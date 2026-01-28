Cremonese, scomparse Aurora e Asia, 12 anni: con loro una ragazza di 15 anni, avviate le ricerche





Due ragazze di 12 anni, Aurora e Asia, risultano scomparse dalla giornata di ieri, lunedì 26 gennaio, nel comune di Offanengo, in provincia di Cremona. Le famiglie delle giovani hanno lanciato un appello sui social media, in particolare su Facebook tramite la pagina Zona Locale CRM, includendo foto e descrizioni dettagliate delle ragazze. Insieme a loro, si segnala la scomparsa di una terza ragazza di 15 anni.





Secondo le informazioni disponibili, Aurora e Asia si sarebbero allontanate nei pressi della scuola media dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” di Offanengo, senza mai entrare effettivamente nell’edificio scolastico per seguire le lezioni. Le tre ragazze avrebbero simulato l’ingresso a scuola per poi organizzarsi e dirigersi verso una destinazione attualmente sconosciuta. Da quel momento, non ci sono più notizie certe sui loro spostamenti.

Le famiglie, in contatto con le Forze dell’Ordine, hanno fornito dettagli sull’abbigliamento indossato dalle ragazze al momento della scomparsa. Aurora indossava un giubbino bianco e nero e pantaloni scuri, mentre Asia e l’altra ragazza avevano abiti scuri e giubbini neri.

Le ricerche sono attualmente in corso e coinvolgono diverse istituzioni. Le immagini delle telecamere di sorveglianza del paese hanno rivelato un elemento utile: le tre ragazze sono state riprese mentre salivano su un pullman. Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire il percorso del mezzo, analizzando dove potrebbero essere scese e quali spostamenti abbiano effettuato successivamente. Sulla questione è intervenuto anche il prefetto di Cremona, Antonio Gianelli, che ha confermato l’attivazione delle procedure standard per i casi di scomparsa di minori.

Nel frattempo, l’appello delle famiglie è diventato urgente. Chiunque abbia visto le ragazze o abbia notato movimenti sospetti è invitato a contattare immediatamente le Forze dell’Ordine. La comunità locale si sta mobilitando per supportare le famiglie e facilitare le ricerche, mentre le autorità continuano a lavorare attivamente per trovare le ragazze.

Le famiglie sono in preoccupazione e sperano che le ricerche possano portare a un esito positivo. Ogni informazione, per quanto piccola, potrebbe rivelarsi cruciale per il ritrovamento di Aurora, Asia e della loro amica. La scomparsa di minori è una questione seria che richiede la collaborazione di tutti, e l’appello delle famiglie sottolinea l’importanza di unire gli sforzi per garantire la sicurezza dei giovani.



