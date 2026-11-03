Chiari, madre uccisa a coltellate nella sua abitazione: il figlio 21enne si consegna





Dramma nella notte in provincia di Brescia. La vittima colpita a morte nell’abitazione di famiglia, il giovane ricercato si è presentato autonomamente alle forze dell’ordine.





Nel territorio Bresciano di Chiari, precisamente in via Tagliata Traversa, si registra un evento luttuoso avvenuto nella notte tra il secondo e il terzo giorno di novembre del 2026, dove una donna ha trovato la morte a seguito di ferite inferte da un’arma da taglio all’interno della propria casa. L’arrivo sollecito dei soccorritori sanitari del centodiciotto non ha evitato la tragedia, essendosi rivelato inutile ai fini della salvezza, con il personale medico obbligato ad accertare il decesso direttamente sul luogo.

Sul teatro dell’evento sono accorsi rapidamente anche i vigili del fuoco, la polizia locale e i militari della Compagnia di Chiari insieme agli specialisti del nucleo investigativo per avviare i rilievi tecnico-scientifici necessari a ricostruire ogni singolo dettaglio di questa drammatica vicenda che ha scosso profondamente i residenti della zona e l’intera cittadinanza locale.

Le autorità locali hanno dovuto interdire la circolazione stradale per diverse ore per permettere i rilievi tecnici e la messa in sicurezza della zona, mentre il ventunenne ritenuto l’autore dell’omicidio della madre si è prima allontanato temporaneamente per poi recarsi spontaneamente a Cremona a costituirsi dai carabinieri.

Sul luogo della tragedia si è recato anche il sindaco Gabriele Zotti per seguire da vicino gli sviluppi della situazione istituzionale, mentre i fratelli della donna sono stati informati dell’accaduto e risultano attesi sul posto per le incombenze del caso burocratico e familiare legato al riconoscimento e alle successive disposizioni giudiziarie previste dai protocolli operativi in questi gravi contesti di cronaca nera.

Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulle motivazioni che hanno scatenato l’aggressione e non hanno ancora diffuso dettagli precisi sul possibile movente o su quanto avvenuto nelle ore precedenti all’interno delle mura domestiche della casa di famiglia. Le informazioni iniziali raccolte sul nucleo familiare e sull’accaduto restano frammentarie, sebbene i residenti della zona abbiano descritto un contesto riservato, sottolineando come nessuno avrebbe mai potuto prevedere un simile epilogo per questa tranquilla famiglia del territorio Bresciano.

Nel frattempo, la magistratura inquirente ha formalmente stabilito che il corpo senza vita della sfortunata donna resti a completa disposizione per consentire lo svolgimento tempestivo di tutti gli esami medico-legali ritenuti indispensabili, i quali verranno effettuati nel corso delle primissime ore successive a questa brutale aggressione consumatasi all’interno dell’abitazione di famiglia situata nel Bresciano.

Intanto, le attività investigative condotte dagli organi competenti proseguono con il massimo impegno e senza alcuna interruzione, con l’obiettivo primario di fare piena luce su ogni singolo aspetto ancora oscuro di questa drammatica vicenda che continua a tenere profondamente scossa e con il fiato sospeso l’intera opinione pubblica sia a livello locale sia nell’ambito della più ampia cornice provinciale, mentre i cittadini attendono ulteriori sviluppi ufficiali da parte degli investigatori impegnati sul campo.



