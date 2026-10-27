Come finisce Io e Spotty: trama, cast e location del film di Cosimo Gomez





Analisi completa della commedia sentimentale del 2022 diretta da Cosimo Gomez, con Filippo Scotti e Michela De Rossi, ambientata a Bologna.





Io e Spotty è un film italiano del 2022, diretto da Cosimo Gomez e proposto da Rai 5. Filippo Scotti e Michela De Rossi interpretano due giovani che faticano a trovare un equilibrio nella vita quotidiana. La commedia sentimentale parte da una situazione insolita: una ragazza risponde a un annuncio per occuparsi di un cane e scopre che l’animale è in realtà un uomo con un costume. Dietro l’equivoco iniziale si sviluppa un rapporto fatto di ascolto, imbarazzo e disponibilità. Matteo ed Eva non coincidono con l’immagine che cercano di offrire agli altri. L’incontro permette a entrambi di mostrare una fragilità che, nei rispettivi ambienti, nascondono con il silenzio o con le bugie.

La regia è di Cosimo Gomez, che firma la sceneggiatura insieme a Luca Infascelli. La produzione è di Mompracem con Rai Cinema, con Carlo Macchitella, Antonio Manetti e Marco Manetti tra i produttori. Il film è stato distribuito da Adler Entertainment nelle sale italiane dal 7 luglio 2022, dopo la presentazione al Taormina Film Fest, dove ha ottenuto il premio della giuria popolare e la menzione speciale per la prova di Michela De Rossi. L’opera è stata inoltre sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna. Cosimo Gomez torna nelle sale dopo il precedente Brutti e cattivi, proponendo un’originale e incantevole storia di psicosi e solitudini che si intrecciano e si specchiano in amore e comprensione.

La fotografia è di Francesca Amitrano, il montaggio di Federico Maria Maneschi e le musiche di Pivio e Aldo De Scalzi. Filippo Scotti interpreta Matteo, animatore di cartoni per bambini. Michela De Rossi è Eva, studentessa universitaria fuori sede. Paola Minaccioni interpreta Daniela, madre di Eva, mentre Violetta Zironi è Sissi. Filippo Scotti è già noto al pubblico per avere interpretato il ruolo del protagonista in È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Il cast tecnico include anche Noemi Marchica per la scenografia, Ginevra De Carolis per i costumi e Lavinia Burcheri per il suono.

Il film ha una durata complessiva di novantasette minuti ed è interamente ambientato e girato nell’area di Bologna. Le location della lavorazione comprendono anche Casalecchio di Reno e San Lazzaro di Savena. La presenza di luoghi reali dell’Emilia-Romagna accompagna una storia che appartiene a una città universitaria, con lavori precari, appartamenti condivisi e percorsi di studio interrotti dalle difficoltà personali. Gomez sceglie una Bologna spesso notturna e periferica. L’ambiente urbano non serve a comporre un itinerario turistico, ma a restituire la distanza tra la vita sociale che circonda i protagonisti e il loro isolamento. Gli interni assumono un peso particolare: la casa di Matteo è il luogo nel quale il costume rende possibile una libertà che fuori sembra irraggiungibile.

Matteo lavora nell’animazione e possiede un talento creativo che non si traduce in facilità nei rapporti. È taciturno, diffidente e spesso scontroso. Quando rientra a casa, indossa un grande costume da cane e diventa Spotty: gioca, si muove a quattro zampe e adotta comportamenti che gli permettono di sottrarsi alle aspettative legate alla propria identità adulta. Eva affronta un diverso blocco. Gli attacchi di panico le impediscono di sostenere gli esami, mentre alla madre continua a raccontare una carriera universitaria più serena di quella reale. Ha bisogno di denaro e cerca un impiego che le consenta di mantenersi. L’annuncio di Matteo, alla ricerca di una dogsitter, sembra offrire una soluzione semplice e immediata alle sue necessità economiche contingenti.

Al primo incontro scopre invece che Spotty non è un animale domestico. La sorpresa provoca paura e incomprensione: la richiesta del ragazzo non assomiglia al lavoro che immaginava di svolgere. Superato lo smarrimento iniziale, Eva comincia però a comprendere che il travestimento rappresenta per Matteo un rifugio sicuro e una forma autentica di espressione personale. Tra giochi, passeggiate e momenti condivisi nello spazio domestico nasce una familiarità inattesa.

Prendersi cura di Spotty permette a Eva di spostare l’attenzione dalla pressione dei propri fallimenti personali a un rapporto nel quale si sente finalmente necessaria. Matteo, a sua volta, accetta una presenza all’interno del proprio spazio privato. Il loro equilibrio fragile dipende interamente dalla fiducia reciproca e dalla possibilità di non essere giudicati immediatamente.

La crescita della vicinanza non cancella tuttavia le difficoltà esterne. Le persone intorno a Eva si interrogano continuamente sulle sue scelte, mentre le bugie sugli studi universitari diventano progressivamente sempre più pesanti da sostenere. Il rapporto con Matteo deve misurarsi inevitabilmente con quel mondo concreto fatto di lavoro, famiglia e responsabilità che non possono rimanere indefinitamente fuori dalla porta. La dimensione sentimentale del film nasce proprio da questa accettazione reciproca e profonda.

Il costume consente il primo incontro surreale, ma la storia riguarda due persone reali e la loro capacità di riconoscersi oltre un comportamento insolito. La regia alterna il tono surreale della premessa a una rappresentazione più quotidiana della solitudine, evitando di ridurre l’esperienza dei protagonisti a un semplice equivoco comico.

Il cast completo include Filippo Scotti nel ruolo di Matteo e Michela De Rossi in quello di Eva. Paola Minaccioni veste i panni di Daniela, mentre Violetta Zironi interpreta Sissi. Completano il gruppo di interpreti Alessia Giuliani nel ruolo della dottoressa Casani, Laura Dondoli come Sandra, Rosa Canova nel ruolo di Viola e Gelsomina Pascucci come Monica. Partecipano inoltre Mario Russo nel ruolo di Nicola, Francesco Turbanti come Riccardo e Giacomo Tamburini nel ruolo di Vito. Le vicende di questi personaggi si muovono dentro una narrazione che esplora il disagio giovanile e la ricerca di un posto nel mondo attraverso legami non convenzionali.

La pellicola si inserisce nel panorama del cinema italiano contemporaneo offrendo uno sguardo particolare sulle difficoltà di transizione verso l’età adulta. La collaborazione tra Mompracem e Rai Cinema ha permesso di portare sul grande schermo un soggetto originale scritto da Luca Infascelli, Giulia Morelli e Cosimo Gomez. La sceneggiatura sviluppa l’incontro fortuito tra due solitudini che trovano nella finzione di un costume il varco per comunicare le proprie fragilità. L’accoglienza di pubblico e critica al Taormina Film Fest ha confermato la validità di questa operazione cinematografica, capace di unire toni da commedia romantica a riflessioni più profonde sulla salute mentale e sulle aspettative sociali.

La lavorazione nelle strade e nei quartieri di Bologna ha valorizzato la dimensione urbana della vicenda, evidenziando il contrasto tra la vivacità della cittadina universitaria e l’isolamento dei protagonisti. La fotografia di Francesca Amitrano restituisce questa atmosfera con inquadrature studiate per valorizzare gli spazi chiusi della casa di Matteo, contrapposti agli esterni notturni e periferici. Le musiche composte da Pivio e Aldo De Scalzi accompagnano l’evoluzione emotiva di Eva e Matteo, sottolineando i momenti di maggiore tensione e quelli di tenerezza che costellano la loro convivenza insolita e complessa.

Il percorso di Eva è segnato dalla paura del fallimento e dal peso delle aspettative familiari incarnate dalla figura della madre Daniela. La decisione di rispondere all’annuncio di lavoro si rivela un punto di svolta imprevedibile, che la costringe a fare i conti con una realtà bizzarra ma incredibilmente sincera. Matteo, protetto dalle sembianze di Spotty, riesce a bypassare le barriere comunicative che caratterizzano la sua vita quotidiana. La dinamica tra i due attori principali sostiene l’intera struttura narrativa del film, dando corpo a una sceneggiatura che non teme di affrontare temi delicati attraverso la chiave dell’inusuale e del surreale.

La distribuzione curata da Adler Entertainment ha consentito al pubblico italiano di scoprire questa opera a partire dall’estate del 2022. La successiva programmazione televisiva, in particolare su Rai 5, ha ampliato la platea di spettatori interessati a un cinema italiano capace di sperimentare nuove strade narrative. La figura di Spotty rimane al centro di un racconto che parla di accettazione, superamento dei traumi e costruzione di un’identità personale lontana dai modelli imposti dalla società contemporanea, confermando il talento visivo e narrativo del regista Cosimo Gomez.

Il film mantiene una coerenza stilistica dall’inizio alla fine, fondendo il realismo delle ambientazioni bolognesi con la favola moderna di un uomo che sceglie di vivere temporaneamente nei panni di un cane. Questa scelta narrativa diventa metafora di una fuga necessaria dalle pressioni esterne. La cura riposta nella caratterizzazione dei personaggi secondari, da Sissi alla dottoversa Casani, arricchisce il contesto in cui si muovono i protagonisti, offrendo ulteriori chiavi di lettura su una generazione sospesa tra precarietà lavorativa e affettiva.

La ricezione positiva da parte della giuria popolare al festival siciliano ha premiato il coraggio di una messa in scena che rifugge le facili etichette della commedia tradizionale. L’equilibrio trovato tra momenti di puro imbarazzo e passaggi di intensa malinconia rappresenta il vero punto di forza di un’opera che continua a fare discutere e riflettere sul significato profondo della normalità e della diversità relazionale all’interno della società odierna.

Ulteriori dettagli sul progetto cinematografico emergono analizzando il percorso autoriale di Cosimo Gomez, il quale ha voluto fortemente puntare su una cifra stilistica capace di mescolare toni favolistici a un impianto drammatico solido e credibile. Le scelte di messa in scena riflettono una precisa volontà di sottrarre i protagonisti a ogni forma di giudizio morale superficiale, immergendoli in un contesto urbano che fa da specchio alle loro inquietudini interiori.

La città di Bologna, con i suoi portici, le sue zone residenziali e i suoi angoli più nascosti, diventa così un vero e proprio personaggio aggiunto, fondamentale per comprendere il senso di smarrimento che affligge i giovani interpreti della storia. Gli spazi chiusi degli appartamenti condivisi e delle dimore isolate accentuano la percezione di un isolamento che solo la bizzarra relazione con Spotty riesce temporaneamente a spezzare, offrendo a entrambi una via di fuga e di autentica redenzione emotiva e personale.

Questo legame insolito ridefinisce i confini dell’affetto e della comprensione umana, evidenziando come la finzione teatrale e il travestimento possano talvolta svelare verità intime altrimenti incomunicabili nel contesto della vita di tutti i giorni. La narrazione procede così per strati successivi, mostrando come la vicinanza fisica e psicologica tra Matteo ed Eva si trasformi gradualmente in un sostegno reciproco indispensabile per affrontare il futuro con maggiore consapevolezza delle proprie debolezze.



