C’è Posta per Te, Matteo piange davanti a Del Piero: “Avevo 9 anni quando è morto mio padre”





Nella puntata del 31 gennaio di C’è Posta per Te, Alessandro Del Piero è stato invitato a sorprendere Matteo, un giovane fan, grazie alla richiesta della sorella Sara. La storia di Matteo e Sara è segnata da una profonda perdita: entrambi hanno perso i genitori a causa della stessa malattia. Il padre è scomparso quando avevano rispettivamente 9 e 10 anni, e la madre è venuta a mancare più recentemente. Da quel momento, Matteo ha assunto il ruolo di figura paterna per Sara, prendendosi cura di lei e proteggendola ogni giorno.





Sara ha scritto una toccante lettera al fratello, esprimendo la sua gratitudine: “Sei la persona più importante della mia vita, sono qui per ringraziarti per quello che fai per me. Da quando non c’è papà, sei diventato la mia figura paterna e da quando anche mamma se ne è andata, ti prendi cura di me”. La lettera è stata letta in studio da Maria De Filippi, mentre la coppia condivideva la loro storia.

Nel testo, Sara ha descritto come la madre si fosse sacrificata per non far pesare nulla ai figli, nemmeno le sue lacrime. “Abbiamo imparato a vivere così, con il suo amore come punto fermo. Quando pensavamo che il peggio fosse passato con papà, siamo ripiombati in un incubo spaventoso: la diagnosi, la stessa di babbo. Davanti a quella storia che si ripeteva io mi sono arresa subito, tu no, sei andato avanti e hai continuato a sperare fino all’ultimo”.

Dopo la lettura della lettera, Alessandro Del Piero è entrato in studio per sorprendere Matteo. La reazione del giovane è stata di incredulità: “Non è vero”, ha esclamato, coprendosi il volto con le mani per lo stupore. Del Piero ha abbracciato Matteo, condividendo con lui un momento di grande emozione. “Anche a me è mancato il papà, so quanto è difficile e come Sara sono uno che fatica a esprimere i propri sentimenti. La vostra storia, vissuta in privato, è bello che venga sottolineata”, ha detto l’ex calciatore, visibilmente commosso. Matteo ha commentato: “Mi è venuto un infarto”.

Con la complicità di Sara, Del Piero ha anche autografato alcuni poster nella camera di Matteo e ha regalato ai due fratelli dei biglietti per un viaggio. Matteo ha spiegato quanto il tifo per la Juventus e la figura di Del Piero abbiano rappresentato un legame speciale con suo padre. “Mi ha sempre fatto vedere la Juve, quello che ci univa a guardarla eri tu. Lui era nato nel 1966 e ti ha visto crescere nella tua carriera. La prima e unica volta allo stadio è stata per questo, mi ha regalato la maglia della Juve. L’ho visto piangere raramente”, ha raccontato Matteo, rivelando il significato profondo che il calcio ha avuto nella loro relazione.

L’episodio ha suscitato grande emozione non solo tra i presenti in studio, ma anche tra il pubblico a casa. La storia di Matteo e Sara è un esempio di resilienza e amore fraterno in un contesto di difficoltà. La loro capacità di sostenersi a vicenda dopo la perdita dei genitori ha colpito molti, evidenziando l’importanza dei legami familiari anche nelle avversità.

Il gesto di Del Piero ha ulteriormente rafforzato il messaggio di solidarietà e supporto che permea il programma. La sorpresa ha dimostrato come le piccole azioni possano avere un grande impatto sulla vita delle persone, portando un momento di gioia in una situazione altrimenti difficile.



