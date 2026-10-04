Cinque sub italiani morti alle Maldive, l’autopsia conferma: morte per esaurimento d’ossigeno





L’esito degli accertamenti medico-legali ha fatto finalmente luce su una tragedia durata troppo a lungo nell’incertezza. Lo scorso 14 maggio, cinque subacquei italiani sono venuti a mancare durante una spedizione alla ricerca di grotte sommerse nell’atollo di Vaavu, alle Maldive. A distanza di mesi, l’autopsia condotta in Italia, in quei giorni tra il 25 e 26 maggio all’ospedale di Gallarate, ha stabilito con chiarezza che tutti sono deceduti a causa di un’insufficienza di ossigeno, conosciuta in termini medici come anossia.





In sostanza, la mancanza totale d’aria nei polmoni ha portato a un rapido spegnimento delle funzioni vitali, un processo che ha condotto alla perdita di coscienza e successivamente all’arresto respiratorio. Questo dato elimina ogni dubbio sulle cause di quanto accaduto, chiarendo che la tragedia non è stata provocata da sostanze tossiche, come gas contaminati o monossido di carbonio presente nelle bombole, né da eventuali aggressioni o incidenti legati agli animali marini che popolano la barriera corallina.

Gli esami tossicologici e l’analisi dei tessuti fatti dai consulenti tecnici incaricati dalla Procura della Repubblica di Roma hanno confermato la totale estraneità di queste ipotesi alternative. A scendere nelle profondità sono state cinque persone, tutte rigorosamente esperte e preparate: Monica Monfalcone, docente universitaria a Genova; sua figlia Giorgia Sommacal; la ricercatrice Muriel Oddenino; il giovane laureato Federico Gualtieri; e Gianluca Benedetti, capobarca ed esperto del settore. Tutti, pur esperti, non sono riusciti a svincolarsi dall’intricato sistema di grotte sommerso dove il consumo d’aria ha superato la scorta a disposizione.

Dietro i risultati medici, però, si nasconde un’indagine ancora aperta e complessa. La Procura di Roma, che ha iscritto nel registro degli indagati ipotesi di omicidio colposo, ora cerca di capire come sia stato possibile che cinque sub con esperienza siano rimasti senza aria così contemporaneamente e senza via di fuga. Il punto centrale è ricostruire la dinamica di quella immersione che è costata la vita a tutti.

Le indagini si concentrano adesso su una serie di perizie tecniche approfondite. Un gruppo di specialisti, volto a combinare competenze mediche, subacquee e tecnologiche, è al lavoro per analizzare ogni dato disponibile. In prima fila ci sono lo specialista di medicina sportiva e immersiva Luciano Ditri, il medico legale Luca Tajana e la tossicologa Cristina Stramesi, che operano all’Università di Pavia.

Il loro compito è quello di incrociare le informazioni biologiche con i dati che provengono da strumenti elettronici recuperati sul luogo dell’incidente: i computer subacquei da polso, i profilometri, le videocamere montate sul casco e i dispositivi di erogazione dell’aria. Questi dispositivi hanno registrato ogni parametro dell’immersione, come tempi, profondità e consumo d’aria, permettendo così di ricostruire passo dopo passo la vicenda.

Attraverso l’analisi dei tracciati digitali e dei log, si cercherà di comprendere se i sub siano stati traditi da un’improvvisa perdita di orientamento all’interno delle grotte, spesso labirintiche e insidiose, oppure se un cedimento della struttura della grotta stessa abbia impedito il ritorno in superficie. Un altro elemento fondamentale da chiarire riguarda la pianificazione dell’uscita: un eventuale errore nella gestione delle scorte d’aria e dei tempi di risalita potrebbe aver giocato un ruolo cruciale nell’esito fatale.

Il quadro che emerge è quello di un dramma silenzioso, consumato negli abissi più oscuri e nascosti dell’oceanica barriera corallina. Cinque vite spezzate da un’assenza d’aria che non ha lasciato margine di salvezza. La ricerca di una risposta definitiva prosegue proprio attraverso il recupero di ogni elemento tecnico e scientifico che possa restituire alla giustizia e alle famiglie la verità su questa sventura.

In attesa che queste analisi forniscano un quadro completo, resta intanto accertato che nessun agente esterno — né tossine, né attacchi di animali — è stato responsabile della morte dei cinque subacquei. Adesso la parola passa agli investigatori chiamati a definire cosa realmente sia successo nel corso delle ultime ore di immersione, per capire se si sia trattato di un tragico errore umano, di un evento imprevedibile o di un problema tecnico che ha compromesso la sicurezza degli strumenti di immersione.

L’inchiesta prosegue con estrema attenzione ai dettagli e un approccio scientifico che coniuga competenze in diversi settori. Solo così sarà possibile fare luce su una vicenda che ha scosso profondamente il mondo dell’immersione subacquea in Italia e non solo. Nel frattempo, restano vivi i ricordi e il dolore di chi ha perso persone care in un contesto tanto affascinante quanto rischioso.

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