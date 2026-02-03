Claudio Lippi rompe il silenzio sulle sue condizioni: “Sono vivo e non sono in terapia intensiva”





Dopo giorni di silenzio e polemiche, Claudio Lippi ha deciso di intervenire direttamente per chiarire la propria posizione e smentire le voci circolate sul suo stato di salute. Il noto conduttore televisivo ha rotto il silenzio con un video pubblicato sul suo nuovo profilo Instagram, aperto proprio nelle ultime ore, per rispondere alle affermazioni emerse durante una recente puntata di Falsissimo.





Nel corso della trasmissione, Fabrizio Corona aveva parlato delle condizioni di Claudio Lippi affermando: “È in fin di vita, anche se lui dice che non sta morendo”, mostrando anche una videochiamata che sarebbe stata effettuata dalla terapia intensiva. Dichiarazioni che hanno generato forte clamore e numerosi interrogativi tra il pubblico e sui social.

Attraverso il video pubblicato online, Claudio Lippi ha voluto riprendere il controllo della narrazione sul proprio conto. Sin dalle prime parole, il conduttore ha chiarito in modo diretto la sua situazione attuale: “Sono vivo, non sono in terapia intensiva come avrete probabilmente visto nel corso di altri appuntamenti”. Un messaggio netto, volto a smentire le ricostruzioni circolate nelle ultime settimane.

Nel filmato, Claudio Lippi ha spiegato anche il motivo che lo ha spinto ad aprire un profilo sui social, scelta inedita per lui. Ha raccontato che la decisione è arrivata soprattutto grazie al sostegno e all’insistenza della figlia Federica, che lo avrebbe incoraggiato a esporsi in prima persona. Con tono ironico, ha aggiunto: “Lo devo fare altrimenti rischio delle pene corporali”.

Il conduttore ha poi chiarito che l’approdo su Instagram non è casuale né legato esclusivamente alle recenti polemiche. Alla base c’è la volontà di raccontare la propria storia e di ristabilire un contatto diretto con il pubblico dopo anni di assenza dalla televisione. “Ho una lunga storia da raccontarvi. Se iniziamo oggi, non so se finiamo a Ferragosto”, ha detto, anticipando l’intenzione di utilizzare i social come spazio di dialogo.

Secondo Claudio Lippi, questo nuovo canale rappresenta un modo per “riprendere il rapporto con quello che per me è vita: il rapporto con il pubblico”. Un’esigenza che, come già emerso in precedenti interviste, non si è mai spenta, nonostante la lunga carriera e le difficoltà incontrate negli ultimi anni.

Nel suo intervento, il conduttore ha ribadito con forza di non avere alcuna intenzione di ritirarsi definitivamente dal mondo dello spettacolo. Riprendendo concetti già espressi in passato, ha dichiarato: “Sono tempi in cui si inventano le cose anziché dire la verità. Dire la verità per me è essenziale. Io ho un solo credo: il rispetto e la dignità. Non voglio fare la vittima, in questa occasione di incontro voglio solo dirvi: ci sono, se volete scambiare idee, se avete domande, se avete curiosità sulla televisione che frequento da sessant’anni”. E ha concluso sul tema della pensione: “Qualcuno dirà che potrei andare in pensione. No, in pensione no”.

Claudio Lippi ha anche sottolineato di non essere disposto ad accettare compromessi che non rispettino la sua idea di dignità professionale, ribadendo una linea coerente con la sua storia televisiva.

Nel video non sono mancate parole su Fabrizio Corona, protagonista della puntata di Falsissimo che ha acceso il dibattito. Contrariamente a quanto ci si sarebbe potuto aspettare, Claudio Lippi non ha preso le distanze da lui. Al contrario, lo ha ringraziato pubblicamente: “Spero vi sia chiaro che questo è un modo per me di sentirmi vivo, perché sono vivo, sano magari non tanto però sono vivo. Ringrazio anche Fabrizio Corona che ha iniziato con coraggio poi tutti sappiamo le sue caratteristiche, che posso condividere o meno, ma apprezzo e dovreste farlo anche voi”.

Nel suo messaggio, il conduttore ha poi accennato a una riflessione più ampia sul mondo della televisione, sottolineando come spesso ciò che appare sullo schermo non coincida con la realtà: “Ho visto che molti hanno aperto una finestrella rendendosi conto che la televisione è uno strumento straordinario, ma non solo non è tutto vero, ma dietro ci sono i circolini. Ma oggi non entriamo nel merito di questo”.



