Chi è Nicola De Marinis, padre di Achille Lauro: biografia e rapporto con il figlio dopo il concerto a San Siro





Nicola De Marinis, magistrato della Corte di Cassazione e padre di Achille Lauro, è tornato sotto i riflettori mediatici dopo il grande evento musicale di suo figlio a San Siro, trasmesso su Canale 5 il 29 settembre 2026. Nonostante la sua posizione di rilievo nel panorama giudiziario, De Marinis ha sempre mantenuto un profilo estremamente riservato, distante dal mondo dello spettacolo.





Il profilo di Nicola De Marinis

Nicola De Marinis è una figura di spicco all’interno della Suprema Corte, protagonista di una carriera nel settore giudiziario riconosciuta per discrezione e integrità. Poco inclina ad apparire sui media, non utilizza i social network e raramente concede dichiarazioni pubbliche. La sua notorietà tra il grande pubblico deriva soprattutto dalla relazione con il figlio Achille Lauro, come confermato dalle poche informazioni rilasciate dallo stesso artista.

Un padre lontano dai riflettori

Le notizie sulla sua vita privata sono scarsissime. De Marinis ha sempre anteposto la riservatezza, lontano dal caos mediatico tipico del mondo musicale italiano. Questo atteggiamento ha reso ancora più interessante, per il pubblico, la ricostruzione del suo rapporto con il figlio.

Un rapporto padre-figlio complesso

Achille Lauro, nato Lauro De Marinis a Roma il 11 luglio 1990, ha più volte dichiarato di aver vissuto un’infanzia e un’adolescenza segnate dal difficile rapporto con il padre, aggravato dalla separazione dei genitori nei primi anni Duemila. In un’intervista rilasciata ad aprile 2026 al Corriere della Sera, il noto cantante ha raccontato di aver maturato col tempo una maggiore comprensione e capacità di perdono verso il padre, sottolineando un riavvicinamento negli ultimi anni.

“Col tempo ho imparato a capire e perdonarlo”, ha raccontato Achille Lauro, ribadendo che, nonostante le ferite del passato, il loro rapporto ha trovato un nuovo equilibrio.

L’emergere del successo di Achille Lauro, a partire dalle esibizioni iconiche a Sanremo fino alla consacrazione come artista poliedrico, ha segnato la svolta nella relazione. L’artista stesso ha spiegato in più occasioni come la popolarità abbia contribuito ad avvicinarlo nuovamente al padre, pur senza ignorare le difficoltà vissute in precedenza.

La carriera di Achille Lauro

Lauro De Marinis, conosciuto artisticamente come Achille Lauro, è una delle personalità più originali della scena musicale italiana. Dopo gli esordi nel rap, si è distinto anche nel pop e nelle performance teatrali, partecipando da protagonista a tre edizioni del Festival di Sanremo e collaborando con artisti come Geolier. Il suo ultimo progetto, Comuni Immortali, ha ottenuto una grande visibilità su Canale 5, consolidando il suo ruolo di artista trasversale e innovativo.

Tre partecipazioni da protagonista a Sanremo

Collaborazioni con artisti di spicco

Un percorso che unisce musica e arte performativa

Domande frequenti

Chi è il padre di Achille Lauro?

Nicola De Marinis, magistrato della Corte di Cassazione

Nicola De Marinis, magistrato della Corte di Cassazione Qual è il vero nome di Achille Lauro?

Lauro De Marinis, nato a Roma l’11 luglio 1990

Lauro De Marinis, nato a Roma l’11 luglio 1990 Come è stato il loro rapporto?

Il legame è stato difficile in gioventù, ma si è consolidato dopo anni di distacco grazie anche al successo del cantante

La storia della famiglia De Marinis riflette una dinamica comune a molte persone anche nella realtà italiana, tra distacco e riavvicinamento, fama e riservatezza. Il caso di Achille Lauro e Nicola De Marinis sottolinea come la crescita personale e artistica possa portare, col tempo, anche a una riconciliazione familiare.

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