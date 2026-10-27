Tragico incidente stradale all’alba sulla strada Jesolana, auto contro un albero: morta una ragazza di 27 anni

La giovane era alla guida della sua vettura quando è uscita fuori strada a Concordia Sagittaria





La giovane era alla guida della sua vettura quando è uscita fuori strada a Concordia Sagittaria





Una tragica uscita di strada avvenuta nelle prime ore della mattina di martedì 27 ottobre ha spezzato la vita di una giovane donna di appena ventisette anni lungo la viabilità della provincia di Venezia. La conducente viaggiava a bordo della propria automobile quando la vettura ha improvvisamente abbandonato la carreggiata per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. Erano circa le sei e quarantacinque quando l’allarme è scattato tempestivamente, segnalando un impatto devastante contro un grosso albero situato a pochissimi metri dall’asfalto, in un momento in cui la circolazione stradale risultava limitata.

Il sinistro si è verificato con precisione lungo la strada Jesolana, nella località denominata Ponte Marango, all’interno del territorio comunale di Concordia Sagittaria. La vettura coinvolta nella drammatica sequenza è una Ford Fiesta che, secondo le prime informazioni raccolte sul posto, ha deviato improvvisamente dalla propria traiettoria originaria senza che la conducente riuscisse in alcun modo a riprenderne il controllo prima del violentissimo impatto contro un platano che costeggia la carreggiata. La forza dello schianto ha deformato pesantemente la carrozzeria, trasformando rapidamente l’intero abitacolo in un ammasso di lamiere contorte.

La vittima che ha perso la vita in questo tragico evento è Kseniya Lyulchak, una giovane di ventisette anni originaria dell’Ucraina e residente a Muzzana del Turgnano, comune situato nella provincia di Udine. A riportare i dettagli della drammatica vicenda è il quotidiano Il Gazzettino. La ragazza si trovava al volante della sua Ford Fiesta quando si è verificata la fatale uscita di strada. Le lesioni riportate nello schianto si sono rivelate immediatamente troppo gravi e, secondo le informazioni emerse, la giovane sarebbe deceduta praticamente sul colpo, impedendo ai soccorritori di poter compiere qualsiasi manovra salvavita.

Sul luogo della drammatica tragedia avvenuta nelle prime ore della giornata sono intervenute prontamente le squadre dei vigili del fuoco insieme al personale sanitario del centodiciotto, impegnati in complesse e difficili operazioni per raggiungere la persona rimasta intrappolata tra le lamiere della vettura distrutta. Il personale medico ha effettuato tutte le verifiche necessarie sul posto, constatando purtroppo il decesso della conducente e la disperazione dei soccorritori di fronte a un’altra giovane vita spezzata in pochi istanti lungo la carreggiata.

Questa terribile mattina ha lasciato tutti senza parole per la gravità dell’accaduto. Gli operatori hanno fatto il possibile per prestare aiuto immediato alla sfortunata vittima coinvolta nello schianto mortale registrato lungo la strada. I soccorsi sono giunti tempestivamente sul posto per cercare di salvare la giovane. La situazione è apparsa subito disperata. L’intervento è durato a lungo.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza hanno richiesto un intervento prolungato da parte degli operatori specializzati giunti tempestivamente. I vigili del fuoco hanno lavorato con grande impegno per estrarre la ragazza dalle lamiere contorte, mentre i sanitari verificavano le condizioni disperate senza poter evitare l’epilogo fatale. Al momento, sulla base dei dati disponibili e dei primi rilievi effettuati dagli investigatori, non risultano in alcun modo coinvolti altri veicoli nello schianto autonomo avvenuto alle prime luci dell’alba in questo tratto stradale della provincia di Venezia.

Gli investigatori stanno attualmente lavorando per chiarire con esattezza le circostanze che hanno provocato la perdita improvvisa di controllo del veicolo. Tra le ipotesi prese in considerazione dagli inquirenti figura quella di un possibile colpo di sonno, che potrebbe aver impedito alla conducente di mantenere la corretta andatura. Si tratta tuttavia soltanto di una delle spiegazioni al vaglio e non di una causa accertata definitivamente. Successivamente sono stati eseguiti i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica, mentre la strada Jesolana è rimasta bloccata con pesanti ripercussioni sulla circolazione fino al completamento della messa in sicurezza.



