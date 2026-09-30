Buongiorno mercoledì 30 settembre 2026: frasi, immagini e messaggi da inviare su WhatsApp





Buongiorno e buon mercoledì 30 settembre 2026: una raccolta di frasi dolci, divertenti e affettuose da copiare e inviare ad amici e familiari su WhatsApp.





È mercoledì 30 settembre 2026, ultimo giorno del mese, e per tantissime persone la giornata comincia con un piccolo rito: mandare un messaggio di buongiorno a qualcuno a cui si vuole bene.

Non servono grandi discorsi. A volte bastano un caffè virtuale, un cuore, una frase divertente o poche parole sincere per ricordare a una persona che qualcuno, appena sveglio, ha pensato proprio a lei.

Oggi ricorre inoltre San Girolamo, sacerdote e Dottore della Chiesa, ricordato il 30 settembre. Nella stessa data si celebra la Giornata internazionale della traduzione, scelta proprio in coincidenza con la ricorrenza di San Girolamo, traduttore della Bibbia e patrono dei traduttori. Chiesacattolica.it

Ecco allora tante frasi di buongiorno per mercoledì 30 settembre 2026, già pronte per essere copiate su WhatsApp, Facebook o Messenger.

Buongiorno mercoledì 30 settembre 2026: frasi brevi

Per iniziare bastano poche parole. Questi messaggi sono perfetti per chi vuole mandare un pensiero semplice senza utilizzare frasi troppo lunghe.

Buongiorno! Che questo mercoledì 30 settembre possa regalarti serenità, sorrisi e una bellissima sorpresa. ☕❤️

Ultimo giorno di settembre! Buongiorno e buon mercoledì a te e a tutte le persone che ami. 🌞

Un caffè, un sorriso e un pensiero positivo: buon mercoledì 30 settembre! ☕

Buongiorno! Non sappiamo cosa ci riserverà questa giornata, ma iniziamola con un sorriso.

Felice mercoledì! Che oggi possa accaderti qualcosa di bello e inaspettato. 🌷

Buongiorno a chi non si arrende, a chi ricomincia e a chi continua a credere nei propri sogni.

Un pensiero per te appena sveglio: buon mercoledì e buona giornata! ❤️

30 settembre: salutiamo questo mese con un sorriso. Buongiorno!

Frasi di buongiorno affettuose per le persone care

Ci sono persone alle quali non vogliamo mandare il solito “buongiorno”. Per loro serve qualcosa di più caldo e personale.

Buongiorno! Non importa quanti chilometri ci separino: ci sono persone che riescono a essere vicine anche quando sono lontane. Tu sei una di quelle. ❤️

Che questa mattina possa portarti la tranquillità che meriti, la forza per affrontare ogni difficoltà e almeno un motivo sincero per sorridere. Buon mercoledì!

Le persone speciali non hanno bisogno di essere cercate soltanto nelle occasioni importanti. Basta un semplice mercoledì mattina per ricordare loro quanto sono importanti. Buongiorno!

Ti auguro una giornata piena di quelle piccole cose che sembrano insignificanti ma che, alla sera, ci fanno dire: oggi è stata proprio una bella giornata.

Buongiorno a te che fai parte dei miei pensieri, anche quando la vita corre e non riusciamo a sentirci quanto vorremmo. Buon 30 settembre!

Buongiorno divertente: frasi per strappare un sorriso

Il mercoledì significa anche essere arrivati nel cuore della settimana. Per affrontarlo può servire una buona dose di ironia.

Buongiorno! Il mercoledì è quel giorno in cui il lunedì è finalmente lontano, ma il weekend continua a nascondersi. 😂

Ho aperto gli occhi, ho guardato l’ora e ho capito che serviva immediatamente un caffè. Buon mercoledì! ☕

Se questa mattina il buonumore non arriva da solo, proviamo ad attirarlo con un caffè. Funziona quasi sempre!

Buongiorno! Sorridi: siamo sopravvissuti a lunedì e martedì. Ormai non può fermarci più nessuno. 😄

È mercoledì. Non è ancora venerdì, ma almeno abbiamo smesso di vedere il lunedì nello specchietto retrovisore.

Il programma di oggi? Caffè, pazienza, altro caffè e poi vediamo cosa succede. Buongiorno!

Buon mercoledì! Se qualcuno ti rovina la giornata, ricordagli che non era incluso nel programma.

Buongiorno agli amici di sempre

Gli amici veri spesso non hanno bisogno di grandi dichiarazioni. Proprio per questo un messaggio inaspettato può avere ancora più valore.

Buongiorno amico mio! Gli anni passano, cambiano le nostre vite, ma certe amicizie rimangono sempre nello stesso posto: nel cuore.

A volte passano giorni senza sentirsi, poi bastano due parole e sembra che non sia passato nemmeno un minuto. Questa è l’amicizia vera. Buongiorno!

Un amico non deve essere presente ogni giorno. Deve esserci quando conta davvero. Grazie per esserci sempre stato. Buon mercoledì!

Buongiorno! Tra mille persone incontrate nella vita, alcune diventano ricordi e poche diventano famiglia. Tu sei una di quelle poche. ❤️

Gli amici di sempre conoscono i nostri difetti, ricordano le nostre figuracce e incredibilmente continuano a risponderci al telefono. Buon mercoledì! 😂

Buongiorno religioso per mercoledì 30 settembre

Il calendario liturgico di oggi ricorda San Girolamo, sacerdote e Dottore della Chiesa. Chiesacattolica.it Per chi ama iniziare la giornata con un pensiero di fede, ecco alcune frasi da condividere.

Buongiorno. Che il Signore accompagni i tuoi passi, protegga la tua famiglia e porti serenità nella tua casa. Buon mercoledì. 🙏

Nel giorno di San Girolamo, una preghiera per chi amiamo e per chi sta attraversando un momento difficile. Buongiorno e che Dio vi benedica.

Ogni nuovo giorno è un dono. Accogliamolo con gratitudine, speranza e fiducia. Buon mercoledì 30 settembre. 🙏

Che oggi tu possa trovare la forza quando servirà, la pazienza nelle difficoltà e la gioia nelle piccole cose. Buongiorno.

Buongiorno 30 settembre: frasi sull’ultimo giorno del mese

Il 30 settembre porta con sé anche un piccolo passaggio simbolico: oggi salutiamo settembre e domani comincia ottobre.

È quindi l’occasione perfetta per mandare un messaggio diverso dal solito.

Buongiorno! Oggi salutiamo settembre. Lasciamo andare quello che ci ha fatto stare male e portiamo con noi soltanto ciò che ci ha fatto crescere.

Ultimo giorno di settembre: che possa chiudersi una porta sulle preoccupazioni e aprirsene una nuova sulle cose belle. Buongiorno!

Settembre se ne va. Grazie per quello che ci hai regalato e anche per quello che ci hai insegnato. Buon 30 settembre!

Domani sarà ottobre. Oggi abbiamo ancora un giorno per rendere settembre un mese da ricordare. Buongiorno! 🍂

Ogni fine porta con sé un nuovo inizio. Buongiorno 30 settembre e benvenuto a tutto ciò che deve ancora arrivare.

Frasi del buongiorno da mandare a una persona speciale

Se il destinatario è qualcuno che occupa un posto particolare nella nostra vita, anche il messaggio può diventare più romantico.

Il buongiorno più bello non arriva dal sole fuori dalla finestra, ma dal pensiero di una persona capace di farti sorridere appena sveglio. Buongiorno a te. ❤️

Tra tutti i messaggi che potrei mandare questa mattina ne scelgo uno semplicissimo: spero che oggi tu sia felice. Buongiorno.

Non posso sapere come sarà la tua giornata, ma posso iniziarla ricordandoti che qualcuno sta pensando a te. Buon mercoledì.

Se potessi scegliere una cosa da regalarti oggi, sceglierei una giornata senza preoccupazioni e piena di sorrisi. Buongiorno!

Che tempo fa oggi a Napoli

Per chi vuole accompagnare il buongiorno con un riferimento alla giornata, Napoli si è svegliata con cielo poco nuvoloso e assenza di precipitazioni; nelle ore successive le previsioni indicano condizioni serene e temperature in aumento. iLMeteo.it

Un messaggio potrebbe quindi essere:

“Buongiorno! Napoli si sveglia senza pioggia e con il cielo che promette una bella giornata. Che anche per te questo mercoledì inizi con il sorriso. ☀️☕”

Come personalizzare un messaggio di buongiorno

Il modo più semplice per rendere speciale una frase è aggiungere qualcosa che soltanto il destinatario può riconoscere: il suo nome, un appuntamento importante, una battuta che conoscete soltanto voi o semplicemente un “ti voglio bene”.

Una frase trovata online può essere bella, ma bastano due parole personali per trasformarla in un messaggio che sembra scritto appositamente per quella persona.

E forse è proprio questo il vero significato del buongiorno: far sapere a qualcuno che, almeno per un momento, è stato il nostro primo pensiero della giornata.

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