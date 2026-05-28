Dal malore alla sconfitta: Jannik Sinner clamorosamente fuori al secondo turno del Roland Garros





Roland Garros 2026 – Mezzogiorno di fuoco a Parigi, dove il primatista del tennis mondiale, dominati due set con Juan Manuel Cerundolo fino a servire per il match su 5-2 nel terzo, accusa un malore e crolla all’improvviso con il corpo e nel punteggio. Cerundolo Jr vince incredulo 3-6 2-6 7-5 6-1 6-1. Dai match-point in finale di un anno fa, Parigi è ancora stregata per Jannik. (VIDEO)





👀 Atención a lo que dijo Jim Courier sobre el tiempo médico de Jannik Sinner: 🗣 “Claramente son calambres… se están haciendo excepciones a las reglas para los mejores jugadores”. 🤔 ¿Qué opinan?pic.twitter.com/BkvJWD5ndn — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 28, 2026

«Non sarà un dramma se perdo una partita», così parlo Sinner poche ore fa. Ma è stato un dramma perderla così, dopo due ore dominate fino a servire per il match sui presunti titoli di coda di un match dall’esito annunciato. Invece all’improvviso, Jannik s’è spento per un malore in campo di cui parleranno e scriveremo molto, forse disidratato, forse costipato, certamente sfiancato nel corpo mentre i game persi diventavano due, con break a zero per un avversario che fin lì aveva avuto solo una chance.

Quando i punti consecutivi di Cerundolo diventavano 18, poi i game 7, dannazione, da 6-2 6-3 5-1 a 5-7 e poi 3-1 in un quarto set dove Sinner, dopo 6 palle break nei primi giochi in risposta, ha poi lasciato andare il parziale, senza seguire le palle corte a rete, senza scambiare oltre un paio di colpi, senza correre, senza servizio, senza energie. Poi altri 8 game in successione per Cerundolo, comunque bravo a mantenere la calma e raccogliere la semina.

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