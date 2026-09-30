Onomastico San Girolamo: patrono dei traduttori e protagonista del 30 settembre, giornata dedicata alla traduzione





Il 30 settembre 2026 cade di mercoledì e la Chiesa cattolica celebra San Girolamo, il sacerdote noto per aver tradotto la Bibbia in latino. In suo onore, viene celebrata anche la Giornata internazionale della traduzione, istituita per riconoscere il ruolo fondamentale dei traduttori in tutto il mondo, un tema particolarmente sentito anche in Italia, dove la valorizzazione delle lingue e delle culture è da sempre centrale nel panorama europeo.





La storia di San Girolamo

San Girolamo nacque intorno al 347 a Stridone, in Dalmazia, in una famiglia cristiana benestante. Studiò a Roma, dove fu battezzato e iniziò presto a distinguersi per la sua passione per le lingue antiche. Scelse poi una vita ritirata da eremita nel deserto di Calcide, in Siria, dedicandosi intensamente allo studio e alla meditazione.

In seguito, San Girolamo tornò a Roma e assunse il ruolo di segretario di Papa Damaso I. Fu proprio il pontefice a incaricarlo di una nuova e fedele traduzione dei Vangeli e dei Salmi. Iniziò così quel lavoro monumentale che avrebbe segnato la storia religiosa e culturale del mondo: la traduzione della Bibbia direttamente dalle lingue originali ebraico e greco, anziché affidarsi alle versioni già esistenti del tempo.

Il risultato di questo impegno fu la celebre Vulgata, la versione in latino della Bibbia destinata a diventare il testo di riferimento in Occidente per oltre un millennio. Per la prima volta, ampie sezioni dell’Antico Testamento venivano portate ai fedeli nella lingua latina, con una cura straordinaria per il significato originale delle parole.

Nel 386 San Girolamo si trasferì a Betlemme, dove fondò un monastero e visse fino alla sua morte avvenuta il 30 settembre 420. A sostenerlo nelle sue attività vi erano Paola ed Eustochio, amiche e discepole dedite anch’esse allo studio e alla traduzione.

«Ignorare le Scritture significa ignorare Cristo».

Questa frase illustra la profondità del suo pensiero. La Chiesa lo ha riconosciuto come Dottore della Chiesa e patrono di traduttori, bibliotecari, studiosi, archeologi e amanuensi.

Le tracce di San Girolamo in Italia

A Napoli la memoria di San Girolamo è legata alla chiesa di San Girolamo delle Monache in via Mezzocannone, nel centro storico. L’edificio risale al 1434 ed è noto per una grande tela di Francesco Solimena. Sono numerosi i segni lasciati dalla devozione a San Girolamo nelle città italiane.

Altri santi del 30 settembre

Sant’Antonino di Piacenza, martire

San Gregorio Illuminatore, vescovo e apostolo degli Armeni

La beata Felicia Meda

Sant’Amato di Nusco, vescovo

I santi Urso e Vittore, martiri della Legione Tebea

Onomastici del giorno e varianti del nome

Il 30 settembre celebrano l’onomastico tutti i Girolamo e le sue numerose varianti, tra cui Gerolamo, Geronimo, Ieronimo. Per le donne si segnalano Girolama, Gerolama, Gerolima, Geronima e Geromina.

I diminutivi più diffusi includono Momo, Momolo, Geromino, Gerolamina e Gerolomina. Sul piano internazionale, il nome si trasforma in Jérôme (francese), Jerome e Jerry (inglese), Jerónimo e Gerónimo (spagnolo), Hieronymus (tedesco), Jeroen (olandese), Ieronim (russo).

La radice deriva dal greco Hieronymos, che significa «nome sacro»: una denominazione già in uso nell’antichità greca e poi diffusa nel Medioevo per la popolarità del santo.

Personaggi noti con il nome Girolamo

Girolamo Savonarola, frate e riformatore

Girolamo Cardano, matematico e medico

Girolamo Fracastoro, medico

Girolamo Frescobaldi, compositore

Girolamo Tiraboschi, storico della letteratura

Girolamo Riario, signore di Imola e Forlì

Gerolamo Gaslini, imprenditore

All’estero il nome più noto è quello di Geronimo, il capo apache, passato alla storia nonostante il suo vero nome fosse Goyahkla. In Italia il nome, seppur meno scelto oggi, resta ancora diffuso, soprattutto in Campania.

Otto messaggi di auguri pronti per WhatsApp

Buon onomastico [nome]! Oggi la Chiesa festeggia San Girolamo, il santo dei traduttori. Che sia una giornata serena e piena di affetto. Tanti auguri [nome]! Il 30 settembre è il tuo giorno. Ti auguro salute, tranquillità e tante piccole gioie quotidiane. Auguri di cuore [nome]! Porti un nome antico e importante, quello di chi ha tradotto la Bibbia. Che ti porti fortuna tutto l’anno. Felice onomastico [nome]! Oggi è mercoledì, ma la festa è la tua. Concediti qualcosa di buono e pensa a chi ti vuole bene! Auguroni [nome]! Anche se ci sentiamo poco, oggi ti penso davvero. Buona festa e un abbraccio grande! Buon onomastico [nome]! Nel giorno di San Girolamo ti auguro di stare sempre bene e di avere accanto persone care. Tanti auguri [nome]! Che questo 30 settembre ti porti pace e buone notizie. Sei una persona speciale, non dimenticarlo. Auguri [nome]! In anticipo o in ritardo poco importa: l’affetto resta lo stesso. Buon onomastico di vero cuore!

Come utilizzare i messaggi di auguri

Copia uno dei messaggi proposti, apri WhatsApp e incollalo nella conversazione. Sostituisci [nome] con quello della persona destinataria e invia: in pochi secondi farai un augurio personale e sentito.

In alternativa, puoi usare la funzione di condivisione veloce sotto ogni messaggio, che apre direttamente WhatsApp con il testo già redatto. Puoi anche personalizzarlo aggiungendo un ricordo o un riferimento personale, rendendo ancora più speciale il saluto.

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