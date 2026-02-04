Furlani inarrestabile al World Indoor Tour: vince ancora e firma il record a Ostrava





Mattia Furlani continua a dimostrare il suo straordinario talento nel salto in lungo, conquistando un nuovo trionfo al World Indoor Tour. Durante il meeting di Ostrava, l’atleta italiano ha realizzato un salto di 8.30 metri, stabilendo così il record della manifestazione. Questo successo arriva pochi giorni dopo la sua vittoria a Parigi, dove aveva già segnato un primato significativo. In questa occasione, Furlani ha superato il campione olimpico Miltiadis Tentoglou, che ha chiuso al secondo posto con un salto di 8.23 metri, e il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, medaglia di bronzo con 8.21 metri. Si tratta del secondo successo consecutivo per Furlani, che aveva già trionfato nel 2025 con un salto di 8.23 metri.





Al meeting di Ostrava, Furlani ha iniziato la competizione in modo piuttosto cauteloso, ma ha saputo reagire con determinazione. Dopo due salti inferiori agli otto metri, è riuscito a migliorare la sua prestazione al terzo tentativo, ma è stato il quinto salto a garantirgli la vittoria e a permettergli di stabilire il nuovo record del meeting. Nonostante l’ottimo inizio di Tentoglou, che ha mostrato subito le sue capacità, non è riuscito a mantenere il passo del giovane italiano, fermandosi a pochi centimetri dal primo posto.

Questo risultato rappresenta un importante segnale di forza per Furlani, soprattutto in vista dei prossimi Campionati Mondiali Indoor che si svolgeranno a Toruń dal 20 al 22 marzo. Con il suo salto di 8.33 metri, realizzato a Parigi, ha dimostrato di essere in ottima forma, a soli 4 centimetri dal suo record personale indoor di 8.37 metri. La vittoria a Ostrava non solo conferma il suo stato di forma, ma invia anche un chiaro messaggio ai suoi avversari riguardo alla sua preparazione fisica e mentale per l’imminente competizione mondiale.

La performance di Furlani è stata accolta con entusiasmo dagli appassionati e dagli esperti del settore, che vedono in lui un potenziale campione in grado di competere ai massimi livelli. Il suo approccio strategico alla gara, che ha visto un inizio più lento seguito da un’accelerazione decisiva, evidenzia la sua maturità come atleta. In un contesto altamente competitivo come quello del salto in lungo, la capacità di adattarsi e di rispondere alle sfide è fondamentale, e Furlani ha dimostrato di possedere queste qualità.

La sua vittoria a Ostrava non è solo una questione di numeri, ma rappresenta anche un traguardo personale significativo. Ogni competizione è un’opportunità per migliorare e affinare le proprie abilità, e Furlani sembra avere la giusta mentalità per affrontare le sfide future. Con la preparazione adeguata e la concentrazione necessaria, è lecito aspettarsi che possa continuare a stupire nel corso della stagione.



