Buongiorno, buon lunedì 26 ottobre: 100 frasi e immagini da scaricare e inviare su WhatsApp





Ecco una selezione pensata per augurare un Buon lunedì 26 ottobre 2026 a chi ami davvero tanto. Trovi cento frasi suddivise in cinque sezioni tematiche per ogni umore e momento della giornata, perfette per strappare un sorriso sincero fin dal primo mattino senza alcuna fatica inutile.





Frasi per iniziare la giornata

1. Sveglia con il sorriso oggi.

2. Caffè bollente e si parte forte.

3. Buongiorno, la settimana ti aspetta.

4. Mettici grinta fin dal primo istante.

5. Apri le finestre e respira aria nuova.

6. Ogni lunedì è una pagina bianca.

7. Fai il pieno di energia positiva adesso.

8. Un nuovo inizio per grandi traguardi.

9. Non temere questo primo giorno.

10. Affronta la sveglia senza paura.

11. La carica giusta per svoltare l’umore.

12. Fai spazio alle novità di oggi.

13. Guarda avanti con ottimismo e coraggio.

14. Inizia col piede giusto la marcia.

15. Scalda i motori per questa settimana.

16. Punta in alto fin dal mattino.

17. Dai valore a ogni singolo minuto.

18. Il lunedì ha il sapore delle sfide.

19. Sii fiero della tua determinazione.

20. Vivi questa alba con entusiasmo.

Messaggi per WhatsApp

21. Invia un saluto veloce ai tuoi contatti.

22. Un messaggino per strapparti un sorriso.

23. Ciao, ti auguro una mattinata super.

24. Un tap sullo schermo e ti penso.

25. Condividi un pensiero gentile stamattina.

26. Buongiorno rapido via chat.

27. Fatti sentire con un cenno affettuoso.

28. Mandiamo via la pigrizia digitale.

29. Un saluto che arriva dritto al cuore.

30. Apri WhatsApp e leggi la mia carica.

31. Scrivi un ciao che profuma di caffè.

32. Un bacio virtuale per iniziare bene.

33. Rispondi a questo squillo di buongiorno.

34. La tecnologia ci unisce fin dall’alba.

35. Spedisci allegria tra le chat aperte.

36. Un messaggino vale più di mille parole.

37. Illumina lo schermo del tuo smartphone.

38. Lascia un cuoricino nei messaggi rapidi.

39. Restiamo in contatto anche oggi.

40. Un saluto smart per lunghi sorrisi.

Auguri affettuosi

41. Ti voglio un bene immenso oggi.

42. Che la tua giornata sia dolcissima.

43. Un abbraccio forte per cominciare.

44. Ti penso con tutto il mio cuore.

45. Possa la gioia accompagnarti ovunque.

46. Ti mando un bacio grande stamattina.

47. Che tu possa brillare senza sosta.

48. Ti auguro serenità e pace profonda.

49. Sei nei miei pensieri più belli.

50. Un amore così fa fiorire il lunedì.

51. Ti auguro una carezza sul viso.

52. Che il sole ti scaldi l’anima.

53. Ti dono un sorriso sincero e puro.

54. Stringi forte la mia mano virtuale.

55. Nessun lunedì può scalfire il nostro affetto.

56. Ti auguro momenti di vera felicità.

57. Che la tua bontà ispiri tutti.

58. Ti porto nel cuore ogni istante.

59. Meriti il meglio da questo giorno.

60. Ti auguro un lunedì meraviglioso.

Frasi allegre

61. Ridi forte per dispetto alla pioggia.

62. Un pizzico di follia rende unici.

63. Balla da solo in cucina adesso.

64. La simpatia è la cura migliore.

65. Goditi la giornata con tanta ironia.

66. Sorridi allo specchio senza motivo.

67. Fai le bizze ma con allegria.

68. Un buongiorno comico scaccia i guai.

69. Non prenderti troppo sul serio oggi.

70. Scherza con la vita e vinci tu.

71. Metti una musica che ti fa saltare.

72. Fai una battuta al primo collega.

73. La leggerezza è un superpotere raro.

74. Ridi fino a far male alle guance.

75. Un lunedì frizzante toglie i pensieri.

76. Sii folle quanto basta per vivere.

77. Fai il clown per chi ami di più.

78. Batti le mani e ridi a crepapelle.

79. L’allegria è contagiosa stamattina.

80. Festeggia il lunedì con una risata.

Pensieri per amici e famiglia

81. Famiglia mia, vi adoro immensamente.

82. Amici cari, buona settimana a tutti.

83. Un saluto speciale ai miei fratelli.

84. Mamma e papà, vi penso stamattina.

85. Condividiamo la tavola e l’affetto.

86. Ai miei compagni di avventura, forza.

87. Un legame forte che supera i giorni.

88. A casa mia si respira già gioia.

89. Amici di sempre, buona giornata.

90. Unisciti al gruppo dei nostri affetti.

91. I parenti migliori meritano un pensiero.

92. Fratelli di cuore, sveglia e sorridete.

93. La famiglia è il porto sicuro oggi.

94. Amici fidati, affrontiamo il lunedì.

95. Un saluto caloroso ai miei cari.

96. Insieme superiamo ogni ostacolo fisso.

97. Custodisci gli affetti più sinceri ora.

98. Dedica tempo a chi ti vuol bene.

99. La tribù si riunisce per un saluto.

100. Buona settimana alla mia splendida famiglia.

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