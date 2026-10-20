Nuovo farmaco in sperimentazione potrebbe cambiare lo scenario dopo Ozempic e Mounjaro: che cos’è CBL-514

iniezione CBL-514: CBL-514, iniezione sperimentale che mira a ridurre grasso sottocutaneo e viscerale, è stata presentata a Milano: ecco cosa dicono i trial





L’Università dell’Alabama a Birmingham presenta a Milano dati di fase 2 su CBL-514: riduzione di grasso sottocutaneo e viscerale, ma risultati ancora da confermare con peer review e studi più ampi.





Una nuova iniezione CBL-514, sperimentata negli Stati Uniti dall’Università dell’Alabama a Birmingham, potrebbe aprire una strada diversa rispetto ai farmaci oggi più discussi per la gestione del peso, come Ozempic e Mounjaro. I dati preliminari arrivano da trial clinici di fase 2 e sono stati presentati il 1 ottobre al congresso annuale della European Association for the Study of Diabetes a Milano.

La particolarità, secondo i ricercatori, è il meccanismo: invece di puntare soprattutto a ridurre il volume delle cellule adipose, CBL-514 agirebbe eliminandole. È un approccio che, se confermato con ulteriori verifiche e pubblicazioni, potrebbe avere implicazioni sia sul piano estetico sia, soprattutto, su quello metabolico.

“We expect that patients will be pleased by the cosmetic effects”, ha dichiarato l’endocrinologo Timothy Garvey (Università dell’Alabama a Birmingham).

iniezione CBL-514: Che cos’è CBL-514 e quale bersaglio prende di mira

CBL-514 è un farmaco iniettabile che, in base a quanto riferito dal team di ricerca, mira a ridurre due tipi di grasso: quello sottocutaneo e quello viscerale. Il primo è lo strato più superficiale, definito spesso come il “grasso che si può pizzicare” perché si trova sotto la pelle. Il secondo è localizzato più in profondità, attorno agli organi: è notoriamente più difficile da contrastare e viene considerato più rischioso sul fronte della salute.

Nel materiale presentato dai ricercatori viene richiamata anche la descrizione della Cleveland Clinic sul grasso sottocutaneo, indicato come “trovato appena sotto la pelle” e associato, se in eccesso, a problemi di salute importanti. È un punto chiave per capire perché gli studi non guardino solo alla bilancia: la distribuzione del tessuto adiposo conta per il rischio cardiometabolico.

CBL-514, inoltre, non nasce originariamente come “farmaco dimagrante” nel senso più comune: era stato sviluppato per intervenire sui lipomi, cioè accumuli di grasso sotto la pelle. Da qui l’interesse a capire se l’effetto possa estendersi anche a una riduzione più ampia e clinicamente rilevante del tessuto adiposo.

I risultati dei trial di fase 2 presentati a Milano

I dati diffusi a Milano si riferiscono a due studi di fase 2, denominati CBL-0204 e CBL-0205. Nel primo hanno ricevuto CBL-514 107 partecipanti, nel secondo 173 partecipanti. In entrambi gli studi, riferisce il team, nella maggioranza dei partecipanti si è osservata una riduzione del grasso sottocutaneo.

Per quanto riguarda il grasso viscerale, la fonte riporta un confronto specifico: tra i partecipanti trattati fino a 12 settimane si è registrata una riduzione media del 12,01%, mentre nel gruppo placebo è stata segnalata una crescita media del 5,68% misurata quattro settimane dopo l’ultima iniezione.

Questi numeri sono tra gli elementi che rendono la sperimentazione di interesse nel dibattito scientifico, ma con una cautela importante: la stessa fonte indica che i risultati non sono ancora stati sottoposti a peer review. In altre parole, non si tratta ancora di un lavoro pubblicato e vagliato attraverso la revisione tra pari, passaggio che in genere consolida metodi, analisi e conclusioni.

Perché il grasso viscerale è al centro dell’attenzione

Nel racconto della sperimentazione, uno snodo ricorrente è la differenza tra grasso sottocutaneo e viscerale. Il primo influisce molto sull’aspetto corporeo e sulla circonferenza, e la fonte riporta che i ricercatori si aspettano un apprezzamento dei possibili effetti cosmetici, come un addome più piatto. Tuttavia, il punto più rilevante in chiave di salute è la possibilità di ridurre il grasso viscerale, che viene descritto come “più pericoloso” e più difficile da eliminare.

Garvey collega l’interesse clinico non solo all’eventuale calo di peso, ma anche a potenziali ricadute su parametri come pressione arteriosa e colesterolo, citati nella presentazione. Su questo aspetto, però, occorre distinguere tra l’ipotesi di benefici attesi e ciò che gli studi di fase 2 possono dimostrare con certezza: i dati disponibili nella fonte evidenziano soprattutto gli effetti sulla componente adiposa (sottocutanea e viscerale) e rimandano a verifiche più ampie per comprendere portata e durata degli eventuali benefici metabolici.

Che cosa cambia rispetto a Ozempic e Mounjaro (e cosa no)

Il contesto in cui emerge CBL-514 è quello delle terapie che, negli ultimi anni, hanno spostato l’attenzione pubblica sul tema del peso: tra queste Ozempic (e Wegovy) di Novo Nordisk e Mounjaro di Eli Lilly, citate come riferimenti di mercato. La fonte ricorda che Ozempic è un trattamento per la gestione del diabete di tipo 2 ed è un farmaco GLP-1, classe diventata nota anche perché può agire sulla regolazione dell’appetito.

CBL-514, almeno per come viene descritto nella presentazione riportata, rappresenterebbe un’impostazione differente: non centrata primariamente sull’asse ormonale che modula fame e sazietà, ma su un’azione diretta sul tessuto adiposo. Questa differenza è ciò che alimenta l’idea di un possibile “rivale” delle soluzioni attuali, ma al momento resta una prospettiva: la sperimentazione è ancora in corso e i risultati disponibili sono preliminari.

Un altro elemento citato è la possibilità che il farmaco non solo contribuisca a diminuire il peso, ma renda anche più difficile riprenderlo dopo la sospensione del trattamento. Anche qui, la formulazione rimane nel perimetro di quanto “suggerito” dalla ricerca presentata, senza che la fonte riporti dati dettagliati di follow-up a lungo termine.

I prossimi passaggi: studi più grandi e verifiche scientifiche

Il team di ricerca, secondo quanto riportato, punta ora a uno studio più ampio per valutare l’impatto del trattamento su scala maggiore. È un passaggio cruciale perché consente di misurare meglio efficacia, variabilità dei risultati tra i pazienti e profilo di sicurezza.

In parallelo, sarà determinante la pubblicazione dei dati con revisione scientifica e l’eventuale confronto con altre terapie già disponibili. Per ora, la notizia riguarda una sperimentazione e risultati presentati in un contesto congressuale: segnali di interesse, ma non ancora un approdo definitivo.

La fonte riferisce infine che sono stati chiesti commenti a Novo Nordisk ed Eli Lilly, aziende legate rispettivamente a Ozempic/Wegovy e Mounjaro, senza aggiungere ulteriori dettagli sugli esiti di queste richieste.

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