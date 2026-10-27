Lucca Comics & Games 2026, via alla sessantesima edizione con oltre cinquecento ospiti

Apre mercoledì 28 ottobre la storica manifestazione Toscana dedicata a fumetti, giochi e cinema. Tra gli eventi inaugurali la cerimonia al Teatro del Giglio e la consegna dell’onorificenza allo storico Alessandro Barbero.





Apre mercoledì 28 ottobre la storica manifestazione Toscana dedicata a fumetti, giochi e cinema. Tra gli eventi inaugurali la cerimonia al Teatro del Giglio e la consegna dell’onorificenza allo storico Alessandro Barbero.





Mercoledì 28 ottobre prende il via il Lucca Comics & Games 2026. Si tratta della 60° edizione della storica manifestazione dedicata ai fumetti, i giochi da tavola e il cinema. L’edizione del sessantesimo anniversario porta il titolo Legacy e mette al centro l’eredità costruita dal festival in sei decenni di storia. La cerimonia inaugurale è in programma alle 11 al Teatro del Giglio Giacomo Puccini. Sul palco saliranno l’ambasciatrice di Francia in Italia Anne-Marie Descôtes, l’ambasciatrice del Giappone Hikariko Ono, lo storico Alessandro Barbero e Claudio Castellini, autore del manifesto dell’edizione.

Presenti anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Lucca Mario Pardini, il direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina e l’amministratore unico di Lucca Crea Nicola Lucchesi. Durante la cerimonia Barbero riceverà dal governo francese l’onorificenza di Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Sarà inoltre svelata la variant cover del manifesto realizzata da Louise Stéphant, giovane artista vincitrice per due anni consecutivi del Petit Fauve d’Or di Angoulême.

Il fumetto resta uno dei grandi protagonisti dell’edizione. Il programma annuncia oltre 80 editori italiani e internazionali e più di 500 autrici e autori, distribuiti tra il Padiglione Napoleone, Piazza del Giglio e gli spazi monografici allestiti nel centro storico. Dieci i padiglioni dedicati alle singole case editrici e realtà del settore. A tal proposito è atteso il percorso espositivo Claudio Castellini: Tocchi da Maestro, allestito al palazzo delle esposizioni della Fondazione Banca del Monte.

Al centro del progetto c’è un omaggio a Claudio Castellini, disegnatore che ha ottenuto numerosi riconoscimenti sia in Italia sia a livello internazionale. A Palazzo Guinigi è aperta la mostra Più veloce della sua ombra: 80 anni di Lucky Luke, storico personaggio nato nel ’46 dalla matita di Morris. Dal 28 al 30 ottobre è protagonista di numerosi eventi Go Nagai, tra i principali autori di manga al mondo.

Il celebre maestro giapponese sarà protagonista alle 15 al Teatro del Giglio di una imperdibile live drawing session accompagnata dalle sigle più conosciute delle sue opere. Altri ospiti molto attesi sono Frank Miller, autore di diversi firmacopie al Padiglione Panini, e Jonathan Hickman. Quest’ultimo per la prima volta in Italia e al centro di un panel previsto il 28 ottobre dalle 16:30 all’Auditorium San Francesco. Nello stesso pomeriggio Jonathan Hickman, Marco Checchetto e David Messina racconteranno la storia editoriale di Ultimate Spider-Man. Alessandro Barbero incontrerà il pubblico alle 16:30 all’Auditorium San Romano per presentare Garribaldi. The British Tour, la sua prima opera a fumetti.

Spostando l’attenzione sulla musica, al Lucca Comics & Games 2026 è allestita una grande area dedicata agli 883. Per il Sony Music Store sono previsti diversi spettacoli all’interno del punto vendita Sky Stone & Songs in Via Vittorio Veneto 7. Qui, il 31 ottobre, realizza un firmacopie Giorgio Vanni, che presenta il nuovo progetto discografico Generazione Vanni insieme a Max Longhi. Diversi gli eventi attesi in Piazzale Verdi: fra i numerosi appuntamenti in programma c’è il concerto di Grailknights, band tedesca che sale sul palco il 31 ottobre a partire dalle ore 19:30 circa.

Molto ricco lo spazio dato nella manifestazione ai libri. Uno degli ospiti più importanti è Christopher Buehlman, scrittore statunitense che con Mercurio Books presenta, il 30 ottobre nel Padiglione San Marino, il libro Tra due fuochi. Dalle 16:00 del 31 ottobre, per la prima volta nella kermesse, è presente Alberto Angela, che partendo dal libro Cesare. La conquista dell’eternità dialoga al Teatro del Giglio Giacomo Puccini con Gianluca Gazzoli sull’importanza della divulgazione storica e scientifica. Sempre il 31 ottobre, presso la Saletta Rossa del Boccherini, dalle 16:00 Alessia Gazzola parla in esclusiva assoluta del romanzo Miss Bee & l’inganno in prima classe.

Nel Lucca Comics & Games 2026 è proposto un focus sui film e le serie tv. Il 30 ottobre, al Teatro del Giglio dalle 10:00, Disney+ presenta la pellicola Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo con gli attori Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries e Aryan Simhadri. Al Cinema Astra, il 31 ottobre alle 14:00, la Warner Bros. Pictures presenta Il Gatto col Cappello, con la presenza delle voci italiane Herbert Ballerina e Stefano Fresi.

Alla kermesse partecipa anche Sky con Nord Sud Ovest Est, con la proiezione del quinto e sesto episodio il 30 ottobre dalle 17:30 al Cinema Astra. Attesa la partecipazione del regista Sidney Sibilia e degli attori Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli. In apertura del Lucca Comics & Games 2026, in occasione dei 50 anni di Studio Aardman, presso l’Area Movie è proiettato Shaun, Vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A. Il film è accompagnato dalle dichiarazioni del fondatore della società Peter Lord e del regista Matthew Walker. L’Area Movie ospiterà inoltre l’anteprima italiana di Puella Magi Madoka Madica celebrando ben venticinque anni di grande storia.

In vista del Lucca Comics & Games 2026 la Rai, in quanto Main Media Partner, ha predisposto una serie di speciali. Atteso, a tal proposito, 60 volte Lucca: l’avventurosa storia di Lucca Comics & Games, documentario scritto e diretto da Enrico Platania e in onda su Rai 5 il 27 ottobre, dalle 23:00. La produzione, che il 28 ottobre è proposta presso la Cappella Guinigi di piazza San Francesco in una versione extended inedita di 70 minuti, intreccia passato e futuro della rassegna, con il contributo di Rai Teche.

Su RaiPlay, per festeggiare il 160esimo anniversario delle relazioni Italia-Giappone, arriva la raccolta Made in Japan, che contiene vari titoli originari nipponici, da Ufo Robot a Goldrake. Da Lucca vanno in onda, su Rai Radio2 il 31 ottobre e il 1° novembre, due format. Si tratta di Soggetti smarriti con Marco Marzocca e Radio2 Music Room Weekend con Silvia Boschero in diretta dal Glass Rai in Piazza del Giglio.

Nelle medesime giornate, in rappresentanza di Rai Radio Kids e Rai Radio Tutta Italiana, presenziano Marco Di Buono e Rebecca Manganaro, accompagnati dal pupazzo DJ. Infine, per Rai Kids, il 30 ottobre Marco Mazzocca e il direttore Roberto Genovesi presentano Buonanotte Signò. Il giorno seguente, il già citato Genovesi insieme a Pera Toons, parlano della seconda stagione della serie Prova a non ridere.



