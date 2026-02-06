Precipita da una nave da crociera e muore davanti ai soccorritori: tragedia al porto di Civitavecchia





Oggi, venerdì 6 febbraio, un tragico incidente ha colpito il porto di Civitavecchia, dove un uomo di nazionalità tedesca è morto dopo essere precipitato dalla nave da crociera Costa Smeralda. L’evento si è verificato nel primo pomeriggio, mentre i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco erano già presenti sul posto per un’altra emergenza. Secondo le prime indagini, la caduta dell’uomo potrebbe essere stata un gesto volontario.





I vigili del fuoco hanno ricevuto l’allerta intorno alle 14:00. Le squadre del distaccamento di Civitavecchia erano impegnate in operazioni legate al maltempo che stava interessando la zona e stavano fornendo assistenza all’atterraggio di un elicottero di soccorso, arrivato per trasferire un passeggero colto da malore a bordo della nave. Proprio dopo l’atterraggio dell’elicottero, un forte tonfo ha attirato l’attenzione dei soccorritori.

Un uomo era appena caduto dalla murata della nave, finendo sulla banchina del porto. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, insieme al personale sanitario presente a bordo della Costa Smeralda, avviando le manovre di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita. Tuttavia, le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime. Il medico del 118, giunto sul posto poco dopo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e della Capitaneria di Porto, che hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze della caduta. Gli elementi raccolti fino a questo momento sembrano suggerire un’ipotesi di suicidio, che potrebbe essere confermata anche dalle telecamere di sicurezza della nave. Se tale ipotesi dovesse essere avvalorata, è probabile che la nave possa ripartire a breve.

In un comunicato ufficiale, Costa Crociere ha espresso il proprio cordoglio per l’accaduto. “È con profonda tristezza che confermiamo il decesso di un ospite di nazionalità tedesca avvenuto oggi al porto di Civitavecchia”, si legge nel comunicato. “Secondo una prima ricostruzione degli eventi, l’ospite si sarebbe volontariamente buttato sulla banchina mentre la nave si trovava in porto per le normali operazioni. L’equipaggio, al momento impegnato nelle abituali operazioni di imbarco e sbarco degli ospiti, è intervenuto immediatamente e sono state attivate con urgenza tutte le procedure previste in questi casi.”

La compagnia ha inoltre dichiarato di aver informato prontamente le autorità competenti, che stanno conducendo le verifiche necessarie per accertare l’esatta dinamica dell’evento. “Il Comandante di Costa Smeralda e la compagnia stanno fornendo piena collaborazione alle autorità ed offrendo tutto il supporto possibile ai familiari dell’ospite”, ha concluso il comunicato.

Questo tragico evento ha suscitato grande preoccupazione e tristezza tra i passeggeri e il personale della nave, che hanno assistito a una scena drammatica e inaspettata. La comunità di Civitavecchia e i turisti presenti nel porto esprimono il loro cordoglio per la perdita di una vita umana in circostanze così tragiche.



