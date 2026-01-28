Mario muore a 22 anni in un incidente sull’A1: la sua auto si ribalta dopo l’urto con un tir





Nella mattinata di oggi, martedì 27 gennaio, si è verificato un grave incidente sull’autostrada A1, nei pressi di Sasso Marconi, in provincia di Bologna. La tragedia è avvenuta intorno alle 6.30, nella corsia Nord, e ha coinvolto un giovane di 22 anni, identificato come Mario Zhu, originario di Noventa Vicentina, in provincia di Vicenza. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, il ragazzo aveva recentemente festeggiato il suo compleanno.





Le prime ricostruzioni dell’evento indicano che l’auto guidata da Zhu avrebbe urtato la motrice di un trasporto eccezionale, ribaltandosi e venendo successivamente colpita da un altro veicolo in transito. L’impatto è stato devastante, trasformando l’auto in un ammasso di lamiere, come evidenziato dalle immagini diffuse dai Vigili del fuoco.

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti i soccorsi, con due ambulanze e un’automedica, insieme ai Vigili del fuoco. Purtroppo, per il giovane non c’è stato nulla da fare: il suo corpo è stato estratto dall’abitacolo ormai distrutto. Nello schianto, un altro uomo di 59 anni è rimasto ferito; soccorso in condizioni di media gravità, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna.

Le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità sono state affidate alla Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi del caso sul posto. Questo tragico evento ha anche causato notevoli disagi alla viabilità nel tratto autostradale interessato.

A distanza di alcune ore, intorno alle 14.45, si è registrato un ulteriore incidente nel tratto tra il bivio con la A1 Direttissima e Sasso Marconi Nord. Questo secondo sinistro ha comportato la formazione di una coda di cinque chilometri, a causa del coinvolgimento di due mezzi pesanti. Uno di questi ha disperso il suo carico, costituito da lastre di marmo, complicando ulteriormente la situazione.

Le autorità competenti continuano a monitorare la situazione e a fornire assistenza ai conducenti coinvolti, mentre la comunità locale si stringe attorno alla famiglia di Mario Zhu, colpita da questa inaspettata e tragica perdita. La notizia ha suscitato una forte emozione tra i residenti di Noventa Vicentina, che ricordano Mario come un giovane pieno di vita e promesse.



