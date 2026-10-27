Luciana Littizzetto e la lettera sui maranza a Che tempo che fa

Il monologo della comica torinese e il paragone tra Pinocchio e i giovani che devastano le vetrine





Il monologo della comica torinese e il paragone tra Pinocchio e i giovani che devastano le vetrine





Durante l’ultima puntata della trasmissione televisiva Che tempo che fa, Luciana Littizzetto ha dedicato la sua consueta letterina ai genitori dei ragazzini che hanno recentemente devastato le vetrine del centro di Milano. Nel corso del suo intervento in studio, la comica torinese ha indossato i panni di un genitore che riceve una improvvisa telefonata dalla questura perché il proprio figlio è stato fermato dalla polizia. Si tratta di una situazione in cui la madre o il padre provano inevitabilmente vergogna e angoscia, interrogandosi sugli errori commessi durante il percorso educativo e sulla gestione quotidiana della famiglia.

Successivamente, la riflessione portata avanti nel programma televisivo si è spostata sulla figura complessa dell’adolescente, un periodo della vita difficile da comprendere, caratterizzato da sbalzi d’umore repentini, possibili atteggiamenti aggressivi e una rabbia profonda che spesso gli adulti faticano a decifrare interamente nella vita di tutti i giorni. Secondo l’analisi proposta nel monologo, queste manifestazioni di insofferenza giovanile non possono però bastare a giustificare la devastazione materiale di un negozio. Nel testo viene spiegato chiaramente che si sfascia tutto perché si sperimenta un profondo vuoto di senso, la solitudine e un furore incontenibile che attraversa le nuove generazioni senza trovare risposte adeguate.

Nel finale del suo discorso pubblico, la comica ha introdotto un inedito richiamo letterario citando direttamente la favola di Pinocchio. Secondo la sua interpretazione personale, persino il personaggio di Geppetto era un maranza e lo stesso burattino creato dal celebre autore avrebbe volentieri distrutto le vetrine di grandi marchi commerciali come IKEA oppure Foppapedretti. Nonostante le enormi difficoltà incontrate lungo il cammino, il padre di Pinocchio non molla mai, affronta enormi sacrifici personali e si fa addirittura inghiottire da una balena pur di trasformare il burattino in un bambino vero, dimostrando che l’educazione richiede una dedizione totale e costante nel tempo da parte di ogni singolo genitore.

La questione aperta resta dunque quella della responsabilità educativa degli adulti di fronte a episodi di violenza urbana così gravi registrati nel contesto cittadino. La polemica sollevata attorno a queste dichiarazioni televisive continua a far discutere il pubblico sui canali multimediali e sulla stampa nazionale, dividendo gli osservatori tra chi comprende la provocazione satirica e chi invece la ritiene inaccettabile alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno colpito le attività commerciali milanesi.

Durante l ultima puntata della trasmissione televisiva Che tempo che fa Luciana Littizzetto ha dedicato la sua consueta letterina ai genitori dei ragazzini che hanno recentemente devastato le vetrine del centro di Milano. Nel corso del suo intervento in studio la comica torinese ha indossato i panni di un genitore che riceve una improvvisa telefonata dalla questura perché il proprio figlio è stato fermato dalla polizia.

Si tratta di una situazione in cui la madre o il padre provano inevitabilmente vergogna e angoscia interrogandosi sugli errori commessi durante il percorso educativo e sulla gestione quotidiana della famiglia. Successivamente la riflessione portata avanti nel programma televisivo si è spostata sulla figura complessa dell adolescente un periodo della vita difficile da comprendere caratterizzato da sbalzi d umore repentini possibili atteggiamenti aggressivi e una rabbia profonda che spesso gli adulti faticano a decifrare interamente nella vita di tutti i giorni.

Secondo l analisi proposta nel monologo queste manifestazioni di insofferenza giovanile non possono però bastare a giustificare la devastazione materiale di un negozio. Nel testo viene spiegato chiaramente che si sfascia tutto perché si sperimenta un profondo vuoto di senso la solitudine e un furore incontenibile che attraversa le nuove generazioni senza trovare risposte adeguate. Nel finale del suo discorso pubblico la comica ha introdotto un inedito richiamo letterario citando direttamente la favola di Pinocchio.

Secondo la sua interpretazione personale persino il personaggio di Geppetto era un maranza e lo stesso burattino creato dal celebre autore avrebbe volentieri distrutto le vetrine di grandi marchi commerciali come IKEA oppure Foppapedretti. Nonostante le enormi difficoltà incontrate lungo il cammino il padre di Pinocchio non molla mai affronta enormi sacrifici personali e si fa addirittura inghiottire da una balena pur di trasformare il burattino in un bambino vero.



