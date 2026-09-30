Chi è Andreas Muller, concorrente del GF Vip 9: età, carriera, moglie Veronica Peparini, figli e vita privata





Andreas Muller è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 9: dalla vittoria ad Amici alla storia con Veronica Peparini, fino alle gemelle Penelope e Ginevra.Andreas Muller è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 9, l’edizione 2026 del reality di Canale 5 condotta da Ilary Blasi. Ballerino e coreografo, è diventato famoso grazie ad Amici di Maria De Filippi, programma che ha vinto nel 2017 e nel quale ha conosciuto Veronica Peparini, diventata successivamente sua compagna e poi sua moglie.





Nato il 2 giugno 1996 a Singen, in Germania, nel 2026 Andreas Muller ha 30 anni. È cresciuto nelle Marche, tra Genga e Fabriano, in una famiglia con origini italiane e tedesche.

La sua partecipazione al GF Vip ha riportato sotto i riflettori non soltanto la carriera nella danza, ma anche la sua storia familiare, il rapporto con il fratello Daniel e soprattutto la relazione con Veronica Peparini.

Andreas Muller: età, data e luogo di nascita

Andreas Muller è nato a Singen, in Germania, il 2 giugno 1996. Ha quindi compiuto 30 anni nel giugno 2026.

Nonostante sia nato in Germania, è cresciuto prevalentemente in Italia. La sua famiglia si è infatti trasferita nelle Marche quando era ancora piccolo e Andreas ha trascorso una parte importante della propria vita a Fabriano.

Proprio qui si sviluppa il suo rapporto con la danza, destinato a cambiare completamente la sua vita.

Curiosamente, la passione per il ballo è legata anche alla storia del fratello Daniel. Durante il GF Vip, Andreas ha raccontato che proprio il fratello, che aveva una grande passione per la danza, lo spinse quasi per caso a provare una lezione. Da quel momento iniziò il percorso che lo avrebbe portato fino alla televisione.

La carriera di Andreas Muller prima di Amici

Prima di diventare uno dei ballerini più conosciuti della televisione italiana, Andreas affronta anni di formazione e studio.

Si avvicina soprattutto alla danza urban e all’hip hop e comincia progressivamente a esibirsi insieme ad altri ballerini.

Una delle prime esperienze televisive importanti arriva con Italia’s Got Talent, dove partecipa con la N.Ough Company. L’esperienza contribuisce a far conoscere il suo talento, ma è Amici a trasformarlo definitivamente in un personaggio televisivo.

Andreas Muller ad Amici: l’infortunio e poi la vittoria

Il percorso di Andreas Muller ad Amici di Maria De Filippi non è stato lineare.

Nel 2015 riesce a entrare nella scuola, ma proprio quando il Serale si avvicina è costretto a interrompere l’esperienza a causa di un infortunio.

Una battuta d’arresto particolarmente pesante per un ballerino così giovane.

Andreas, però, decide di riprovarci.

Torna nel programma nella stagione successiva e questa volta il percorso cambia completamente: raggiunge la fase finale e nel 2017 vince la sedicesima edizione di Amici. Grande Fratello

È il momento che cambia definitivamente la sua carriera.

Cosa ha fatto Andreas Muller dopo Amici

La vittoria gli permette di trasformare la danza in una professione televisiva a tutti gli effetti.

Negli anni successivi lavora come ballerino professionista e coreografo e partecipa a numerose produzioni televisive, concerti, tournée e videoclip.

Il suo curriculum comprende esperienze ad Amici, Italia’s Got Talent, Amici Celebrities, Non sono una Signora e La Talpa. Si è inoltre esibito al Festival di Sanremo e negli spettacoli di Claudio Baglioni.

Una carriera che lo ha portato quindi ben oltre il talent che gli aveva regalato la popolarità iniziale.

Andreas Muller e Veronica Peparini: come si sono conosciuti

Una parte fondamentale della vita privata di Andreas è legata a Veronica Peparini.

I due si conoscono nell’ambiente di Amici, dove lei era insegnante e coreografa mentre Andreas era allievo.

Con il tempo il loro rapporto professionale si trasforma in qualcosa di più importante.

La coppia ha attirato molta attenzione anche per la differenza d’età: Veronica Peparini è nata il 25 febbraio 1971, mentre Andreas è nato nel 1996. Tra loro ci sono quindi circa 25 anni di differenza.

Una differenza che non ha impedito alla relazione di consolidarsi negli anni.

Andreas Muller e Veronica Peparini sono sposati?

Sì. Andreas Muller e Veronica Peparini sono oggi marito e moglie.

Dopo diversi anni insieme e dopo essere diventati genitori, hanno celebrato il matrimonio nel 2025. Mediaset, nella presentazione ufficiale di Andreas come concorrente del GF Vip 9, conferma che i due sono sposati dal 2025.

Il matrimonio ha rappresentato un altro importante passaggio di una storia iniziata nel mondo della danza e diventata nel tempo una vera famiglia.

Quanti figli ha Andreas Muller?

Andreas Muller è padre di due figlie gemelle, Penelope e Ginevra.

Le bambine sono nate nel 2024 dalla relazione con Veronica Peparini.

Per Andreas la nascita delle figlie ha rappresentato un cambiamento profondo. Anche all’interno della Casa del Grande Fratello Vip ha parlato dell’importanza acquisita dalla famiglia e di come, con il passare degli anni, le sue priorità siano cambiate.

Veronica era già madre di Olivia e Daniele, avuti da una precedente relazione.

Chi è Daniel, il fratello di Andreas Muller

Uno degli aspetti più personali emersi durante l’esperienza al Grande Fratello Vip riguarda Daniel, fratello di Andreas.

Andreas ha raccontato nella Casa che Daniel ha avuto la meningite quando era piccolo e che proprio il fratello ha avuto un ruolo decisivo nella nascita della sua passione per la danza.

Durante un momento particolarmente emozionante del reality, Andreas ha spiegato che inizialmente aveva avuto difficoltà ad accettare la situazione del fratello, arrivando in passato anche a tenerlo distante da alcuni aspetti della propria vita.

Con il tempo il rapporto è profondamente cambiato.

Oggi Andreas attribuisce proprio a Daniel una parte fondamentale del proprio percorso: senza di lui, ha spiegato nel programma, probabilmente non avrebbe mai cominciato a ballare

Andreas Muller al Grande Fratello Vip 9

Nel settembre 2026 Andreas entra ufficialmente nel cast del GF Vip 9.

Il suo ingresso nella Casa rappresenta un’esperienza molto diversa rispetto alle competizioni di danza alle quali era abituato.

Qui non deve dimostrare soltanto le proprie capacità artistiche: il pubblico può conoscere maggiormente la persona che si nasconde dietro il ballerino.

Ed è proprio questo aspetto ad aver caratterizzato alcune delle sue prime settimane nel programma.

Andreas ha parlato della famiglia, della moglie Veronica, delle figlie e soprattutto del rapporto con Daniel, mostrando una parte della propria storia personale meno conosciuta dal grande pubblico.

Andreas Muller: Instagram e social

Andreas è presente anche sui social, dove negli anni ha condiviso diversi momenti della propria attività professionale e della vita familiare.

La sua popolarità, nata principalmente grazie ad Amici, si è ampliata nel tempo grazie alle esperienze televisive e alla relazione con Veronica Peparini.

L’ingresso al Grande Fratello Vip 9 rappresenta ora un nuovo capitolo della sua carriera: a quasi dieci anni dalla vittoria ad Amici, Andreas è tornato in un programma di Canale 5 non più soltanto come ballerino, ma come protagonista di un reality nel quale a essere raccontata è soprattutto la sua vita.

Visualizzazioni: 7



