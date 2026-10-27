“Va a farsi fotte**” Massimo Giannini ci reagala da Fazio l’ennesimo delirio contro Giorgia Meloni





Il giornalista interviene nella trasmissione Che Tempo Che Fa sul Nove e discute le proteste





Durante la trasmissione televisiva Che Tempo Che Fa in onda sul Nove, il giornalista Massimo Giannini interviene nel dibattito pubblico incentrato sulle recenti violenze urbane e sulle proteste giovanili. Ospite di Fabio Fazio, il commentatore analizza le posizioni espresse nel corso della puntata affrontando il tema della condanna unanime degli episodi di devastazione urbana registrati nei giorni precedenti. Secondo l’analisi esposta nello studio televisivo, la semplice presa di posizione e la condanna formale degli atti vandalici rappresentano soltanto il punto di partenza di un confronto che richiede una comprensione dei fatti molto più approfondita.

Il giornalista richiama le indicazioni del capo dello Stato Sergio Mattarella, sottolineando la necessità di comprendere le cause profonde che alimentano il disagio giovanile e le manifestazioni di piazza, senza che questo esercizio di analisi debba essere interpretato come una giustificazione per i comportamenti illegali compiuti da singoli gruppi durante i disordini verificati nelle città italiane.

Nel corso del suo intervento televisivo, l’opinionista critica la linea politica adottata dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. In particolare, il commentatore punta l’indice contro il decreto legge approvato dal governo nei giorni immediatamente successivi agli appelli alla calma e all’approfondimento lanciati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La misura legislativa viene definita dal giornalista come la risposta più prevedibile e orientata esclusivamente alla logica della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico, una scelta descritta con l’espressione all’acqua pazza che secondo la sua opinione finisce per cavalcare politicamente le proteste in una direzione univoca.

Per sostenere questa tesi, il dibattito si sposta sull’analisi dei comportamenti di quei giovani che partecipano ai saccheggi e agli atti di vandalismo distruggendo beni materiali e prendendo di mira oggetti specifici come le sneakers. Il nostro dovere è quello di, in ossequio alle parole di Sergio Mattarella, capire cosa c’è dietro, che non suona come una giustificazione.

Ma è il nostro mestiere, dobbiamo approfondire ed è vero quello che dici, purtroppo, che nella logica malata con la quale anche la politica osserva questi fenomeni e sfrutta questi fenomeni, consentimi di dirlo, perché il decreto legge è approvato dal governo, tre giorni dopo, il giorno dopo questo appello di Sergio Mattarella è la risposta più becera e più scontata che può dare un governo che vuole cavalcare queste proteste in una direzione esclusiva, che è quella del legge ordine.

Ecco, e dopodiché noi dobbiamo sforzarci di capire e riconoscere che, purtroppo, queste violenze nascondono e finiscono per diventare quei ragazzini che hanno sfasciato tutto e saccheggiato le sneakers, perché è l’unico strumento che hanno, che gli consente di essere riconosciuti da un ecosistema condiviso ed evitare di sentirsi completamente soli.

Il comportamento di questi gruppi di adolescenti viene interpretato non come il risultato di un reale interesse per la merce sottratta, quanto piuttosto come una ricerca disperata di visibilità e di affermazione personale. L’intervento spiega che il saccheggio e la distruzione costituiscono l’unico strumento a disposizione di determinati soggetti per ottenere un riconoscimento all’interno di un ecosistema sociale condiviso, dove la mancanza di alternative esistenziali spinge i giovani a compiere gesti estremi per non rimanere invisibili.

Tuttavia, il giornalista avverte che questa dinamica distruttiva finisce inevitabilmente per oscurare e penalizzare la protesta pacifica e sacrosanta portata avanti da centinaia di migliaia di giovani in tutto il paese che vivono in una condizione di totale dimenticanza da parte delle istituzioni e della politica. Il vero nodo centrale della questione risiede proprio nell’abbandono istituzionale delle nuove generazioni, i cui bisogni e le cui istanze finiscono per essere completamente ignorati dal dibattito pubblico e dalle decisioni dei partiti, lasciando irrisolti problemi sociali di grande rilevanza per il futuro della collettività nazionale.



