Rocco Schiavone torna su Rai 2: la settima stagione attesa per febbraio 2027 e già si pensa all’ottava





Rocco Schiavone, la celebre serie ispirata ai romanzi di Antonio Manzini, farà ritorno sugli schermi di Rai 2 nel mese di febbraio 2027. L’annuncio ufficiale arriva direttamente da Marco Giallini, il volto iconico del vicequestore, durante la sua partecipazione al Tropea Film Festival. La notizia, confermata dai canali social del settimanale Gente, ha subito catturato l’attenzione degli appassionati, segnando così una data tanto attesa che fino ad ora era rimasta top secret nei piani della rete pubblica.





L’attesa per la settima stagione e una doppia sorpresa per i fan

La rivelazione della finestra di uscita della nuova stagione rappresenta un cambio di rotta dopo mesi in cui “Viale Mazzini” era rimasta in silenzio sui dettagli del futuro di Schiavone. Gli esperti del settore ritengono che la riservatezza della Rai risponda alla volontà di non alimentare ulteriormente le aspettative attorno a un prodotto che, pur essendo di successo, ha affrontato alcune difficoltà nella sua realizzazione. Dal palco del festival, Giallini ha aggiunto un’altra novità:

“Ci sarà anche una ottava stagione, le cui riprese partiranno da gennaio 2027.”

La possibilità di due nuove stagioni ravvicinate rappresenta una vera gioia per gli spettatori, consolidando la posizione della fiction tra le più amate della televisione italiana. Il settimo ciclo di episodi arriva nella ricorrenza dei 10 anni dal debutto del personaggio televisivo, sottolineando il successo duraturo dell’opera di Manzini che mescola noir, umanità e ambientazioni uniche.

I dietro le quinte della produzione e il ritorno dopo le difficoltà

Negli ultimi tempi, la serie aveva rischiato di essere archiviata a causa dei costi crescenti. Lo stesso Manzini si era espresso con chiarezza in passato:

“Se devono abbassarsi gli standard qualitativi, meglio aspettare un po’”

Tuttavia, il successo delle repliche trasmesse nell’estate scorsa e i notevoli risultati in termini di ascolti hanno indotto la Rai a confermare il proseguimento della fiction. Non sono mancati imprevisti: le riprese della settima stagione hanno subito uno stop per l’infortunio di Marco Giallini, episodio superato grazie alla determinazione del cast e della troupe. La produzione ha così potuto concludere il lavoro, confermando la messa in onda per l’inizio del 2027.

Cast, regia e ambientazioni: pochi cambiamenti e nuove sfide

Secondo le prime indiscrezioni, il cast principale dovrebbe essere riconfermato, con alcune novità soprattutto alla regia. Aosta e la suggestiva Valle d’Aosta rimangono il cuore geografico e narrativo della serie, offrendo uno sfondo distintivo che ha contribuito all’identità visiva di Rocco Schiavone. Le indagini del vicequestore continuano a intrecciarsi con la quotidianità della Questura e le atmosfere dei piccoli centri alpini.

L’adattamento dai romanzi e il fenomeno editoriale

Nel frattempo, Antonio Manzini prosegue la pubblicazione delle avventure letterarie di Schiavone. L’ultimo titolo, “I tramezzini di Rocco Schiavone”, arricchisce ulteriormente il panorama narrativo e fornisce materiale sempre nuovo agli sceneggiatori della serie. Il legame tra romanzi e televisione rimane solido, rinnovando continuamente l’interesse di vecchi e nuovi lettori.

Cosa aspettarsi e dove rivedere la serie

Per ora, la Rai mantiene il massimo riserbo sulle anticipazioni riguardo la trama della settima stagione. La certezza riguarda la data e il ritorno di una fiction ormai storica, pronta a sorprendere ancora:

“Rocco Schiavone 7 sarà trasmesso su Rai 2 a partire da febbraio 2027, con riprese dell’ottava stagione già fissate per gennaio”

Un calendario fitto che mostra la fiducia della rete nel progetto, anche grazie ai riscontri delle stagioni precedenti disponibili integralmente su RaiPlay. Questo permette a chi non conosce ancora la serie o vuole recuperare gli episodi già trasmessi di immergersi nel mondo di Schiavone.

L’identità di Rocco Schiavone, tra indagine e carattere

La fiction continua a distinguersi per il suo protagonista fuori dagli schemi: un poliziotto romano trasferito ad Aosta, chiamato a confrontarsi con una realtà provinciale distante dalla sua natura. I suoi metodi anticonvenzionali, il sarcasmo tagliente e un passato tormentato sono elementi che hanno permesso al personaggio interpretato da Giallini di conquistare il pubblico.

Un appuntamento atteso per il 2027

Con la conferma del ritorno in onda e la promessa di un’ulteriore stagione, Rocco Schiavone si prepara a celebrare il decennale televisivo riaffermandosi come una delle colonne del panorama seriale nazionale. La produzione, curata da Rai Fiction e realizzata tra Roma e la Valle d’Aosta, continuerà ad approfondire il lato umano e investigativo di Schiavone, offrendo una narrazione fedele all’universo letterario creato da Manzini.

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