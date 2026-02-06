Darryl e Harold erano i migliori pazienti di un istituto psichiatrico

Darryl e Harold erano considerati i pazienti modello di un istituto psichiatrico.





Ogni anno, l’istituto organizzava uno strano concorso: venivano scelti i due migliori pazienti e sottoposti a due domande. Se rispondevano correttamente, venivano dichiarati guariti e liberati.

Darryl fu chiamato per primo nello studio del medico.

Il dottore gli spiegò che, se avesse risposto correttamente alle domande, sarebbe stato libero di andare. Darryl annuì, e l’esame ebbe inizio.

«Darryl, cosa succederebbe se ti cavassi un occhio?»

«Diventerei mezzo cieco», rispose lui.

«Corretto. E se ti cavassi entrambi gli occhi?»

«Diventerei completamente cieco.»

Il medico si alzò, gli strinse la mano e gli disse che era libero.

Uscendo, mentre il dottore compilava i documenti, Darryl raccontò l’esame a Harold, che stava aspettando fuori, spiegandogli anche le domande e le risposte.

Quando toccò a Harold entrare nello studio, il medico seguì la solita procedura e poi chiese:

«Harold, cosa succederebbe se ti tagliassi un orecchio?»

Ricordando ciò che Darryl gli aveva detto, Harold rispose:

«Diventerei mezzo cieco.»

Il medico lo guardò perplesso, ma proseguì:

«E se ti tagliassi anche l’altro orecchio?»

«Diventerei completamente cieco», rispose Harold.

«Harold», disse il medico, «puoi spiegarmi come mai diventeresti cieco?»

«Certo», rispose Harold. «Il cappello mi cadrebbe sugli occhi.»

Due uomini in manicomio

Due uomini sono ricoverati in un manicomio e una notte decidono che non ne possono più di stare lì. Così pianificano la fuga.

Saliti sul tetto, vedono che proprio dall’altra parte di un piccolo salto ci sono i tetti della città, illuminati dalla luna: la libertà è a pochi metri.

Il primo uomo salta senza problemi.

Il secondo, però, ha paura di cadere e non osa farlo.

Allora il primo ha un’idea geniale:

«Ehi! Ho una torcia! La punto dall’altra parte e tu puoi camminare sul fascio di luce per raggiungermi.»

Il secondo lo guarda e scuote la testa.

«Ma cosa credi, che sia pazzo? La spegneresti quando sono a metà strada!»

Inferno… nella vasca da bagno

Durante una visita a un manicomio, un visitatore chiese al direttore quale fosse il criterio per stabilire se una persona dovesse essere ricoverata.

«Semplice», rispose il direttore. «Riempiamo una vasca da bagno e poi diamo al paziente un cucchiaino, una tazza da tè e un secchio, chiedendogli di svuotarla.»

«Ah, capisco», disse il visitatore. «Una persona normale userebbe il secchio, perché è più grande.»

«No», rispose il direttore. «Una persona normale toglierebbe il tappo.

Vuole una stanza con vista o senza?» 😄