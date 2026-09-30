Uscite Streaming del 30 Settembre 2026: Novità su Netflix, Prime Video, Disney+, Paramount+, Mediaset Infinity e RaiPlay





Il 30 settembre 2026 segna una giornata ricca di lanci per le principali piattaforme di streaming in Italia. Netflix introduce reality e true crime, Prime Video amplia l’offerta con il prestigioso pacchetto Warner/HBO, mentre Disney+, Paramount+, Mediaset Infinity e RaiPlay consolidano il catalogo con nuove serie e documentari. Ecco una panoramica dettagliata delle novità suddivise per piattaforma, fornendo agli abbonati un’ampia varietà di titoli per ogni gusto.





Netflix: Tra Reality, True Crime e Nuovi Drammi

The Arena : Un nuovo reality dedicato agli sport da combattimento MMA vede 38 concorrenti sfidarsi in prove estreme guidati da tre icone del settore: Ciryl Gane, Cédric Doumbé e Benoît Saint Denis . In palio, 100.000 euro e un contratto professionistico.

: Un nuovo reality dedicato agli sport da combattimento MMA vede sfidarsi in prove estreme guidati da tre icone del settore: e . In palio, e un contratto professionistico. The Widower: finché morte non ci separi : Il regista Chris Smith firma un documentario d’inchiesta sul caso di Thomas Randolph , coinvolto in una serie di misteriosi matrimoni terminati in tragedia. Il film offre materiali d’archivio e testimonianze uniche sullo sfondo di processi e indagini giudiziarie.

: Il regista firma un documentario d’inchiesta sul caso di , coinvolto in una serie di misteriosi matrimoni terminati in tragedia. Il film offre materiali d’archivio e testimonianze uniche sullo sfondo di processi e indagini giudiziarie. Wonka’s The Golden Ticket (Finale di stagione) : Si conclude la prima stagione con gli ultimi due episodi. Il reality, ispirato al celebre universo di Willy Wonka, elegge oggi il vincitore della competizione.

: Si conclude la prima stagione con gli ultimi due episodi. Il reality, ispirato al celebre universo di Willy Wonka, elegge oggi il vincitore della competizione. L’amore è cieco: Paesi Bassi : Debutta la versione olandese dello show di incontri, in cui i partecipanti si scelgono senza mai vedersi, sottolineando il valore della comunicazione e del sentimento.

: Debutta la versione olandese dello show di incontri, in cui i partecipanti si scelgono senza mai vedersi, sottolineando il valore della comunicazione e del sentimento. Che Dio perdoni a tutti: Arriva nel catalogo italiano un nuovo film drammatico, disponibile per tutti gli abbonati come parte delle uscite di fine mese.

Prime Video: Il Pacchetto Warner/HBO e Grandi Classici

Band of Brothers – Fratelli al fronte : L’acclamata miniserie prodotta da Steven Spielberg e Tom Hanks è ora interamente disponibile, raccontando la storia della Easy Company dalla Seconda Guerra Mondiale.

: L’acclamata miniserie prodotta da e è ora interamente disponibile, raccontando la storia della Easy Company dalla Seconda Guerra Mondiale. True Blood (Stagioni 1-7) : Tutti gli episodi della celebre serie vampiresca di Alan Ball arrivano oggi. La protagonista è Sookie Stackhouse , cameriera dotata di poteri telepatici nel sud degli Stati Uniti.

: Tutti gli episodi della celebre serie vampiresca di arrivano oggi. La protagonista è , cameriera dotata di poteri telepatici nel sud degli Stati Uniti. Banshee, Ballers e Roma : Da oggi in catalogo intere stagioni di tre serie iconiche: Banshee (action crime), Ballers (commedia sportiva con Dwayne Johnson), e Roma (dramma storico sulla Roma antica).

: Da oggi in catalogo intere stagioni di tre serie iconiche: (action crime), (commedia sportiva con Dwayne Johnson), e (dramma storico sulla Roma antica). Film internazionali : Arriva una valanga di titoli: Dune , i film della saga Matrix , Tenet , Gravity , Argo , Gran Torino , L’ultimo samurai , Io sono leggenda , Operazione U.N.C.L.E. e i cult action Arma letale 1 e 2.

: Arriva una valanga di titoli: , i film della saga , , , , , , , e i cult action 1 e 2. Per le famiglie: Tra i titoli disponibili da oggi: La fabbrica di cioccolato, The Mask, Yes Man, Lego Batman – Il film e Pokémon: Detective Pikachu. Non mancano Wonder Woman 1984 e tutta la saga di Hunger Games.

Disney+: Ritorno della Commedia GIovanile

Adults (Stagione 2): Debuttano i nuovi episodi della serie FX. I protagonisti, giovani newyorkesi, affrontano vita precaria, relazioni e sfide quotidiane con ironia e leggerezza. I contenuti continuano a puntare su umorismo e scene di vita reale, rispecchiando situazioni attuali anche per i giovani italiani.

Paramount+: Avvocati, Fixer e Clan Criminali

Sacrifice (Stagione 1 e Stagione 2) : Disponibili la prima stagione completa e i primi due episodi della seconda. La storia segue l’avvocata Paula Patton immersa nel jet set di Los Angeles tra scandali e casi ad alto rischio.

: Disponibili la prima stagione completa e i primi due episodi della seconda. La storia segue l’avvocata immersa nel jet set di Los Angeles tra scandali e casi ad alto rischio. MobLand (Stagione 2): Proseguono gli episodi settimanali di questa appassionante serie crime ambientata a Londra con un cast di stelle internazionali.

Mediaset Infinity: Gialli all’Insegna del Carisma

Harry Wild – La signora del delitto (Stagione 5): Torna la celebre serie investigativa con Jane Seymour, ora in streaming e on demand insieme alla programmazione su TopCrime. Nel cast ci sono anche Rohan Nedd e Kevin Ryan.

RaiPlay: Cinema Indipendente e Documentari d’Attualità

B.A.E. – Before Anything Else : Il film indipendente diretto da Alessio Hong e Lingyi Sun arriva sulla piattaforma gratuita della Rai, arricchendo l’offerta di titoli per chi ama le produzioni fuori dai circuiti tradizionali.

: Il film indipendente diretto da e arriva sulla piattaforma gratuita della Rai, arricchendo l’offerta di titoli per chi ama le produzioni fuori dai circuiti tradizionali. The Bibi Files: Il documentario di Alexis Bloom indaga le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, offrendo spunti su temi di potere e giustizia rilevanti anche nel contesto europeo.

La giornata di oggi testimonia l’intensa competizione tra le piattaforme, con un’offerta sempre più ricca e variegata. Per chi cerca intrattenimento di qualità, l’autunno in streaming si annuncia particolarmente ricco e stimolante anche per il pubblico italiano.

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