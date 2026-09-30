Chi è Alessandro Roncaccia, concorrente GF Vip 9: età, lavoro, Italia Shore e vita privata





Alessandro Roncaccia è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 9: ha 25 anni, è romano e prima del reality si è fatto conoscere grazie a Italia Shore.Alessandro Roncaccia è uno dei volti più giovani del Grande Fratello Vip 9, l’edizione 2026 del reality di Canale 5 condotta da Ilary Blasi. Romano, modello e imprenditore, ha 25 anni ed era già conosciuto da una parte del pubblico prima dell’ingresso nella Casa grazie alla partecipazione a Italia Shore.





Dietro l’immagine del ragazzo amante dello sport e della vita notturna c’è però anche un percorso molto diverso: Roncaccia ha conseguito una laurea triennale, continua a studiare Economia aziendale e parallelamente porta avanti le proprie attività lavorative.

Nel suo futuro, inoltre, non sembra esserci soltanto la televisione. Alessandro ha raccontato di voler costruire una carriera indipendente dalla popolarità ottenuta attraverso reality e social e di essere interessato anche al settore immobiliare.

Alessandro Roncaccia: quanti anni ha e dove è nato

Alessandro Roncaccia ha 25 anni ed è romano. Le informazioni biografiche diffuse in occasione della sua partecipazione al GF Vip indicano il 2001 come anno di nascita.

Roma è anche la città alla quale è maggiormente legato e nella quale ha costruito una parte importante della propria vita personale e professionale.

È alto circa 1,90 metri e ha una corporatura atletica, mantenuta anche grazie alla grande passione per lo sport.

Tra le discipline che pratica c’è infatti il pugilato, attività alla quale si è dedicato a livello amatoriale.

Che lavoro fa Alessandro Roncaccia

Una delle domande maggiormente cercate dal pubblico riguarda proprio il lavoro di Alessandro Roncaccia.

Nella presentazione ufficiale del Grande Fratello Vip viene indicato come modello e imprenditore.

La sua attività, tuttavia, non si limita al mondo della moda e dei social. Roncaccia si occupa anche della gestione di un B&B insieme a un socio.

Durante una conversazione nella Casa con Megan Ria ha inoltre raccontato di essere interessato al mercato immobiliare, settore sul quale starebbe pensando di concentrarsi maggiormente in futuro.

Per Alessandro il lavoro sembra rappresentare un elemento importante anche al di fuori della televisione. Il suo obiettivo dichiarato è infatti quello di riuscire a costruire una carriera solida indipendentemente dalla notorietà ottenuta partecipando ai reality.

Gli studi in Economia aziendale

Accanto al lavoro, Alessandro Roncaccia ha continuato a investire nella propria formazione.

Ha già conseguito una laurea triennale e sta proseguendo gli studi con un percorso magistrale in Economia aziendale.

La decisione di iscriversi all’università è arrivata anche dopo alcune esperienze lavorative vissute lontano dall’Italia.

Roncaccia ha infatti raccontato di aver trascorso un periodo in Grecia, dove ha lavorato all’interno di un hotel. Un’esperienza che lo avrebbe aiutato a maturare e a riflettere maggiormente sul proprio futuro professionale.

Alessandro Roncaccia a Italia Shore

Prima del Grande Fratello Vip, Alessandro Roncaccia aveva già conosciuto il mondo dei reality.

La sua popolarità è cresciuta soprattutto grazie a Italia Shore, docu-reality legato al celebre format internazionale Shore.

Roncaccia è diventato uno dei protagonisti del programma partecipando a più edizioni e facendosi notare per il carattere estroverso, la sicurezza con le ragazze e la passione per feste e vita notturna.

L’esperienza gli ha permesso di costruire un primo seguito importante anche sui social e di farsi conoscere soprattutto dal pubblico più giovane.

Il GF Vip 9 rappresenta però un salto importante: da un programma rivolto prevalentemente a un pubblico giovane è passato a uno dei reality più seguiti della televisione generalista italiana.

Alessandro Roncaccia è modello?

Sì. Oltre alle attività imprenditoriali, Roncaccia ha lavorato anche come modello.

Prima dell’ingresso nella Casa aveva già partecipato a shooting fotografici, campagne digitali e attività legate al mondo dell’intrattenimento.

L’aspetto fisico e la grande attenzione allo sport hanno inevitabilmente contribuito a costruire la sua immagine pubblica.

Roncaccia, però, ha più volte lasciato intendere di non voler limitare il proprio futuro esclusivamente alla moda o ai social.

La passione per la boxe e lo sport

Lo sport occupa uno spazio importante nella quotidianità del concorrente del GF Vip.

Alessandro pratica pugilato e presta particolare attenzione anche all’alimentazione e alla forma fisica.

Dietro l’immagine del ragazzo amante delle feste c’è quindi anche una componente molto disciplinata della sua personalità.

Curioso anche il soprannome che gli sarebbe stato attribuito dagli amici: “Batman”, legato soprattutto alla sua abitudine di vivere intensamente la notte.

Alessandro Roncaccia e la famiglia

Durante il Grande Fratello Vip, Roncaccia ha raccontato anche alcuni aspetti più personali della propria infanzia.

I suoi genitori si sono separati quando lui era ancora piccolo e Alessandro è cresciuto principalmente insieme alla madre.

Il rapporto con lei è particolarmente forte. Nella Casa l’ha definita una delle persone più importanti della propria vita.

Ha comunque mantenuto un rapporto con il padre, che durante l’infanzia vedeva prevalentemente nei fine settimana.

Quando Alessandro aveva circa dieci anni, la madre ha conosciuto un altro uomo e successivamente si è risposata.

Il racconto fatto nella Casa ha mostrato un lato più intimo del concorrente, molto diverso dall’immagine spensierata costruita durante Italia Shore.

Alessandro Roncaccia è fidanzato?

Prima dell’ingresso al Grande Fratello Vip, Alessandro si presentava come single.

Durante Italia Shore non sono comunque mancati flirt e avvicinamenti sentimentali che hanno contribuito a renderlo uno dei personaggi più discussi del programma.

Con l’ingresso nella Casa del GF Vip, inevitabilmente l’attenzione si è spostata anche sui suoi rapporti con le altre concorrenti.

Particolare curiosità ha suscitato la vicinanza con Piera Meloni, con la quale all’interno della Casa si è creata una forte complicità.

La situazione ha attirato ancora più attenzione perché Piera aveva una relazione fuori dal programma, trasformando il rapporto tra i due in uno degli argomenti più commentati di questa fase del reality.

Alessandro Roncaccia al Grande Fratello Vip 9

Nel settembre 2026 Alessandro viene scelto ufficialmente come concorrente del Grande Fratello Vip 9.

L’ingresso nella Casa gli permette di raggiungere un pubblico molto più ampio rispetto a quello di Italia Shore.

Fin dalle prime settimane ha mostrato sia il lato più leggero del proprio carattere sia quello maggiormente legato alla famiglia e alle ambizioni professionali.

Proprio questa doppia dimensione rappresenta uno degli aspetti centrali del suo percorso: da una parte il modello e protagonista dei reality, dall’altra il ragazzo che continua gli studi universitari e pensa già a un futuro nel mondo imprenditoriale e immobiliare.

A 25 anni, il GF Vip 9 rappresenta quindi per Alessandro Roncaccia una nuova tappa di un percorso televisivo iniziato soltanto pochi anni prima, ma soprattutto l’occasione per farsi conoscere dal pubblico al di là dell’immagine costruita a Italia Shore.

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