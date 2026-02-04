Claudio Lippi approda su Instagram e rassicura tutti: “Sono vivo, non sono in terapia intensiva”

Dopo la puntata di Falsissimo, in cui era apparso in videochiamata, Claudio Lippi, 80 anni, ha deciso di rompere definitivamente il silenzio sbarcando su Instagram.





Nel primo video pubblicato sul suo nuovo profilo, Lippi ha chiarito subito le sue condizioni di salute, smentendo le voci circolate nelle ultime settimane:

«Sono vivo, non sono in terapia intensiva come avrete probabilmente visto nel corso di altri appuntamenti».

Il conduttore ha poi raccontato che l’apertura del profilo social è nata soprattutto grazie al sostegno — e alla “pressione affettuosa” — della figlia Federica:

«Lo devo fare altrimenti rischio delle pene corporali», ha detto sorridendo.

Nel video, Lippi ha spiegato anche il senso di questa scelta: tornare a parlare di televisione e ristabilire un contatto diretto con il pubblico.

«Instagram è un modo per me di sentirmi vivo, perché sono vivo. Sano magari non tanto, però sono vivo».

Non è mancato un riferimento a Fabrizio Corona, ringraziato per aver acceso i riflettori sulla sua situazione:

«Ha iniziato con coraggio. Poi tutti sappiamo le sue caratteristiche, che posso condividere o meno, ma apprezzo. Dovreste farlo anche voi».

Lippi ha infine lasciato intendere che questo ritorno non sarà episodico:

«Ho una lunga storia da raccontarvi. Se iniziamo oggi, non so se finiamo a Ferragosto».

Dopo anni di assenza dalla scena pubblica, il suo obiettivo è chiaro: «Riprendere il rapporto con quello che per me è vita: il rapporto con il pubblico». Un ritorno pacato, ironico e molto umano, che segna un nuovo capitolo per uno dei volti storici della televisione italiana.