Cade a 5 mesi dalle braccia della madre, bimbo muore dopo giorni di agonia a Chieri





Un tragico incidente ha colpito la comunità di Pessione, frazione di Chieri, dove un bambino di soli 5 mesi è deceduto dopo essere caduto dalle scale. L’episodio è avvenuto sabato 21 febbraio, quando la madre del piccolo, colta da un giramento di testa, ha accidentalmente lasciato cadere il neonato. Il bambino è stato immediatamente ricoverato in condizioni critiche, ma purtroppo non è riuscito a sopravvivere.





Secondo le informazioni disponibili, il piccolo è arrivato al pronto soccorso in arresto cardiaco. Il personale medico ha cercato di rianimarlo, procedendo con l’intubazione e altre manovre di emergenza. Tuttavia, la gravità del politrauma subito dal neonato, causato dalla caduta, ha reso le sue condizioni disperate fin dall’inizio. I medici hanno tentato di salvarlo, mantenendolo in rianimazione, ma i danni riportati erano troppo gravi.

La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dagli investigatori. La madre, secondo quanto riferito, si era alzata dal letto dove si trovava a riposare al primo piano della sua abitazione. Doveva scendere al piano terra per dare da mangiare al bambino. Purtroppo, un improvviso giramento di testa le ha fatto perdere conoscenza, causando la caduta del piccolo dalle sue braccia. Il neonato è precipitato fino all’ultimo gradino, subendo gravi lesioni.

I familiari della giovane madre sono stati i primi a chiamare i soccorsi, allertando anche le forze dell’ordine. Le autorità hanno confermato che la dinamica dell’incidente appare coerente con la versione fornita dalla donna, trattandosi di un tragico evento domestico. Nonostante il dolore e la devastazione, gli inquirenti hanno trattato la situazione come un incidente, informando le autorità giudiziarie come atto dovuto.

La notizia ha sconvolto i familiari del neonato e della madre, così come i conoscenti e i vicini di casa. In questo momento difficile, i parenti si sono stretti attorno ai genitori del piccolo per offrire conforto e sostegno. La comunità locale è rimasta colpita dalla tragedia, e molti esprimono il loro cordoglio per la perdita del bambino.

Nei prossimi giorni, dopo il completamento delle pratiche burocratiche necessarie, si svolgeranno le esequie del neonato. La famiglia, in questo momento di grande tristezza, si prepara a dare l’ultimo saluto al piccolo, la cui vita è stata spezzata in modo così prematuro.

Questo tragico evento mette in luce la fragilità della vita e il dolore che può derivare da incidenti domestici. La comunità di Pessione si unisce nel lutto, ricordando il piccolo e offrendo supporto alla famiglia colpita da questa immensa perdita. La speranza è che, attraverso la condivisione del dolore, si possa trovare un po’ di conforto in un momento così difficile.



