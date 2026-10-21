“Chi rompe paga” Devastazioni, l’annuncio di Giorgia Meloni

“Terzo: i minorenni – ha proseguito la presidente del Consiglio -. Oggi per un ragazzo tra i 14 e i 18 anni lo Stato deve dimostrare ogni volta che era in grado di capire quello che stava facendo. Noi avevamo già approvato una norma che ribalta questo principio, cioè si presume che fosse in grado di capire quello che stava facendo salvo prova contraria. Quella norma è in Parlamento ma con il decreto di oggi diventa operativa immediatamente e il fermo preventivo, che finora valeva solamente per gli adulti, si potrà applicare anche ai minorenni”. E infine: “Quarto: a Milano arrivano 500 militari in più fino alla fine dell’anno accanto a polizia e carabinieri e alla giustizia minorile diamo più magistrati e più posti negli istituti perché la certezza della pena valga anche per chi ha 16 anni”.

“Queste sono le misure principali, faremo tutto quello che possiamo per impedire che quello che abbiamo visto in questi giorni diventi la normalità. Quasi 200 agenti feriti e danni che solo a Milano, secondo Confcommercio, valgono circa un milione di euro”, ha chiosato Meloni. A corredo del video, invece, ha scritto: “Manifestare è un diritto, devastare le nostre città no. Ecco le misure che abbiamo approvato per contrastare la violenza e tutelare la sicurezza dei cittadini”.