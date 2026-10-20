Guidavano, si allenavano e raccontavano tutto online: morti a 27 anni gli influencer Cevallos

Morto a 27 anni il duo ecuadoriano di influencer José Luis e José Armando Cevallos: erano gemelli siamesi, raccontavano la vita quotidiana sui social.





José Luis e José Armando Cevallos, gemelli siamesi e influencer ecuadoriani, sono morti a 27 anni: l’annuncio su Instagram e il ricordo della famiglia.





José Luis e José Armando Cevallos, influencer ecuadoriani nati come gemelli siamesi, sono morti a 27 anni dopo un doppio arresto cardiaco sopraggiunto a breve distanza l’uno dall’altro. La notizia è stata resa pubblica tramite il loro profilo Instagram condiviso, dove la famiglia ha pubblicato un messaggio di addio insieme a una foto dei due fratelli.

Secondo quanto riferito, José Luis era stato ricoverato in ospedale per un infarto; i medici sarebbero riusciti a stabilizzarlo, ma pochi minuti dopo anche José Armando avrebbe avuto un infarto. Entrambi non ce l’hanno fatta.

José Luis e: Il decesso e la conferma: il racconto di familiari e amici

La morte dei due fratelli è stata confermata, sempre secondo quanto riportato, anche da Fernando Carrillo, indicato come un amico stretto dei gemelli, che ne avrebbe parlato a un’emittente locale, Y Ahora Sonsoles.

Nello stesso contesto mediatico è intervenuto anche il fratello Damián, descrivendo lo shock per una perdita arrivata all’improvviso. Le sue parole, riportate dalla fonte, restituiscono la dimensione familiare del lutto: “I have no words to describe how my parents feel.”

Il messaggio della famiglia: gratitudine e un’eredità di determinazione

Nel testo pubblicato su Instagram (tradotto dallo spagnolo nella ricostruzione diffusa), i familiari hanno ringraziato chi li ha seguiti e sostenuti nel tempo, sottolineando quanto la loro storia abbia toccato molte persone. Il post richiama anche una frase che, a loro dire, rappresentava bene il modo in cui i due fratelli guardavano alla vita: “Where there’s a will, there’s a way”.

La dichiarazione fa riferimento a un percorso condiviso anche con la loro community online, tra obiettivi raggiunti e quotidianità raccontata senza nascondere difficoltà e limiti legati alla disabilità. La famiglia, nel messaggio, lega questa testimonianza pubblica all’idea che la determinazione potesse convivere con la fragilità, senza che l’una cancellasse l’altra.

Una presenza forte sui social: Instagram, TikTok e le dirette

José Luis e José Armando Cevallos avevano costruito un seguito ampio su più piattaforme. Su Instagram contavano oltre 60mila follower; erano attivi anche su siti di live streaming come Kick e Twitch. Il pubblico più numeroso, però, lo avevano su TikTok: la fonte indica oltre 835mila follower.

Sui social avevano impostato la loro comunicazione su contenuti legati alla vita di tutti i giorni: riprese domestiche, spostamenti, momenti di allenamento e attività insolite. Tra i filmati condivisi, sempre secondo quanto riportato, mostravano anche come guidassero l’auto e perfino un lancio con il paracadute, elementi che avevano contribuito a rendere virali i loro profili.

La riabilitazione in Colombia e i video sul percorso fisico

Un capitolo importante del racconto social dei due fratelli riguardava la riabilitazione. La fonte riferisce che ad aprile erano andati in Colombia per un percorso specialistico e che su TikTok avevano pubblicato aggiornamenti sul lavoro svolto: esercizi, progressi, tentativi ripetuti.

In uno dei contenuti citati, José Luis descriveva le difficoltà iniziali di movimento, spiegando che in passato erano costretti a trascinarsi sul pavimento e che la mancanza di coordinazione rendeva tutto più complicato. Nei video successivi, viene indicato, avevano mostrato anche soluzioni pratiche adottate nella quotidianità: per spostarsi utilizzavano una tavola dotata di ruote.

L’ultimo periodo di attività social, come ricostruito dalla fonte, arriva fino al 12 ottobre, data dell’ultimo contenuto pubblicato: un video di allenamento in cui riuscivano a stare in piedi con l’appoggio di un muro. Dopo l’annuncio della morte, nei commenti ai post sarebbero arrivati numerosi messaggi di cordoglio da parte di utenti che li avevano seguiti da tempo o li avevano scoperti da poco.

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