiono.

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