Ho trentasei anni e cerco solo altro tempo per i miei gemellini





La vendita della macchina è avvenuta in un parcheggio polveroso della periferia, davanti a un concessionario che ha approfittato della mia urgenza offrendomi la metà del valore reale. Non ho discusso sul prezzo perché ogni secondo speso a trattare era un secondo sottratto alla corsa disperata per la mia salvezza. Ho stretto le banconote sudate dentro la tasca del cappotto e ho camminato a lungo sotto la pioggia sottile per calmarmi.





Quando sono rientrata a casa con i contanti necessari per completare la raccolta fondi, ho trovato mia sorella ad attesa sulla porta con lo sguardo sconvolto. Mi ha preso le mani fredde senza dire una parola, facendomi sedere sulla sedia della cucina prima di pronunciare la frase che ha gelato il mio sangue. Ha scoperto che la clinica estera a cui avevamo affidato le nostre speranze non accetta più pazienti per quel protocollo sperimentale specifico.

Il medico che ci aveva dato la notizia confortante il giorno prima era stato trasferito d’urgenza e la nuova direzione sanitaria ha bloccato tutte le pratiche internazionali. Tutta la fatica, la vendita della macchina, i banchetti delle mamme e i soldi raccolti con tanta generosità rispondevano a un protocollo ormai chiuso e inesistente. Mi sono sentita crollare il terreno sotto i piedi, con il fiato corto e il rumore assordante dei miei pensieri nella stanza vuota.

Ho guardato la busta con i contanti poggiata sul tavolo della cucina, quella stessa cucina dove preparavo la merenda ai miei gemellini poche ore prima. Come ho potuto credere che la burocrazia della disperazione potesse avere una corsia preferenziale in un mondo dominato solo da scadenze e moduli respinti. La rabbia ha preso il posto delle lacrime, trasformandosi in un fuoco freddo che mi bruciava lo stomaco.

Ho chiamato immediatamente il numero di riferimento della struttura sanitaria estera pretendendo di parlare con il primario responsabile del reparto oncologico avanzato. Dopo venti minuti di attesa snervante con la cornetta stretta tra le mani sudate, una voce maschile fredda e distaccata ha confermato la sospensione definitiva. Non c’erano eccezioni possibili, non c’erano deroghe per madri con figli piccoli o raccolte fondi popolari.

La realtà mi è crollata addosso con la violenza di un masso staccato dalla montagna, lasciandomi priva di difese e senza più alcuna direzione da seguire. Mio marito è rientrato in quel preciso istante, mi ha vista immobile davanti alla finestra e ha capito tutto senza bisogno di spiegazioni verbali. Si è avvicinato lentamente, mi ha abbracciata da dietro e ha iniziato a piangere silenziosamente sulla mia spalla.

I bambini dormivano beatamente nella cameretta accanto, cullati dai loro peluche e protetti dal buio della sera che avvolgeva la nostra casa di Torre de’ Busi. Sono entrata in punta di piedi nella loro stanza per guardarli respirare regolarmente, contando ogni singolo respiro come se potessi trattenerlo nel palmo della mano. Loro non sanno nulla di cliniche chiuse, di burocrazia spietata e di madri costrette a fare i conti con un calendario che scorre troppo in fretta.

Ho deciso in quel momento che non avrei sprecato il tempo rimasto a inseguire protocolli impossibili o promesse scritte su carta bagnata dalla pioggia. Il tempo che mi resta appartiene esclusivamente a loro, ai loro giochi sul tappeto, alle storie inventate prima di spegnere la luce e alle carezze sulla fronte. Domani mattina li sveglierò con un sorriso vero, preparerò i pancake con la marmellata che amano tanto e andremo al parco a raccogliere le foglie secche.

La malattia continuerà a fare il suo corso nel mio corpo, ma non riuscirà a rubarmi l’ultimo privilegio che mi è rimasto intatto e protetto. Possono chiudere tutte le cliniche del mondo e negare ogni speranza terapeutica ufficiale, ma nessuno potrà mai cancellare l’amore che ho seminato nei loro cuori. Questa consapevolezza mi dà una pace improvvisa, pesante come il piombo ma luminosa come il sole che sfora tra le montagne.

Ho posato i contanti della vendita dell’auto in un cassetto chiuso a chiave, destinandoli a una futura necessità pratica che mio marito dovrà gestire quando io non sarò più fisicamente presente. Non ci sono più segreti tra di noi, né illusioni consolatorie a tenerci svegli la notte a cercare soluzioni miracolose che non esistono sui manuali medici.

Vivremo ogni singolo giorno come se fosse l’ultimo, intensamente, senza risparmiare un solo bacio o una sola risata condivisa sul divano. La mia battaglia non è stata inutile, anche se non ha portato alla guarigione che tutti speravano con tanta forza e partecipazione emotiva collettiva. Ha unito persone sconosciute, ha fatto riscoprire la solidarietà nei piccoli gesti quotidiani e ha ricordato a tutti quanto sia fragile e preziosa la vita.

Stringo forte i miei gemellini nel grande letto matrimoniale, respirando il loro profumo di latte e biscotti mentre la notte avvolge ogni cosa. Resto qui, aggrappata a ogni attimo che passa, grata per ogni respiro concesso e per ogni battito di ciglia che posso ancora condividere con la mia famiglia. Non chiedo più alla vita mesi o anni impossibili da pianificare, ma soltanto la forza di esserci oggi, adesso, mentre fuori il mondo continua a girare senza di noi.



