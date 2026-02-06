Due anziane signore passarono con il rosso





Due anziane signore stavano guidando una grossa automobile.

Entrambe riuscivano a malapena a vedere oltre il cruscotto.





Mentre procedevano tranquille, arrivarono a un incrocio.

Il semaforo era rosso… ma loro attraversarono lo stesso.

La donna seduta sul lato passeggero pensò tra sé:

«Devo stare perdendo colpi… sono quasi sicura che fosse rosso.»

Pochi minuti dopo arrivarono a un altro incrocio.

Di nuovo il semaforo era rosso.

E di nuovo passarono senza fermarsi.

A quel punto la passeggera era davvero preoccupata. Decise di fare molta attenzione al prossimo incrocio per capire cosa stesse succedendo.

Arrivarono al terzo incrocio: il semaforo era decisamente rosso.

E anche questa volta lo attraversarono.

Allora la donna si voltò e disse agitata:

«Mildred, lo sai che siamo passate con tre semafori rossi di fila? Potevamo morire!»

Mildred la guardò sorpresa e rispose:

«Oh… ma sto guidando io?»

Due vecchiette vanno a trovare l’amica Mary

Due anziane signore vanno a trovare la loro amica Mary.

Si siedono e, dopo un po’, Mary esclama:

«Che sciocca che sono! Non vi ho nemmeno offerto il caffè.»

Si alza e porta il caffè.

Dopo un po’, Mary dice di nuovo:

«Che sciocca che sono! Non vi ho nemmeno offerto il caffè.»

E va a prendere di nuovo il caffè.

Mezz’ora dopo, la scena si ripete per la terza volta.

Finalmente le due signore salutano e se ne vanno.

«Mary si comporta in modo strano, non trovi?» dice la prima.

«Siamo state lì tutto il tempo e non ci ha nemmeno offerto un caffè!»

L’altra la guarda sbalordita:

«Cosa?! Sei andata a trovare Mary… e non mi hai nemmeno invitata?»

La mamma sessantacinquenne e il neonato

Grazie alle nuove tecnologie sulla fertilità, una donna di 65 anni riesce a partorire un bambino.

Quando viene dimessa dall’ospedale e torna a casa, i parenti vanno subito a trovarla.

«Possiamo vedere il bambino?» chiede uno di loro.

«Non ancora», risponde la madre. «Preparo il caffè e intanto facciamo due chiacchiere.»

Passano trenta minuti e un altro parente chiede:

«Ora possiamo vedere il bambino?»

«Non ancora», risponde lei.

Dopo qualche altro minuto insistono:

«Adesso possiamo vederlo?»

«No, non ancora.»

Sempre più impazienti, chiedono:

«Ma allora quando potremo vedere il bambino?»

«Quando piange!» risponde la madre.

«Perché dobbiamo aspettare che pianga?!»

«PERCHÉ HO DIMENTICATO DOVE L’HO MESSO, OK?!» 😄



