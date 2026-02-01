Dopo 5 anni di silenzio, Francesco rivede la madre a C’è Posta: “Hai detto a mia moglie che doveva morire”





Nella puntata di sabato 31 gennaio di C’è posta per te, si è raccontata la complessa vicenda di Maria, Francesco, Olga e Antonella. A contattare il programma è stata Olga, figlia di Maria e sorella di Francesco, il quale non parla con la madre da cinque anni. La rottura familiare è iniziata nel 2021, quando la nonna materna, molto amata da Francesco, è caduta e si è rotta il femore. I medici hanno raccomandato il ricovero in una clinica di riabilitazione, ma Francesco ha reagito con rabbia, ritenendo che Maria dovesse prendersi cura della nonna e temendo che in clinica sarebbe morta.





Durante una lite accesa, Maria ha pronunciato una frase infelice: “Se dovessi fare morire qualcuno, non farei morire tua nonna ma tua moglie”. Questo scambio ha portato Francesco a bloccare la madre sui social media. Dopo due mesi di ricovero, la nonna è tornata a casa, ma purtroppo è morta a maggio. Quando Olga ha informato il fratello della morte, lui non si è presentato al funerale, a cui ha partecipato solo Antonella insieme alle figlie. Successivamente, Antonella ha scritto sui social: “Questa famiglia non ha vergogna”, e dopo ulteriori conflitti con la suocera, le due donne hanno smesso di parlarsi.

C’è posta per te ha offerto un’opportunità di riconciliazione, e Francesco e Antonella hanno accettato di partecipare. Olga ha preso la parola e ha espresso il suo desiderio di riunire la famiglia: “Francesco, ho provato a farti ragionare sulla tua discussione con mamma, mamma sente la tua mancanza. Sei sempre stato il cocco di mamma. Mi fa male che le nostre figlie frequentano la stessa scuola ma non sanno di essere cugine. Sei mio fratello, ti voglio bene, abbiamo sbagliato tutti. Ricordati che il sangue è sangue, i genitori non campano per sempre. Torniamo a essere una famiglia”.

Maria ha poi parlato direttamente al figlio: “Francesco, amore mio, sono cinque anni che non ti vedo. Cosa ti ho fatto di così male? Da quando la nonna è stata male, tu mi hai insultata, io ti ho risposto e mi hai bloccato. Quando è morta mia madre, volevo venissi tu in chiesa e invece è venuta Antonella con le bambine. Pensavo venissi a casa per chiedermi scusa e non lo hai fatto”. Maria ha anche lamentato di non essere stata invitata al battesimo della nipote e ha chiesto rispetto.

La versione di Francesco e Antonella riguardo alle liti familiari è stata molto diversa. Antonella ha accusato Olga e Maria di deriderla sui social media, mentre Francesco ha chiarito che, durante il ricovero della nonna, quest’ultima gli aveva detto di sentirsi male nella struttura e di voler tornare a casa. “Quando l’ho detto a mia madre, mi ha risposto che la nonna non ci stava con la testa e io le ho detto che se fosse morta me la sarei presa con lei”, ha spiegato Francesco, aggiungendo che quando la nonna è tornata a casa era disidratata e non mangiava. Ha anche giustificato la sua assenza al funerale dicendo che rischiava di perdere il lavoro, essendo in una situazione precaria.

In un momento di tensione, Francesco ha rivelato che Maria lo ha aggredito verbalmente, dicendogli: “Perché non muori?” e che le ha lanciato oggetti dal balcone. Antonella ha confermato questi episodi, raccontando di come Maria la chiami con insulti quando passa davanti alla sua casa. Maria, dal canto suo, ha negato di aver insultato Antonella, sostenendo di averla incontrata mentre era al telefono.

Francesco ha ribadito di non odiare la madre, ma ha sottolineato la necessità di rispettare la moglie. Maria De Filippi, conduttrice del programma, ha suggerito a Maria di chiedere scusa ad Antonella e di cercare un approccio più gentile. Dopo aver discusso dietro le quinte, Francesco ha ammesso che, anche se ci fosse una riconciliazione, non sarebbe immediato tornare a casa della madre. Ha affermato: “So che ci saranno delle discussioni. Anche se apriamo non andremo a casa loro già da domani, io non dimentico il male che mia madre ha fatto”.



