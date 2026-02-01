Fanno sesso prima del matrimonio: in Indonesia condannati a 140 frustate, lei crolla per il dolore





A Banda Aceh, in Indonesia, un uomo e una donna sono stati condannati a ben 140 frustate ciascuno per aver violato le leggi islamiche riguardanti i rapporti sessuali al di fuori del matrimonio e il consumo di alcol.





Questo evento ha avuto luogo in un parco pubblico, dove la coppia è stata colpita ripetutamente con un bastone di rattan sulla schiena, davanti a un pubblico di decine di spettatori. Secondo quanto riportato da un giornalista dell’Agence France-Presse, la donna ha perso conoscenza a causa della brutalità delle percosse ed è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ambulanza, come confermato anche dal Guardian.

Il capo della polizia della sharia di Banda Aceh, Muhammad Rizal, ha spiegato che 100 delle frustate inflitte erano per il rapporto sessuale al di fuori del matrimonio, mentre 40 erano per il consumo di alcol. Questo episodio fa parte di una serie di punizioni inflitte a sei persone nella stessa giornata per violazioni del codice islamico. Tra queste, un agente della polizia religiosa e la sua compagna, sorpresi in atteggiamenti intimi in un luogo privato, hanno ricevuto 23 frustate ciascuno. Rizal ha affermato: “Non facciamo eccezioni, specialmente per i nostri membri. Questo certo macchia il nostro nome”.

La provincia di Aceh, situata sull’isola di Sumatra, è l’unica in Indonesia autorizzata dalla legge nazionale ad applicare leggi basate sull’islam. Le frustate sono utilizzate come pena per una serie di reati, che includono il gioco d’azzardo, il consumo di alcol, i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso e i rapporti sessuali al di fuori del matrimonio. In un episodio simile avvenuto nel 2025, due uomini erano stati frustati pubblicamente per 76 colpi ciascuno per violazioni analoghe.

Questo caso di Banda Aceh si inserisce in un contesto più ampio della legislazione indonesiana. Nel dicembre 2022, il Parlamento ha approvato una revisione del codice penale, che ha incluso la criminalizzazione del sesso al di fuori del matrimonio per cittadini e stranieri, con pene che possono arrivare fino a un anno di carcere e sei mesi per la convivenza illecita. Inoltre, l’adulterio deve essere denunciato da un coniuge, genitori o figli.

La revisione del codice penale ha anche confermato il divieto di offese al presidente, alle istituzioni statali e all’ideologia nazionale, ha inasprito le norme sulla blasfemia e ha mantenuto la criminalizzazione dell’aborto, salvo eccezioni in caso di pericolo di vita o stupro entro le 12 settimane.

La severità delle punizioni inflitte in Aceh ha sollevato preoccupazioni tra i gruppi per i diritti umani, che vedono queste misure come una violazione dei diritti fondamentali. Le frustate pubbliche, in particolare, sono criticate per la loro brutalità e per l’impatto psicologico che possono avere sulle persone coinvolte e sulla comunità in generale.

Le autorità locali giustificano tali punizioni come parte di un sistema legale che riflette i valori e le norme della società islamica, sostenendo che esse servono a mantenere l’ordine e la moralità. Tuttavia, il dibattito sulle leggi della sharia e sulla loro applicazione continua a essere un tema controverso in Indonesia, un paese noto per la sua diversità culturale e religiosa.



