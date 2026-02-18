Chi non rifà il letto ogni giorno ha queste caratteristiche, secondo la psicologia (e non è mancanza di disciplina)





Nel 2014, l’ammiraglio William H. McRaven disse ai laureati dell’Università del Texas che, se volevano cambiare il mondo, dovevano iniziare rifacendo il letto. Il discorso diventò virale e poi un libro, rafforzando l’idea che le abitudini mattutine riflettano il carattere.





Secondo McRaven, completare un piccolo compito appena svegli crea slancio per il resto della giornata: “Se non riesci a fare bene le piccole cose, non riuscirai mai a fare bene le grandi.”

Il messaggio ha conquistato molti. Ma ha anche lasciato un dubbio: chi non rifà il letto è meno disciplinato?

La psicologia, negli ultimi anni, ha messo in discussione questa narrativa.

Non è disordine, è personalità

Un sondaggio del 2018 su 2.000 americani, condotto da OnePoll e Sleepopolis, ha mostrato che chi non rifà il letto non è necessariamente disorganizzato. Al contrario, tende a essere:

Curioso

Sarcastico

Più attivo di sera (night owl)

Spesso impiegato in ambiti come business e finanza

Amante del rock più che del jazz

Il punto non è il letto in sé. È il rapporto con la struttura, il controllo e il proprio ritmo interno.

Cronotipo e tratti di personalità

Per capire la differenza, servono due concetti chiave della psicologia della personalità.

1. Cronotipo

Indica la preferenza naturale per orari di sonno e veglia.

I mattinieri funzionano meglio all’alba.

funzionano meglio all’alba. I serotini sono più produttivi di notte.

Non è una scelta di stile di vita: è in parte genetico, influenzato da geni che regolano i ritmi circadiani (come PER3 e CLOCK).

2. I Big Five

La personalità viene spesso misurata su cinque dimensioni:

Apertura mentale

Coscienziosità

Estroversione

Amicalità

Nevroticismo

Una revisione sistematica del 2024 pubblicata su Nature and Science of Sleep, che ha analizzato oltre 58.000 partecipanti, ha trovato una forte correlazione tra cronotipo e tratti di personalità.

Il tratto più legato all’essere mattinieri è la coscienziosità, che include autodisciplina e ordine.

Cosa significa davvero non rifare il letto?

Saltare questo gesto non equivale a essere pigri. Può riflettere:

Un ritmo biologico serale

Una minore priorità data ai rituali simbolici

Un approccio più flessibile alla struttura

Chi rifà il letto potrebbe trarre soddisfazione dal controllo e dall’ordine.

Chi non lo fa potrebbe dare più valore all’autonomia e alla spontaneità.

La conclusione

Il letto disfatto non è un fallimento morale.

È un’espressione di differenze individuali radicate nella biologia e nella personalità.

La psicologia moderna suggerisce che il successo e il valore personale non dipendono da un gesto mattutino, ma dalla coerenza con il proprio ritmo e dai tratti che guidano il comportamento nel lungo termine.

In altre parole: non è il letto a definire chi sei.

È il modo in cui funzioni meglio nel tuo mondo.



