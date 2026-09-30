Come finisce Doppia colpa: il thriller psicologico del 2018 stasera su Rai 2





Doppia colpa, thriller psicologico uscito nel 2018 e diretto da Simon Kaijser, sarà trasmesso questa sera alle 21:20 su Rai 2. Il film, dal titolo originale Spinning Man e con una durata di circa 100 minuti, promette una serata all’insegna della suspense per gli amanti del genere.





Tra i protagonisti spiccano Guy Pearce, affiancato da Pierce Brosnan e Minnie Driver, per un cast di altissimo livello che gioca tutto sull’incertezza: è difficile capire chi sia realmente sincero e chi invece sia un abile manipolatore della verità.

Trama: tra sospetti e relazioni ambigue

La storia ruota attorno a Evan Birch (Guy Pearce), professore di filosofia in un prestigioso college. La sua apparentemente tranquilla vita familiare con Ellen (Minnie Driver) viene stravolta dalla sparizione improvvisa di Joyce Bonner, una ragazza locale di appena 17 anni.

L’investigazione viene affidata al determinato detective Robert Malloy (Pierce Brosnan), che non tarda a sospettare di Evan. Dettagli poco chiari sugli alibi e antichi rumors sulle sue relazioni inappropriate con alcune studentesse rafforzano i dubbi sull’integrità del docente.

In questo clima di tensione crescente, anche la moglie di Evan inizia a nutrire sospetti. Tra ricordi frammentati, mezze verità e testimonianze contraddittorie, il protagonista si ritrova presto travolto da una spirale di incertezza.

Il cast e la lavorazione

Oltre al trio principale, spiccano Odeya Rush (Joyce Bonner), Alexandra Shipp (Hannah), Clark Gregg (Paul) e Jamie Kennedy (Ross). La sceneggiatura si ispira all’omonimo romanzo di George Harrar, preferendo l’analisi psicologica all’azione pura.

“La forza del film sta infatti nelle dinamiche tra i personaggi, dove la tensione si costruisce attraverso i dialoghi e i giochi di sguardi, più che in inseguimenti o sparatorie.”

Rispetto ai classici thriller americani, Doppia colpa si distingue come un giallo da camera, ideale per chi cerca storie profonde e riflessive.

Motivi per guardarlo: un duello d’interpretazione tra Pearce e Brosnan

Il maggior punto di interesse risiede nel confronto recitativo tra Guy Pearce e Pierce Brosnan: il primo, enigmatico e schivo; il secondo, deciso e implacabile nell’indagine. Il film non concede soluzioni semplici e lascia molto spazio all’interpretazione personale dello spettatore.

Perfetto per chi ama thriller basati su conversazioni e verità parziali

Meno indicato per chi cerca azione frenetica e continui colpi di scena

Il finale ambiguo è destinato a dividere il pubblico, alimentando dibattiti e riflessioni sui temi della colpa e della fiducia.

Dove e quando seguire Doppia colpa

L’appuntamento è fissato per mercoledì 30 settembre 2026, alle 21:20, sempre su Rai 2. Al termine, la rete propone La coda del diavolo.

Per chi perdesse la messa in onda, il thriller sarà disponibile in streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay, risorsa molto utilizzata anche dagli spettatori italiani per recuperare contenuti di rilievo trasmessi in TV.

La diffusione su canali nazionali e piattaforme digitali consente al film di raggiungere un pubblico vasto, sottolineando come il genere thriller psicologico continui a riscuotere successo anche tra gli spettatori italiani più esigenti.

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