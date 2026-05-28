Dal malore alla sconfitta: Jannik Sinner clamorosamente fuori al secondo turno del Roland Garros

Roland Garros 2026 – Mezzogiorno di fuoco a Parigi, dove il primatista del tennis mondiale, dominati due set con Juan Manuel Cerundolo fino a servire per il match su 5-2 nel terzo, accusa un malore e crolla all’improvviso con il corpo e nel punteggio. Cerundolo Jr vince incredulo 3-6 2-6 7-5 6-1 6-1. Dai match-point in finale di un anno fa, Parigi è ancora stregata per Jannik. (VIDEO)
👀 Atención a lo que dijo Jim Courier sobre el tiempo médico de Jannik Sinner:
🗣 “Claramente son calambres… se están haciendo excepciones a las reglas para los mejores jugadores”.
🤔 ¿Qué opinan?pic.twitter.com/BkvJWD5ndn
— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 28, 2026
Add comment